۵ راز محرمانه درباره تور مالزی که نمیدانید!
مالزی با طبیعت سرسبز، جزایر دیدنی، فرهنگهای گوناگون و شهرهای مدرنی مثل کوالالامپور، یکی از مقصدهای محبوب گردشگران ایرانی است. خیلی از مسافران فکر میکنند همه چیز را درباره سفر به مالزی میدانند، اما واقعیت این است که نکات جالب و کمتر شناختهشدهای وجود دارد که میتواند تجربه سفرشان را بهتر کند. در این مطلب میخواهیم درباره ۵ راز جالب و کمتر گفتهشده تور مالزی صحبت کنیم؛ چیزهایی که شاید تا حالا به آنها دقت نکرده باشید. از مدت زمان واقعی پرواز گرفته تا بهترین زمان سفر و قوانین ورود به مالزی، همه را با هم مرور میکنیم تا بتوانید سفر لذتبخشتری داشته باشید.
پرواز مالزی تا ۱۳ ساعت زمان میبرد
یکی از نکاتی که ممکن است برای مسافران تور مالزی جالب یا حتی کمی عجیب باشد، طولانی بودن مسیر پرواز از ایران تا مالزی است. در حال حاضر پرواز مستقیم از ایران به مالزی وجود ندارد و بیشتر پروازها بهصورت غیرمستقیم انجام میشوند؛ یعنی یک توقف در مسیر دارند. به همین دلیل، کل زمان سفر هوایی معمولاً بین ۱۰ تا ۱۳ ساعت طول میکشد.
این زمان شامل پرواز از ایران به کشور واسطه، مدتی انتظار در فرودگاه ترانزیت و سپس پرواز دوم تا کوالالامپور است. در حال حاضر، خطوط هوایی مثل قطر ایرویز، امارات، ترکیش ایر، فلایدبی و ایرعربیا این مسیر را پوشش میدهند. اگر قیمت بلیط برایتان اهمیت دارد، معمولاً پروازهای ایرعربیا ارزانتر و پروازهای ترکیش ایر کمی گرانتر هستند. دانستن این نکته به شما کمک میکند تا هنگام رزرو تور مالزی مدت زمان پرواز را هم در برنامه سفرتان حساب کنید.
انتخاب تور ترکیبی مالزی و سنگاپور به صرفهتر خواهد بود
اگر میخواهید از سفرتان بیشترین لذت را ببرید، یکی از نکات جالب درباره تور مالزی این است که میتوانید آن را با مقصد دیگری مثل سنگاپور ترکیب کنید. شاید در نگاه اول تور مالزی سنگاپور کمی گرانتر از تور مالزی به نظر برسد، اما در واقع گزینهای مقرونبهصرفهتر و هیجانانگیزتر است.
با یکبار پرداخت هزینه پرواز به جنوب شرق آسیا، میتوانید از دو کشور زیبا دیدن کنید. پرواز بین کوالالامپور و سنگاپور بسیار کوتاه و ارزان است. بسیاری از مسافران پیشنهاد میکنند زمانی که به مالزی میروید، بازدید از سنگاپور را هم در برنامهتان قرار دهید؛ چون فاصله بین این دو کشور زیاد نیست و فقط حدود یک ساعت پرواز یا ۴ تا ۵ ساعت مسیر زمینی در پیش دارید. برای مثال میتوانید ۴ تا ۵ روز را در مالزی بگذرانید و ۲ تا ۳ روز هم به کشف جاهای دیدنی سنگاپور اختصاص دهید.
بهترین زمان سفر به مالزی از نظر مسافران
آبوهوای مالزی در تمام طول سال گرم و مرطوب است. دمای هوا معمولاً تغییر زیادی ندارد و در بیشتر روزها بارانهای پراکنده در بخشهای مختلف کشور میبارد. بیشتر مسافران معتقدند بهترین زمان برای سفر به مالزی، فصل زمستان تا اوایل بهار است؛ چون در این دوره بارشها کمتر میشود و هوا کمی خنکتر و خشکتر است. به همین دلیل، زمان مناسبی برای گشتوگذار در شهرها و بازدید از جاذبههای گردشگری محسوب میشود.
