مهمترین نکات در خرید اسکین کانتر که نمیدانید!
خرید اسکین در بازی Counter-Strike 2 یا همان CS2، یکی از موضوعات جذاب و در عین حال حساس برای بازیکنان حرفهای و تازهکار است، زیرا اسکینها نهتنها باعث افزایش زیبایی ظاهری سلاحها و تجهیزات شما میشوند، بلکه حس انگیزه و رقابت را در بازیکن تقویت میکنند که با توجه به این موضوع در این مقاله به 6 نکته در خرید اسکین کانتر میپردازیم و تمام چیزهایی که باید بدانید را بازگو میکنیم.
خرید اسکین در بازی Counter-Strike 2 یا همان CS2، یکی از موضوعات جذاب و در عین حال حساس برای بازیکنان حرفهای و تازهکار است، زیرا اسکینها نهتنها باعث افزایش زیبایی ظاهری سلاحها و تجهیزات شما میشوند، بلکه حس انگیزه و رقابت را در بازیکن تقویت میکنند که با توجه به این موضوع در این مقاله به 6 نکته در خرید اسکین کانتر میپردازیم و تمام چیزهایی که باید بدانید را بازگو میکنیم.
مهمترین نکات در خرید اسکین کانتر که نمیدانید!
قبل از اینکه به نکات مهم درباره اسکین CS2 بپردازیم، بریم با خود اسکین کانتر آشنا شویم؛ اسکینها در واقع ظاهر و طرحهای گرافیکی مختلفی هستند که بر روی سلاحهای شما در بازی اعمال میشوند؛ دقت داشته باشید که هیچ نوع اسکین رایگانی در بازی وجود ندارد و حداقل قیمت اسکین از 5 سنت شروع میشود و قیمت اسکین های خوب بازی بالای 20 دلار میباشد که به واسطه فروشگاه کلورین، شما میتوانید این اسکین ها را با کمترین قیمت خریداری کنید.
خب بریم و 6 نکته تخصصی که قرار بررسی کنیم را با هم مرور کنیم.
1. آشنایی با دستهبندی و کیفیت اسکینها
تمام اسکینهای CS2 بر اساس میزان کارکرد و ظاهرشان به دستههای مختلف تقسیم میشوند که طبق رنگ بندی خاصی بوده و اسکین ها را به دستههای طلایی که نشان دهنده دستکش و نایف است و مدلهای پایینتر که قرمز، بنفش، آبی و آبی کم رنگ است تقسیم بندی میکند؛ البته دسته بندی براساس کیفیت اسکین هم وجود دارد که در ادامه به آن میپردازم.
فاجعه هفته گذشته مارکت نیز باعث شد که آیتمهای طلایی و نایاب افت قیمت شدید بخورند و آیتمهای قرمز یا همان کوروت به شدت افزایش قیمت پیدا کنند.
- کاملاً نو و تازه ساخته شده (Factory New)
- کم کار کرد و نزدیک به نو (Minimal Wear)
- کیفیت متوسط و کم کار (Field Tested)
- کارکرد و دارای خط و خش جزئی (Well Worn)
- با بیشترین خط و خش و بسیار کار کرده (Battle Scarred)
2. اهمیت فلوت (Float) در خرید اسکینهای کانتر
فلوت یا Float Value یکی از مهمترین شاخصهایی است که میزان تمیزی و سلامت ظاهری اسکین را بهصورت عددی نشان میدهد و هر چقدر این عدد کمتر باشد، اسکین تمیزتر بوده و متمایل به سری بالاتر خود میشود.
برای مثال، اسکینهای Field-Tested معمولاً در بازهی 0.15 تا 0.37 قرار دارند. اگر فلوت اسکینی در همین بازه ولی نزدیک به عدد پایینتر باشد (مثلاً 0.15)، ظاهر آن به نسخه Minimal Wear نزدیکتر است و ارزش خرید بیشتری دارد؛ بنابراین همیشه قبل از خرید، فلوت اسکین را بررسی کنید.
3. ویژگی StatTrak و تأثیر آن بر قیمت اسکین
یکی از ویژگیهای خاص و پرطرفدار در اسکینهای کانتر، قابلیت StatTrak است. این ویژگی تعداد kill هایی که با آن سلاح انجام دادهاید را ثبت میکند و روی بدنهی سلاح نمایش میدهد.
وجود StatTrak باعث افزایش قابل توجه قیمت اسکین میشود؛ بهطور مثال، ممکن است یک اسکین معمولی بدون StatTrak حدود ۳۰ دلار قیمت داشته باشد، اما نسخهی StatTrak همان مدل به ۷۰ یا حتی ۸۰ دلار برسد.
