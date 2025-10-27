سامان جلال‌زاده، مدیرعامل شرکت آکسان در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه سومین نمایشگاه "ایران‌مد"، با اشاره به نقش مهم تجهیزات مراقبت خانگی در پیشگیری از بیماری، اظهار کرد: طولانی شدن روند تخصیص ارز موجب شده گاهی محصول پس از تولید، به‌دلیل تورم از سوددهی خارج شود.

با این حال، جلال‌زاده از تلاش برای تأمین بخش مهمی از نیاز سلامت کشور در شرایط سخت اقتصادی سخن گفت.

مدیرعامل شرکت آکسان اضافه کرد: تولیدکننده تجهیزات پزشکی مراقبت خانگی (Home Care) هستیم. محصولاتی مانند تب‌سنج، ترازو، فشارخونسنج، پد حرارتی و دستگاه تصفیه هوای قابل حمل را تولید می‌کنیم.

وی افزود: هدف ما فراتر از جنبه اقتصادی است. تلاش کرده‌ایم قبل از شیوع بیماری‌ها، امکان پیشگیری و پایش سلامتی را در منازل فراهم کنیم تا مردم بتوانند راحت‌تر وضعیت سلامت خود را کنترل کنند.

چالش‌های تأمین مواد اولیه/ مشکلات ارزی؛ دشمن سوددهی تولید

مدیرعامل آکسان توضیح داد: از نظر دانش فنی، طراحی و قالب‌سازی کاملاً مستقل هستیم؛ اما در حوزه قطعات الکترونیکی مانند آی‌سی و خازن‌ها، ناچار به واردات هستیم؛ زیرا این قطعات در ایران تولید نمی‌شوند.

وی با اشاره به روند دشوار تخصیص ارز ادامه داد: در یکی دو سال گذشته، فرایند طولانی ثبت‌سفارش و تخصیص ارز باعث شده زمان زیادی از دست برود؛ تا جایی که زمانی که محصول به مرحله تولید می‌رسد، به دلیل تورم، از سوددهی خارج می‌شود. این مشکل همچنان هم وجود دارد و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.

به گفته جلال‌زاده، قطعات الکترونیکی مورد نیاز آنها عمدتاً از چین و تایوان تأمین می‌شود و سایر مواد اولیه شامل مواد پلیمری و بسته‌بندی‌ها کاملاً در داخل کشور تهیه می‌گردد.

نقش‌آفرینی در بازار سلامت کشور

وی در خصوص سهم خود از بازار تجهیزات پزشکی بیان کرد: تجهیزات پزشکی حوزه وسیع و گسترده‌ای است و ما تنها بخش کوچکی از این صنعت هستیم. با این حال، تلاش کرده‌ایم جایگاه مناسبی در بازار داشته باشیم و در کاهش ارزبری کشور و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نقش داشته باشیم.

جلال‌زاده با اشاره به بازخوردهای دریافتی گفت: خوشبختانه از سازمان‌ها و مشتریان بازخوردهای خوبی دریافت کرده‌ایم و تا حد زیادی به اهدافی که مدنظر داشتیم رسیده‌ایم.

انتهای پیام/