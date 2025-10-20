امیرحسین شکوهمند، مدیرعامل شرکت "شکوه طب آسیا " در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه "ایران‌مد"، با اشاره به چالش‌های ارزی، محدودیت‌های واردات و عدم حمایت از تولید داخلی در حوزه تجهیزات زیبایی و پزشکی، تأکید کرد: با وجود استانداردهای جهانی محصولات این شرکت، موانع اداری و نوسانات ارزی مانع از توسعه پایدار صنعت تجهیزات پزشکی در کشور شده است.

چالش‌های ارزی و محدودیت تولید، مانع رشد صنعت تجهیزات پزشکی

شکوهمند افزود: با بیش از ۱۲ سال تجربه در حوزه‌ زیبایی، درماتولوژی، جراحی پلاستیک و زنان، فعالیت خود را بر روی واردات و عرضه دستگاه‌ها و تجهیزات تخصصی در این زمینه‌ها متمرکز کرده‌ام.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های مختلفی در حوزه پوست از جمله انواع لیزرهای تخصصی در مجموعه ما عرضه می‌شود. با این حال، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان و واردکنندگان با آن روبه‌رو هستند، نوسانات شدید نرخ ارز است.

به گفته او، از زمان فروش تا تحویل کالا به مجموعه‌ها، قیمت تمام‌ شده برای خریدار مشخص نیست، چرا که تغییرات نرخ ارز در کشور بسیار سریع و بی‌ثبات است.

شکوهمند تصریح کرد: متأسفانه نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر بارها تغییر کرده است؛ از ارز دولتی تا نیمایی و سپس مبادله‌ای. این تغییرات موجب سردرگمی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

تحریم‌های داخلی و کم‌توجهی به حمایت از تولید

مدیرعامل "شکوه طب آسیا" با انتقاد از وضعیت موجود گفت: به‌جز تحریم‌های خارجی، ما در داخل کشور نیز با نوعی «خودتحریمی» مواجه هستیم که مانع رشد و توسعه شرکت‌های داخلی می‌شود. این مسئله باعث دلسردی فعالان تولید و فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی شده است.

وی ادامه داد: بارها با شرکت‌های خارجی برای دریافت نمایندگی در ایران مذاکره کرده‌ایم، اما به دلیل نبود بستر مناسب و محدودیت‌های ارتباطی، امکان همکاری مستقیم فراهم نشده است. در حالی‌که اگر حمایت لازم از تحقیق و توسعه (R&D) و تولید داخلی وجود داشته باشد، می‌توانیم بسیاری از تجهیزات به‌روز دنیا را در داخل کشور طراحی و تولید کنیم.

شکوهمند خاطرنشان کرد: قرار بر این بود از تولید داخلی حمایت ویژه‌ای صورت گیرد، اما متأسفانه در سال جاری این حمایت‌ها کمرنگ‌تر شده است. امیدوارم در آینده نزدیک، با پشتیبانی جدی‌تر مسئولان، شاهد رونق واقعی تولید در حوزه زیبایی و تجهیزات پزشکی باشیم.

استانداردهای جهانی، اصل اساسی محصولات "شکوه طب آسیا"

مدیرعامل "شکوه طب آسیا" درباره ویژگی‌های محصولات این شرکت گفت: تلاش ما همواره بر این بوده است که صرفاً به دنبال فروش نباشیم، بلکه کیفیت محصول و رعایت استانداردهای جهانی را در اولویت قرار دهیم. بیشتر دستگاه‌هایی که در اختیار کلینیک‌ها و مراکز زیبایی قرار می‌گیرد دارای استانداردهای بین‌المللی و در بسیاری موارد دارای تأییدیه FDA هستند.

وی افزود: خوشبختانه توانستیم چنین دستگاه‌هایی را مطابق با استانداردهای جهانی وارد کشور کنیم، که خود یک دستاورد ارزشمند است و هدف ما این است که از این ظرفیت‌ها برای توسعه تولید داخلی نیز بهره بگیریم.

ظرفیت بازار بیش از مجوزهای وارداتی است

شکوهمند با اشاره به مشکلات ثبت سفارش گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر فعالیت ما، محدودیت در تعداد مجاز واردات سالانه است. برای مثال، زمانی که نیاز بازار ۳۰ دستگاه از یک مدل خاص است، مجوز واردات تنها برای سه دستگاه صادر می‌شود. این مسئله موجب می‌شود نتوانیم پاسخگوی نیاز واقعی بازار باشیم و اعتبار شرکت‌ها نیز زیر سؤال برود.

وی ادامه داد: بیشتر دستگاه‌ها به‌صورت هوایی وارد می‌شوند و به‌دلیل وزن و حجم بالا، هزینه حمل‌ونقل بسیار زیاد است. با وجود این چالش‌ها، ما سعی کرده‌ایم اعتبار و کیفیت محصولات خود را حفظ کنیم تا مشتریان با اطمینان خرید کنند.

امید به آینده و توسعه داخلی

مدیرعامل شکوه طب آسیا اظهار کرد: تنها انتظار ما از نهادهای مسئول این است که از بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی حمایت بیشتری کنند. امیدواریم سال آینده در چنین نمایشگاهی، دیگر از مشکلات و موانع صحبت نکنیم، بلکه از دستاوردهای تولید داخلی بگوییم.