البته باید توجه داشته باشید که در ایام شلوغی مثل تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، مالزی بسیار شلوغ میشود. در این زمان معمولاً قیمت هتلها و بلیطها بالا میرود و مکانهای دیدنی هم شلوغتر هستند. اگر میخواهید با هزینه کمتری سفر کنید، از اواسط فروردین تا تیرماه سفر کنید. در این ماهها هم بارش باران و هم تعداد گردشگران کمتر است؛ بنابراین میتوانید با خیال راحت و هزینه کمتر از سفر خود لذت ببرید.
در خیابان بوکیت بین تانگ هتل رزرو کنید
یکی از رازهای داشتن اقامت خوب در کوالالامپور، انتخاب محل درست برای رزرو هتل است. بیشتر گردشگران باتجربه معتقدند که بهترین منطقه برای اقامت، خیابان معروف بوکیت بینتانگ است. این خیابان در مرکز شهر قرار دارد و دسترسی بسیار خوبی به بیشتر جاذبههای گردشگری دارد. از اینجا میتوانید با فاصلهای کوتاه به برجهای دوقلوی پتروناس، آکواریوم KL، خیابان العرب و مرکز خریدهای معروف برسید. همچنین ایستگاههای مترو و مونوریل در همین منطقه قرار دارند، بنابراین رفتوآمد به سایر نقاط شهر هم بسیار راحت است.
دلیل دوم، تنوع زیاد هتلهاست. در این خیابان از هاستلها و هتلهای اقتصادی گرفته تا اقامتگاههای لوکس پنجستاره پیدا میشود، بنابراین با هر بودجهای میتوانید انتخاب مناسبی داشته باشید. سومین نکته مثبت بوکیت بینتانگ، فضای زنده و امن آن در شب است. این منطقه حتی بعد از ساعت ۱۰ شب هم پر از نور، موسیقی و جنبوجوش است. مردم محلی و گردشگران برای تفریح و خرید بیرون میآیند و خیابان حالوهوای شادی دارد. با وجود شلوغی شبانه، حضور پلیس گردشگری و جمعیت زیاد، محیط کاملاً امن است و میتوانید با خیال راحت پیادهروی کنید و از حالوهوای شهر لذت ببرید.
برای ورود به مالزی باید فرم ورود پر کنید
اگر تصمیم دارید به مالزی سفر کنید، حتماً به یاد داشته باشید که باید فرم ورود به مالزی را قبل از پرواز تکمیل کنید. از ۱ دسامبر ۲۰۲۳، دولت مالزی قانونی را اجرا کرده که طبق آن همه مسافران خارجی باید پیش از ورود، این فرم دیجیتال را بهصورت آنلاین پر کنند. بسیاری از مسافران از این قانون بیاطلاعاند و ممکن است هنگام ورود در فرودگاه کوالالامپور با مشکل روبهرو شوند.
فرایند پر کردن فرم بسیار ساده و کاملاً رایگان است. فقط کافی است وارد سایت رسمی اداره مهاجرت مالزی شوید و اطلاعات شخصی، شماره پاسپورت، تاریخ ورود و آدرس محل اقامت خود را وارد کنید.
توجه داشته باشید که این فرم باید حداقل سه روز قبل از پرواز تکمیل شود.
بعد از ارسال فرم، یک تأییدیه برایتان صادر میشود. بهتر است نسخه چاپی یا عکس آن را در گوشی خود نگه دارید تا در زمان عبور از کنترل گذرنامه، در صورت نیاز، بتوانید به مأمور مهاجرت نشان دهید.
سخن پایانی
در این مطلب درباره ۵ نکته کمتر گفتهشده در تور مالزی صحبت کردیم که دانستن آنها قبل از سفر میتواند تجربه بهتری برایتان رقم بزند. از طولانی بودن مسیر پرواز و نیاز به برنامهریزی دقیق گرفته تا انتخاب تور ترکیبی مالزی و سنگاپور برای صرفهجویی بیشتر گفتیم. همینطور به موضوعات مهمی مثل انتخاب محل اقامت مناسب در کوالالامپور، زمان ایدهآل سفر از نظر آبوهوا هم پرداختیم. در پایان هم یادآوری کردیم که پیش از پرواز باید فرم دیجیتالی MDAC را پر کنید تا بدون دردسر وارد مالزی شوید و با خیال راحت از سفرتان لذت ببرید.