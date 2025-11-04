حمیدرضا امیری، از مدیران شرکت دایان چوب و واردکننده روکش‌های PVC در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب، با اشاره به مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های واردات گفت: هرچند تقاضا برای روکش‌های باکیفیت در بازار داخلی وجود دارد، اما موانع اداری، طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز و ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاها موجب شده فعالیت واردکنندگان با چالش جدی مواجه شود.

وی با بیان اینکه هدف این مجموعه تأمین نیاز بازار به روکش‌های باکیفیت برای صنایع چوب و دکوراسیون است، اظهار کرد: حدود ۹۹ درصد محصولات ما از چین تأمین می‌شود و بخشی اندک نیز به‌صورت سفارشی برای مشتریانی که به‌دنبال کیفیت خاص هستند وارد می‌شود.

وی نوسانات نرخ ارز را «دشمن اصلی» فعالیت در این حوزه دانست و توضیح داد: افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت باعث رونق نسبی فروش شود، اما در بلندمدت بازار را به رکود عمیق می‌کشاند. در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که نوسانات شدید ارزی نه‌تنها به گرانی کالا منجر شده بلکه موجب سردرگمی فعالان بازار و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات اخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بیان کرد: تا چند سال پیش مجوز واردات طی حدود ۲۰ تا ۲۵ روز صادر می‌شد، اما امروز با وجود ثبت سفارش از بهمن‌ماه سال گذشته، هنوز تخصیص ارز انجام نشده است. این تأخیرها باعث کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی شده است.

به گفته امیری، در پی اجرای سیاست‌های جدید موسوم به «مکانیسم ماشه»، بسیاری از کدهای HS مربوط به روکش‌های PVC مشمول محدودیت واردات شده و فعالان رسمی ناچارند برای ادامه فعالیت از کارت‌های بازرگانی دیگران استفاده کنند؛ اقدامی که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز رانت در بازار می‌شود.

این فعال حوزه صنعت ادامه داد: در حال حاضر دلار با نرخ‌های متفاوتی تخصیص داده می‌شود و مشخص نیست واردکننده باید با چه نرخی کالای خود را عرضه کند. این وضعیت، علاوه بر افزایش ریسک مالی، موجب بی‌ثباتی در بازار و افت اعتماد میان تولیدکنندگان و مشتریان شده است.

امیری تأکید کرد: مشکلات تنها به مسائل ارزی محدود نمی‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز مسیر حمل‌ونقل کالا را دشوار کرده است. به‌عنوان نمونه، یکی از سفارش‌های ما از کره‌جنوبی که باید طی ۴۰ روز به ایران می‌رسید، بیش از دو ماه در مسیر بود و به‌دلیل امتناع برخی خطوط کشتیرانی از همکاری با ایران، بار از مسیر چین و مالزی به کشور ارسال شد. چنین تأخیرهایی تعهدات شرکت در قبال مشتریان را با مشکل مواجه می‌کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به سابقه بیش از ۱۲ ساله فعالیت خود در حوزه واردات روکش‌های PVC افزود: نخستین محموله‌های ما از ژاپن وارد می‌شد، اما با آغاز تحریم‌ها در سال ۱۳۸۸، شرکت‌های ژاپنی همکاری خود را با ایران متوقف کردند. در ادامه برای تأمین نیاز بازار به سمت کره‌جنوبی رفتیم، اما افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی باعث شد این مسیر نیز صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و نهایتاً واردات از چین جایگزین شود.

امیری بیان کرد: تنها با اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری می‌توان به ثبات در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه امیدوار بود.

او در عین حال تأکید کرد: با وجود همه دشواری‌ها، شرکت متبوعش تلاش دارد با استمرار حضور در بازار و نمایشگاه‌های تخصصی، به فعال ماندن صنعت کمک کند و در مسیر تأمین پایدار نیاز تولیدکنندگان داخلی قدم بردارد.

