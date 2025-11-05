استفاده از روش نوین مقاوم سازی ساختمان، موضوعی است که پیش از گذشته مورد توجه شرکت‌های مقاوم سازی و مهندسان قرار گرفته است. مقاوم سازی با FRP، روش نوین، کم هزینه و موثر برای مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر ضربه، فشار و آسیب‌های محیطی است و می‌تواند مانع از حرکات درون صفحه و خارج از صفحه دیوار و اجزای سازه‌ای شود. از آنجایی که اولویت شرکت مقاوم سازی، بهره گیری از تکنیک‌های به روز و کم هزینه برای دستیابی به مقاومت بالاست، این روش مقاوم سازی می‌تواند نیاز صنایع و ساختمان سازان را تا حد زیادی برطرف کند.

چرا روش‌های نوین مقاوم سازی برای ساختمان‌های امروز ضروری هستند؟

با پیشرفت تکنولوژی، دیگر استفاده از روش‌های قدیمی همچون اجرای میلگرد، ژاکت بتنی و فولادی نمی‌تواند نیازهای مهندسان را جهت مقاوم سازی برطرف کنند. در ساختمان‌های امروز، بهره گیری از روش نوین مقاوم سازی ساختمان، راهی برای دستیابی به مقاومت بالا با کمترین هزینه و سهولت اجرایی است. به ویژه اینکه ساختمان‌های امروز بیشتر از گذشته تحت تاثیر عوامل محیطی و مخرب قرار دارند. در این صورت حتی با وارد شدن بارهای اضافه به سازه، احتمال خرابی آن وجود نخواهد داشت.

روش مقاوم سازی با FRP چیست؟

مقاوم سازی با FRP یا پلیمر تقویت شده با الیاف، یک روش نوین مقاوم سازی است که می‌تواند مقاومت خوردگی بسیار بالا، کشسانی عالی و اجرای آسان را در اختیار مهندسان قرار دهد. در این روش از یک محصول کامپوزیتی که ترکیبی از فیبر آغشته شده به رزین پلیمری است، برای مقاوم سازی استفاده می‌شود. این روش مقاوم سازی، برای کلیه اجزای سازه‌ای از جمله دیوار، سقف، فونداسیون و هر عضو دیگری قابل اجراست و دوام بسیار بالا را با اجرای سریع و آسان ترکیب می‌کند.

مقایسه روش‌های سنتی با روش‌های نوین مقاوم سازی

روش‌های سنتی مقاوم سازی ساختمان که شامل ژاکت فولادی و ژاکت بتنی هستند، دیتیل‌های اجرایی بسیار پیچیده‌تری در مقایسه با روش مقاوم سازی با FRP دارند. به طوری که یک اشتباه کوچک در حین مقاوم سازی با روش‌های سنتی، منجر به ضعف کل سازه و عدم تحمل بار به اندازه نیاز خواهد شد. به علاوه اجرای ژاکت فولادی و بتنی بسیار پیچیده‌تر از روش مقاوم سازی با FRP است.

وزن تحمیل شده به سازه در اثر اجرای روش‌های مقاوم سازی سنتی و نیاز به تخریب نیز در مقایسه با روش کامپوزیت FRP بیشتر است. بنابراین، مقاوم سازی با FRP به دلیل اجرای آسان، مقاومت بالا در برابر خوردگی و رطوبت، عدم نیاز به دیتیل‌های پیچیده و وزن بسیار پایین در مقایسه با روش‌های سنتی، برتری‌های زیادی دارد و همین موضوع آن را گزینه‌ای محبوب برای شرکت مقاوم سازی کرده است. در جدول زیر، مقایسه دقیق‌تری برای این روش نوین مقاوم سازی ساختمان با روش‌های سنتی ارائه شده است.

