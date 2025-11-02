سشوار یکی از ابزارهای اصلی برای زیبایی مو در خانم‌ها و آقایان است که می‌تواند به موها حجم، فرم و جلوه‌ای شیک بدهد. نکته مهم، روش صحیح استفاده از این وسیله است؛ چون در غیر این صورت ممکن است به موها آسیب برسد و خشکی یا وز شدن ایجاد شود. به عنوان نمونه، خشک کردن مو با باد خیلی داغ سشوار می‌تواند پروتئین‌های طبیعی تار مو را تخریب کرده و باعث وز شدن آن شود. بنابراین آشنایی با شیوه درست سشوار کشیدن انواع مو، برای حفظ سلامت و زیبایی اهمیت زیادی دارد. در این مطلب روش صحیح سشوار کشیدن موهای صاف و فر را آموزش می‌دهیم.

روش سشوار کشیدن موهای صاف

پس از انتخاب یک سشوار مناسب هنگام خرید لوازم آرایشی، باید بدانید که چطور از آن به درستی استفاده کنید. در مورد موهای صاف، اولین نکته‌ای که اهمیت زیادی دارد استفاده از اسپری یا کرم‌های محافظ حرارتی است. این محصولات یک لایه محافظ روی تارهای مو ایجاد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند حرارت مستقیم سشوار باعث خشکی یا آسیب شود. بعد از این مرحله، باید موها را در چند گام ساده آماده و سشوار کنید:

مرحله اول: در اولین قدم، موهای خود را به چند بخش مختلف تقسیم کنید. بهتر است دسته‌ها نازک‌تر و بیشتر باشند تا حرارت سشوار به همه قسمت‌ها برسد. این کار باعث می‌شود خشک شدن مو یکنواخت‌تر انجام شود و هیچ بخشی جا نماند. برای سهولت کار، دسته‌هایی که فعلا قصد سشوار کشیدن‌شان را ندارید با گیره یا کلیپس روی سر محکم کنید تا مزاحمتی ایجاد نشود. مرحله دوم: سشوار را روشن کرده و روی باد گرم تنظیم کنید. سپس آن را با فاصله‌ای مناسب از موها بگیرید و جریان هوا را از ریشه به سمت نوک هدایت کنید. حرکت از بالا به پایین باعث می‌شود موها صاف‌تر شوند و همزمان حجم بیشتری پیدا کنند. در این بخش می‌توانید از یک برس گرد استفاده کنید تا جریان هوا بهتر در لابه‌لای تارها گردش پیدا کند و نتیجه نهایی حالت‌دارتر و حجیم‌تر شود. مرحله سوم: همین روند را برای تک‌تک دسته‌ها تکرار کنید تا همه قسمت‌های مو خشک و صاف شوند. بعد از اینکه کار سشوار کشیدن به پایان رسید، یک بار دیگر با باد سرد روی کل موها بروید. باد سرد، کوتیکول مو را می‌بندد، از وز شدن جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود موها براق‌تر، نرم‌تر و خوش‌حالت‌تر دیده شوند. این مرحله نهایی، ماندگاری حالت مو را هم بیشتر خواهد کرد.

موهای فر با وجود زیبایی و جذابیتی که دارند، نیازمند مراقبت بیشتری هستند تا فرم طبیعی‌شان حفظ شود. اگر هنگام سشوار کشیدن اصول درست رعایت نشود، خیلی زود حالت فرها از بین رفته یا موها وز می‌شوند. برای جلوگیری از این موضوع، بهتر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

