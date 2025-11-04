سجاد آشنا، مدیرعامل شرکت سپاهان پرس از شرکت‌های فعال در حوزه ساخت ماشین‌آلات صنعت چوب در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: در حالی که صنعت ماشین‌سازی به‌عنوان صنعت مادر نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور دارد، نبود زیرساخت‌های حمایتی و رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی، تولید داخلی را با چالش جدی مواجه کرده است.

آشنا که بیش از دو دهه در زمینه طراحی و ساخت دستگاه‌های پرس تخت، CNC و تجهیزات مرتبط با صنعت MDF فعالیت دارد، بیان کرد: فعالیت شرکت سپاهان پرس از سال ۱۳۸۲ آغاز شده و در حال حاضر یکی از مجموعه‌های باسابقه در حوزه ماشین‌آلات صنعت چوب به شمار می‌رود. متاسفانه در سال‌های اخیر خروج نیروی انسانی از مشاغل فنی و کاهش انگیزه در بخش تولید، به یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع مادر تبدیل شده است.

وی با انتقاد از واردات گسترده ماشین‌آلات چینی با شرایط اقساطی بلندمدت، تصریح کرد: این روند توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.

وی تأکید کرد: با وجود ظرفیت بالای فنی و صادرات محصولات ایرانی به کشورهای همسایه، هیچ سازوکار مشخصی برای حمایت از حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی وجود ندارد.

مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه صنعت ماشین‌سازی به‌عنوان صنعت مادر، بنیان توسعه اقتصادی کشور است، افزود: هیچ منبعی مانند این صنعت نمی‌تواند ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری پایدار برای کشور ایجاد کند. تجربه کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از تولید داخلی و صادرات صنعتی، کلید رشد پایدار اقتصادی است.

وی مشکلات زیرساختی از جمله قطعی برق در تابستان، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، نرخ بالای سود تسهیلات، نبود قانون کارآمد برای چک و وضعیت نامطلوب بازار نیروی انسانی را از موانع جدی تولید دانست و گفت: در سه ماه گذشته، واحد تولیدی ما هفته‌ای چهار روز با قطعی برق مواجه بود که خسارت‌های زیادی به تولید وارد کرده است.

وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در خارج از کشور افزود: در حال حاضر کارخانه‌ای در چین برای تولید ماشین‌آلات MDF تأسیس کرده‌ایم و از آنجا به کشورهای مختلف از جمله آرژانتین و پرو صادرات داریم. این در حالی است که در داخل کشور به دلیل نبود حمایت و زیرساخت‌های صادراتی، تولیدکنندگان داخلی امکان رشد و رقابت ندارند.

این فعال صنعتی برای بهبود شرایط تولید چهار محور اصلی را ضروری دانست: ایجاد بستری حمایتی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و توسعه صادرات، تربیت و حفظ نیروی انسانی متخصص، رفع مشکلات زیرساختی به‌ویژه در حوزه انرژی، و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در جهت تسهیل فعالیت تولیدکنندگان.

به گفته وی، اگر از صنعت ماشین‌سازی به‌عنوان صنعت مادر کشور به‌درستی حمایت شود، ظرفیت این بخش می‌تواند به اندازه یک منبع استراتژیک اقتصادی، نقش‌آفرینی کند و در مسیر خودکفایی و رشد صنعتی کشور اثرگذار باشد.

