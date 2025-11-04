خبرگزاری کار ایران
جنگ پنهان در صنعت پیچ و مهره؛ رقابت ایران با چین وارد مرحله تازه‌ای شد
کد خبر : 1709395
صنعت پیچ و مهره ایران در سال‌های اخیر وارد رقابتی سخت با محصولات وارداتی به‌ویژه از چین شده است. در حالی‌که بسیاری از فعالان بازار از قیمت پایین اجناس چینی گلایه دارند، برخی تولیدکنندگان داخلی با تمرکز بر کیفیت، دقت ساخت و خدمات پس از فروش توانسته‌اند جایگاه قابل توجهی در بازار به‌دست آورند.

یکی از مجموعه‌های پیشرو در این مسیر، پیچ‌استور (Pichstore) است که با عرضه انواع پیچ و مهره صنعتی، استاد بولت، پیچ آلن و رول‌بولت توانسته نیاز صنایع مختلف کشور را تأمین کند. این مجموعه با تکیه بر استانداردهای بین‌المللی مانند DIN و ISO، گام مهمی در ارتقای سطح کیفی محصولات صنعتی ایرانی برداشته است.

 

رقابت با غول‌های چینی

واردات گسترده از چین، اگرچه بازار را اشباع کرده، اما موجب شده برندهای ایرانی مسیر جدیدی را در تولید و نوآوری پیش بگیرند. به گفته کارشناسان، شرکت‌هایی مانند پیچ‌استور با به‌کارگیری تجهیزات دقیق و مواد اولیه مرغوب، محصولاتی ارائه می‌کنند که از نظر دوام، مقاومت و استاندارد، با رقبای خارجی برابری می‌کنند.

 

مدیر فنی پیچ‌استور گفت: «محصولات چینی شاید ارزان‌تر باشند، اما دوام و استحکام پیچ و مهره ایرانی چیزی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. هدف ما این است که مصرف‌کننده نهایی، کیفیت واقعی را تجربه کند.»

شفافیت در قیمت و خدمات

سایت رسمی پیچ‌استورمشاهده و مقایسه‌ی لیست قیمت پیچ و مهره را برای کاربران فراهم کرده است. این مجموعه علاوه‌بر فروش عمده، خدمات مشاوره رایگان، ارسال سریع و گارانتی اصالت کالا را نیز ارائه می‌دهد.

در دسته‌بندی‌های مختلف سایت از جمله خرید پیچ و مهره، فروشگاه پیچ و مهره صنعتی، لیست قیمت پیچ و مهره و خرید عمده پیچ و مهره کاربران می‌توانند جزئیات کامل محصولات را مشاهده و سفارش خود را ثبت کنند.

 

جمع‌بندی

به‌نظر می‌رسد با افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و رشد کیفیت تولید داخلی، صنعت پیچ و مهره ایران در حال ورود به مرحله‌ای تازه از رقابت با محصولات وارداتی است. پیچ‌استور به عنوان یکی از برندهای معتبر این حوزه، با تمرکز بر استانداردسازی و پشتیبانی فنی، نشان داده که تولید ملی همچنان می‌تواند در برابر غول‌های خارجی ایستادگی کند.

 