4. تبادل آیتمها، راهی هوشمندانه برای خرید با هزینه کمتر
یکی از روشهای محبوب بین بازیکنان حرفهای، تبادل آیتمها (Trade) است؛ شما میتوانید آیتمهای غیرضروری خود را با اسکینهای جدید مبادله کنید و در هزینههای خرید صرفهجویی نمایید.
در این زمینه، همکاری با سایتهای معتبر داخلی مثل فروشگاه کلورین و سایتهای خارجی بسیار مهم است تا از فیشینگ و اسکم شدن شما جلوگیری شود.
5. بررسی قیمت خریداران و فروشندگان در مارکت استیم
قیمت اسکینها در Steam Market ممکن است در ظاهر فریبنده باشد! برخی آیتمها با قیمت بالا لیست شدهاند، اما در واقع خریداران حاضر نیستند آنها را با همان قیمت خریداری کنند مثل نایف ها که باعث حرکت غیرقابل پیش بینی استیم شد و باعث ریزش آیتمهای خاصی نایف و گلوز شد.
بنابراین، بهتر است همیشه علاوه بر قیمت فروشنده، قیمت پیشنهادی خریداران را نیز بررسی کنید؛ اگر اسکینی در ظاهر ۲۰۰ دلار قیمت دارد اما آخرین معاملات آن در محدودهی ۱۰۰ دلار بوده، بهتر است آیتم دیگری خریداری کنید.
6. استیکر و Name Tag تاثیری بر قیمت واقعی اسکین ندارند
یکی از اشتباهات رایج بین بازیکنان تازهکار، تصور این است که وجود استیکر یا برچسب روی اسکین، قیمت آن را افزایش میدهد؛ در حالی که در مارکت استیم، استیکرها هیچ تأثیری در ارزشگذاری آیتم ندارند.
تنها آیتمی که میتواند در قیمت اسکین تأثیر گذار باشد، چارم هست که حتی این آیتم را هم ممکن است از شما فروشندههای مختلف نخرند! البته فروشگاه کلورین قطعاً این آیتمها را از شما خریداری میکنید و ارزش آن را میپردازد.
آیا خرید اسکین در پروفایل استیم هم تأثیر دارد؟
یکی از سوالاتی که از ما پرسیده میشود، این است که آیا به واسطه خرید آیتم بیشتر، میتوان مثل پلیرهای حرفهای پروفایل خود را شخصی سازی کرد و اسکین ها را نمایش گذاشت؟ باید بگم نه بلکه این قابلیت به واسطه افزایش لول استیم اتفاق می افتد که با خرید پوینت استیم این قابلیت برای شما باز میشود و میتوانید با رساندن لول خود به حداقل 10 از اسکین های خود برای حرفهایتر کردن پروفایل استیم استفاده کنید.
برای پاسخ دهی کاملتر به سؤالات شما، میتوانید با پشتیبان ما در تلگرام در ارتباط باشید: @ClorianShop
نکات مهم برای جلوگیری از اسکم و کلاهبرداری
بازار خرید و فروش اسکینها متاسفانه بستری برای فعالیت کلاهبرداران (Scammer) نیز فراهم کرده است. بنابراین، رعایت نکات امنیتی زیر ضروری است تا از اسکم شدن شما جلوگیری شود! دقت داشته باشید که استیم اگر اسکم هم شوید، چون جزو کشورهای تحت تحریم هستید، باز هم پاسخ شما را نخواهد داد!
- Inventory خود را Private نگه دارید تا دیگران نتوانند آیتمهایتان را مشاهده کنند
- درخواست دوستی از افراد ناشناس را قبول نکنید
- هیچ آیتمی را برای تست یا امانت به دیگران ندهید
- از چیت یا نرمافزارهای غیرمجاز در حسابهایی که آیتمهای گرانقیمت دارند استفاده نکنید
- روی لینکهای مشکوک کلیک نکنید، حتی اگر از طرف فردی آشنا ارسال شده باشد
- مراقب رباتهای تقلبی اسکینچنجر باشید
- فقط با فروشندگان و وبسایتهای معتبر معامله کنید
- از صحت منبع واریز پول اطمینان حاصل کنید
- در صورتی که از فروشگاه کلورین خرید میکنید، تنها از طریق راههای ارتباطی رسمی سایت اقدام نمایید
جمعبندی
خرید اسکین در بازی CS2 اگر با آگاهی و دقت انجام شود، میتواند تجربهای لذتبخش و مطمئن برای بازیکنان باشد Y با بررسی دقیق فلوت، کیفیت، ویژگی StatTrak و استفاده از ابزارهای کمکی مانند Steam Helper، میتوانید بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید.
در نهایت، هرگز فراموش نکنید که امنیت حساب شما مهمتر از هر آیتمی است؛ فقط از سایتها و فروشگاههای معتبر خرید کنید و همیشه مراقب لینکها و افراد ناشناس باشید و به هیچ عنوان روی آیتمهای استیم به عنوان سرمایه گذاری نگاه نکنید.