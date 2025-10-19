هشتمین فستیوال معماری و مردم با همکاری پولاد سازه
هشتمین فستیوال «معماری و مردم» از 29 مهر تا 2 آبان ۱۴۰۴ در تهران، باشگاه انقلاب برگزار میشود و بار دیگر فضایی پویا و خلاق فراهم میکند تا معماری فراتر از سازهها و نماها به تجربهای اجتماعی و انسانی تبدیل شود. این رویداد ویژه، با حمایت و همکاری شرکت پولادسازه، فرصتی است برای علاقهمندان و حرفهایهای حوزه معماری تا در این نمایشگاه تخصصی مشارکت کنند و دنیای معماری را از زاویهای نزدیک و ملموس تجربه کنند.
فستیوال معماری و مردم
فستیوال «معماری و مردم» با هدف نزدیکتر کردن معماری به زندگی روزمره و تقویت تعامل میان مردم و محیط ساختهشده برگزار میشود. این رویداد نهتنها محلی برای نمایش پروژهها و نوآوریهای معماری است، بلکه بستری برای آموزش، تجربه عملی و گفتوگو میان علاقهمندان، دانشجویان و حرفهایها فراهم میکند.
شرکتکنندگان در این نمایشگاه تعاملی میتوانند با مفاهیم طراحی شهری، پایدارسازی ساختمان و زیباییشناسی معماری آشنا شوند و با جدیدترین دستاوردهای فناوری حوزه ساختمان آشنا شوند. حضور معماران شناختهشده و متخصصان حوزههای مختلف، فرصت پرسش و پاسخ مستقیم و الهامگیری از تجربیات حرفهای آنها را فراهم میکند. علاوه بر این، نمایشگاهها و برنامههای جانبی فستیوال، نگاه دقیقتری به نقش معماری در بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فضاهای شهری انسانی ارائه میدهند.
برنامههای هشتمین دوره فستیوال معماری و مردم
هشتمین فستیوال «معماری و مردم» تجربهای منحصر به فرد و تعاملی است که بازدیدکنندگان را به دنیای معماری نزدیک میکند و در آن ۲۲ پاویون ویژه طراحی شدهاند تا هر یک، بخشی از مفاهیم شهری، معماری پایدار و خلاقیت طراحی را به نمایش بگذارند.
هر پاویون با رویکردی منحصربهفرد و تعاملی ساخته شده و هدف آن، ایجاد فضایی است که بازدیدکنندگان بتوانند نه تنها مشاهده کنند، بلکه تجربه کنند و با ایدهها و مفاهیم طراحی ارتباط برقرار کنند. این پاویونها شامل نمونههای طراحی شهری، ساخت ماکتهای خلاقانه، نمایشگاه مصالح نوین و فضایی برای فعالیتهای آموزشی هستند که تجربهای ملموس و سرگرمکننده از معماری ارائه میدهند.
هشتمین فستیوال معماری و مردم، با حضور معماران و فعالان حوزه معماری و شهرسازی برگزار خواهد شد. از جمله مهندسان حاضر در این نمایشگاه میتوان به مهندس محمد خاوریان اشاره کرد. محمد خاوریان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران است. مهندس خاوریان یکی از معماران مطرح و پر افتخار ایران است که از جمله افتخارات وی، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
معمار جوان سال 2018 مسابقه معمار خاورمیانه
رتبه اول مسابقه معماری داخلی ایران مجله معماری و ساختمان 1396
مدال نقره مسابقه معماری آسیا در سال 2016 برای ساختمان اداری مدیریت طرحهای صنعتی ایران
رتبه اول مسابقه ملی ساختمان اداری هلال ایرانیان
رتبه دوم مسابقه ملی ساختمان اداری شیشه قزوین
رتبه سوم طراحی مدرسه ده نو جیرفت
رتبه چهارم و برگزیده ویژه کارفرما برای مسابقه بین المللی مترو دانشگاه تبریز
برنده جایزه معماری آقاخان 2025
پاویون پولاد سازه در هشتمین فستیوال معماری و مردم، طراحی استاد خاوریان است.
