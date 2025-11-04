خبرگزاری کار ایران
مدیر مجموعه "ویراتک" در گفتگو با ایلنا عنوان کرد؛

تولید دستگاه‌های صنایع چوب با تکیه بر دانش فنی بومی

یکی از مدیران مجموعه "ویراتک" گفت: استفاده از محصولات داخلی باکیفیت، توان رقابتی صنعت چوب را افزایش می‌دهد.

امید کلهر، از مدیران مجموعه ویراتک در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب؛  اظهار کرد:   استفاده از محصولات داخلی باکیفیت، توان رقابتی صنعت چوب را افزایش می‌دهد. 

وی  با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه ماشین‌آلات صنایع چوب گفت: مجموعه ویراتک با بهره‌گیری از توان فنی بومی، انواع دستگاه‌های CNC، وکیوم و سوراخ‌کاری را در داخل کشور تولید می‌کند و تنها یکی از معدود تولیدکنندگان داخلی حاضر در نمایشگاه صنعت و ابزار امسال بود.

کلهر بیان کرد:  حدود ۱۶ سال است که در صنعت چوب فعالیت دارم و شرکت ویراتک نیز با نام تجاری جدید، حدود ۷ سال و نیم است که به‌طور رسمی در این حوزه فعالیت می‌کند. تمرکز ما بر تولید دستگاه‌های مرتبط با صنایع چوب است و تقریباً تمامی مدل‌های دستگاه سی‌ان‌سی، وکیوم و سوراخ‌کاری را در داخل تولید می‌کنیم.

وی افزود: در کنار تولید داخلی، برخی از تجهیزات و قطعات نیز از کشورهای چین، آلمان و ترکیه تأمین می‌شود تا نیازهای فنی و کیفی مشتریان به‌طور کامل پاسخ داده شود. فعالیت اصلی ما در حوزه ساخت ماشین‌آلات و ارائه خدمات فنی صنایع چوب متمرکز است.

کلهر درباره چالش‌های موجود در این صنعت گفت: «یکی از مشکلات اساسی، تأمین قطعات وارداتی است که از مبادی اروپایی و  از چین وارد کشور می‌شود. در بسیاری از مواقع، محدودیت‌های وارداتی موجب افزایش هزینه و تأخیر در تولید می‌شود. با این حال، ما به‌دلیل ماهیت دانش‌بنیان شرکت، از فرصت‌های خوبی برای فروش، ارائه خدمات اقساطی و حمایت از مشتریان بهره‌مندیم.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه، عمده شرکت‌های حاضر واردکننده بودند و محصولات خارجی را با شرایط اقساطی و نرخ سود بالا عرضه می‌کردند؛ اما ما به‌عنوان تولیدکننده داخلی، توانستیم محصولات ایرانی را با کیفیت بالا و قیمت منصفانه ارائه دهیم و شرایط اقساطی واقعی و حمایتی برای خریداران در نظر بگیریم. این مزیت باعث شده مشتریان صنایع چوب اعتماد بیشتری به تولید داخل پیدا کنند.

مدیر مجموعه ویراتک درباره وضعیت نجاران سنتی نیز گفت: در گذشته تقریباً در هر شهر و حتی روستا، نجارهای محلی فعال بودند، اما با تغییر مواد اولیه از چوب طبیعی به ام‌دی‌اف و صفحات صنعتی، بسیاری از آن‌ها به‌دلیل نداشتن ماشین‌آلات مدرن از چرخه تولید خارج شده‌اند. امروز کارگاه‌های بزرگ با استفاده از ماشین‌آلات سنگین فعالیت می‌کنند و نجاران قدیمی بیشتر در بخش نصب و مونتاژ همکاری دارند.

وی فزود: این مجموعه این توانائی را دارد تا به متقاضیان جدید خود، به‌ویژه نجاران شهرستانی، دستگاه‌ها را به‌صورت اقساطی و با شرایط ویژه عرضه کند تا بتوانند دوباره وارد عرصه تولید شوند. هدف ما حمایت از تولیدکنندگان خرد و متوسط در سراسر کشور است.

کلهر در پایان خاطرنشان کرد: ویراتک با تکیه بر دانش فنی ایرانی، توانسته است بخش قابل‌توجهی از نیاز صنایع چوب کشور را تأمین کند و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و رفع موانع واردات قطعات، سهم تولید داخلی در این حوزه بیش از پیش افزایش یابد.