ویژگی‌ها مقاوم‌سازی با FRP ژاکت بتنی ژاکت فولادی جنس و مصالح مورد استفاده الیاف کربن، شیشه یا آرامید به همراه رزین اپوکسی بتن مسلح با میلگرد و قالب‌بندی ورق‌ها و مقاطع فولادی به همراه اتصالات جوشی یا پیچ‌ومهره‌ای وزن اضافه‌شده به سازه بسیار کم زیاد متوسط افزایش مقاومت فشاری و برشی بالا در صورت طراحی مناسب (بیشتر در کشش و برش) بسیار بالا بالا افزایش شکل‌پذیری متوسط تا خوب بسیار خوب خوب سرعت اجرا بسیار بالا (خشک و بدون قالب‌بندی) پایین (نیاز به قالب، بتن‌ریزی و عمل‌آوری) متوسط ضخامت نهایی پس از اجرا بسیار کم (چند میلی‌متر) زیاد (چند سانتی‌متر تا ده‌ها سانتی‌متر) متوسط نیاز به فضا در محل اجرا کم زیاد متوسط مقاومت در برابر خوردگی بسیار بالا (به‌ویژه نوع کربنی) خوب پایین مگر با پوشش ضدزنگ هزینه اجرا نسبتا بالا (مواد گران‌تر) متوسط بالا (فولاد گران و اجرای پیچیده) نگهداری و دوام در طول زمان نیاز کم به نگهداری دوام خوب اما مستعد ترک‌خوردگی بتن نیاز به مراقبت و رنگ‌آمیزی مداوم کاربردهای متداول تیرها، دال‌ها، ستون‌ها، دیوارهای برشی ستون‌ها و پایه‌های پل، سازه‌های آسیب‌دیده ستون‌ها، تیرها، اتصالات قاب‌های فلزی قابلیت اجرا در فضاهای محدود بسیار بالا پایین متوسط مقاومت در برابر آتش پایین (رزین حساس به حرارت) بسیار بالا متوسط وزن مخصوص سازه پس از مقاوم‌سازی تقریبا بدون تغییر محسوس افزایش قابل‌توجه افزایش متوسط

کاربرد FRP در مقاوم سازی ساختمان؛ راهکار محبوب شرکت‌های مقاوم سازی

مقاوم سازی با FRP به دلیل اجرای آسان، امکان نصب روی تمامی اعضای سازه‌ای و سرعت العمل بالای اجرایی، به یک روش محبوب در شرکت مقاوم سازی تبدیل شده است. به طوری که می‌توان آن را برای هر عضو در معرض فشار و نیرو از جمله ستون بتنی، تیر بتنی، دال بتنی و فونداسیون اجرا کرد.

مقاوم سازی ستون بتنی

ستون بتنی به عنوان یک عضو سازه‌ای تحمل کننده نیرو، نیاز به مقاوم سازی حرفه‌ای دارد. مقاوم سازی ستون بتنی با FRP، روشی عالی برای افزایش مقاومت ستون در برابر نیروهای وارده بوده و ظرفیت باربری آن را افزایش می‌دهد. برخلاف روش‌های قدیمی، در این روش نوین مقاوم سازی نیازی به تخریب ستون برای افزایش ضخامت نیست و تنها با یک لایه از کامپوزیت اف آر پی، مقاومت مورد انتظار تامین خواهد شد.

مقاوم سازی تیر بتنی

تیرهای بتنی نیز نقش بسیار مهمی را در عملکرد و دوام سازه دارند. در صورت تضعیف تیرهای بتنی و یا وجود ترک و آسیب در آن‌ها، می‌توان از این روش نوین مقاوم سازی ساختمان برای آن‌ها استفاده کرد تا ظرفیت باربری افزایش پیدا کرده و خیز آن به حداقل برسد.

مقاوم سازی دال بتنی

مقاوم سازی دال بتنی با FRP، روشی نوین و کم هزینه است که سرعت اجرایی بسیار بالایی دارد. تنها با اجرای چند لایه کامپوزیت اف آر پی روی سطح دال بتنی، مقاومت برشی آن افزایش پیدا می‌کند. این روش وزن اضافه‌ای را به سقف تحمیل نمی‌کند و به سرعت برای سقف‌های بتنی قابل اجراست.

مقاوم سازی فونداسیون

در صورتی که پی ساختمان ضعیف باشد یا ظرفیت باربری آن کاهش پیدا کند، می‌توان از روش مقاوم سازی با FRP، برای مقاوم سازی فونداسیون استفاده کرد. با اضافه کردن یک لایه کامپوزیت FRP به فونداسیون، مقاومت پی در برابر خوردگی و رطوبت نیز بالاتر و مقاومت خمشی، برشی و محوری فونداسیون افزایش می‌یابد.

از طراحی تا اجرا: نقش شرکت‌‌های مقاوم سازی در مقاوم سازی ساختمان

شرکت‌های مقاوم سازی، مهم‌ترین نقش را برای اجرای روش نوین مقاوم سازی ساختمان‌ها دارند. در قدم اول، با کمک آزمون‌های غیر مخرب، وضعیت کلی سازه و عضوهای مختلف آن توسط شرکت‌های مقاوم سازی بررسی می‌شوند.

پس از مشخص شدن عضوهای ضعیف، روش مناسب مقاوم سازی انتخاب شده و بر اساس مقررات ساختمان ملی ایران و استانداردهای بین المللی، روش مقاوم سازی سازه طراحی می‌گردد. در نهایت مهندسان اجرایی با تکیه بر نقشه طراحی شده و علم روز، روش نوین مقاوم سازی ساختمان را به بهترین شکل اجرا می‌کنند.