حضور پولاد سازه در فستیوال معماری و مردم
پولاد سازه با افتخار در هشتمین فستیوال «معماری و مردم» به عنوان حامی اصلی فستیوال حضور دارد .شرکت پولاد سازه لاهیج، یکی از شرکت های فعال در زمینه ساخت اسکلت فلزی انواع سازهها مانند ویلا، ساختمانهای بلند، پلهای فولادی و انواع سولههای صنعتی و کارگاهی است که در دو دهه گذشته، پروژههای بزرگ و مهمی را با معماران مطرح کشور، به اجرا رسانده است.
راه های ارتباطی با پولاد سازه لاهیج:
وبسایت: https://poolad-sazeh.com/
شماره تماس: 09113430141
پاویون اختصاصی پولاد سازه در این فستیوال، ترکیبی از ساختار، زیبایی و همزیستی با طبیعت در شهر است. این فضا نه تنها به معرفی دستاوردهای فنی این مجموعه میپردازد، بلکه به بازدیدکنندگان فرصتی میدهد تا با نگاهی نزدیکتر، فرآیندهای ساخت، جزئیات مهندسی و ایدههای پشت پروژهها را لمس کنند.
در طراحی این پاویون، تلاش شده تا معماری از حالت ایستا خارج شده و آن را به تجربهای پویا و قابل درک برای همه تبدیل کنند. بازدیدکنندگان در مواجهه با این فضا، با مصالح، نور، و فرمهایی روبهرو میشود که داستانی از پایداری، دقت را روایت میکنند.
آنچه فراسوی حضور پولاد سازه در این مجموعه دیده میشود، باور به گفتوگو میان «معمار» و «سازنده» است. تجربه نشان داده پروژههای موفق زمانی شکل میگیرند که ایده و اجرا در یک مسیر مشترک حرکت کنند و با تعامل گسترده و پیوسته میان کارفرمایان و مهندسان، به نتیجه نهایی برسند. پولاد سازه در فستیوال «معماری و مردم» همین تعامل را در سطحی بزرگتر میان معماران، مهندسان و مردم ایجاد میکند.
حضور علاقهمندان در هشتمین فستیوال معماری و مردم
بازدیدکنندگان هشتمین فستیوال «معماری و مردم» میتوانند از 29 مهر تا 2 آبان ۱۴۰۴ در این رویداد حضور پیدا کنند و از فرصتهای متنوعی که برای تجربه، یادگیری و تعامل طراحی شدهاند، بهرهمند شوند.
محل برگزاری رویداد:
تهران، باشگاه انقلاب، درب غربی(درب سئول)، مقابل سالن هندبال
اکران خصوصی: 28 مهر ماه 1404 17:30 الی 22:30
اکران عمومی: 29 الی 02 آبان ماه 1404 17:30 الی 22:30
این فستیوال برای همه علاقهمندان به معماری، شهرسازی و فرهنگ شهری، تجربهای جذاب و تعاملی فراهم میکند. بازدیدکنندگان میتوانند در طول نمایشگاه، از پاویونهای خلاقانه دیدن کنند، با معماران و متخصصان گفتوگو داشته باشند و از نمایشگاههای پروژههای نوآورانه الهام بگیرند.
برای شرکت در برنامههای تخصصی یا دریافت اطلاعات تکمیلی درباره فستیوال، علاقهمندان میتوانند به وبسایت رسمی رویداد و صفحات شبکههای اجتماعی آن مراجعه کنند. حضور در فستیوال «معماری و مردم» فرصتی است برای لذت بردن از دنیای معماری، کشف ایدههای نو، تبادل تجربه با متخصصان و حمایت از فرهنگ طراحی شهری. این رویداد، مکانی است که معماری را از یک موضوع صرفاً حرفهای به تجربهای اجتماعی، ملموس و الهامبخش تبدیل میکند و دعوت میکند همه افراد با هر سطح علاقه و تجربهای در آن مشارکت کنند.