مرحله اول: بعد از شست‌وشو، ابتدا با یک حوله میکروفایبر رطوبت اضافی را از موها بگیرید. این نوع حوله به‌گونه‌ای طراحی شده که آب اضافی را جذب می‌کند اما باعث وز شدن تارهای مو نمی‌شود، بر خلاف حوله‌های معمولی که اصطکاک زیادی ایجاد می‌کنند. مرحله دوم: پیش از شروع به سشوار کشیدن، حتما محصولات مخصوص موی فر مثل کرم‌های حالت‌دهنده یا اسپری‌های آبرسان را روی تمام بخش‌های مو پخش کنید. این محصولات کمک می‌کنند تا فرها فرم طبیعی خود را حفظ کرده و از وزی یا خشکی موها بعد از سشوار جلوگیری شود. مرحله سوم: یکی از ابزارهای کلیدی برای خشک کردن موی فر، دیسپانسر است. این قطعه روی سشوار نصب می‌شود و هوای گرم را به‌طور یکنواخت و ملایم پخش می‌کند. با نصب دیسپانسر، کافی است سشوار را از پایین به سمت بالا حرکت دهید تا موها آرام‌تر خشک شده و فرهای طبیعی‌شان از بین نروند. مرحله چهارم: برای نتیجه بهتر، موها را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنید و هر قسمت را جداگانه داخل دیسپانسر قرار دهید. این کار باعث می‌شود فرها به‌شکل منظم‌تری حالت گرفته و ظاهر کلی مو مرتب‌تر شود. مرحله پنجم: بعد از پایان کار، بهتر است از یک روغن یا کرم مخصوص موی فر استفاده کنید. این محصولات علاوه بر افزایش براقیت موها، کمک می‌کنند حالت طبیعی فرها تثبیت شود و برای مدت بیشتری باقی بماند.

محصولاتی که بهتر است قبل و بعد از سشوار استفاده کنید

برای محافظت و زیبایی موها هنگام سشوار کشیدن، لازم است از محصولات مراقبتی هم قبل و هم بعد از انجام این کار استفاده کنید. ماسک مو یکی از مهم‌ترین این محصولات است؛ برای مثال ماسک‌های داخل حمام باعث نرم شدن تارهای مو، افزایش شانه‌پذیری و تقویت و تغذیه عمقی مو می‌شوند و در نتیجه مقاومت بیشتری در برابر حرارت پیدا می‌کنند. برخی ماسک‌ها نیز بدون نیاز به آبکشی طراحی شده‌اند و می‌توانند برای نرمی و حفاظت بیشتر، قبل از استفاده از سشوار به کار بروند.

بعد از ماسک، استفاده از اسپری مو یا سرم مو توصیه می‌شود. کافیست یک اسپری دو فاز را روی موهای نیمه‌مرطوب بزنید تا مانند یک لایه محافظ عمل کرده و مانع آسیب حرارت سشوار به تارهای مو شود. سرم‌هایی که حاوی روغن‌های سیلیکونی یا کراتین هستند نیز انتخابی مناسب هستند، زیرا علاوه بر حفاظت، به موها نرمی، براقیت و حالت‌پذیری بیشتری می‌دهند.

در نهایت، برخی محصولات مراقبتی را می‌توان بعد از اتمام سشوار به کار برد. اسپری‌های حالت‌دهنده، ژل مو یا روغن‌هایی مانند آرگان و ماکادمیا گزینه‌هایی عالی هستند که به تثبیت حالت مو کمک می‌کنند. این محصولات علاوه بر افزایش درخشش و لطافت مو، مانع وز شدن و پف کردن آن نیز خواهند شد.

موهایی خوش حالت و زیبا با روش‌های درست استایل کردن

در این مطلب یاد گرفتید که چگونه بسته به نوع مو، آن را به‌درستی سشوار بکشید و بدون آسیب، به حالت دلخواه درآورید. برای دستیابی به بهترین نتیجه، علاوه بر انتخاب یک سشوار مناسب، استفاده از محصولات جانبی مراقبتی نیز ضروری است. تمام این لوازم را می‌توانید به‌راحتی از فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا تهیه کنید. این فروشگاه مجموعه‌ای متنوع از انواع سشوار، ماسک مو، سرم و اسپری‌های محافظ حرارتی را عرضه می‌کند و امکان سفارش آنلاین و تحویل سریع را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین پیش از خرید، می‌توانید نظرات کاربران قبلی را مطالعه کنید تا با اطمینان بیشتری انتخاب نهایی خود را انجام دهید.

