شهر آفتاب ۲۰ همتی در آستانه طلوع دوباره؛ از باتلاق تا بلندای تجارت جهانی
به گزارش ایلنا، «شهر آفتاب»، بزرگترین مجموعه نمایشگاهی کشور که سالها درگیر رکود و کمتوجهی بود، حالا با طرحی ۲۰ هزار میلیارد تومانی و ورود سرمایهگذاران خصوصی، آماده جهشی تاریخی است. مدیرعامل این مجموعه میگوید: مرحله ساخته شدن و سقوط را پشت سر گذاشتهایم؛ اکنون نوبت سرافرازی شهر آفتاب است.
نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب در جنوب تهران، این روزها بار دیگر به تیتر رسانهها بازگشته است؛ اما اینبار نه بهخاطر مشکلات گذشته، بلکه به دلیل طرحی بزرگ برای توسعه، سرمایهگذاری و تبدیل شدن به یکی از مراکز تجارت جهانی کشور.
عباس تقدسینژاد مدیرعامل مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب، در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ایلنا، از آغاز فصلی تازه در حیات این مجموعه خبر داد و گفت: شهر آفتاب سه دوره را پشت سر گذاشته است؛ دوره ساخته شدن با شور و شتاب، دوره سقوط و رکود همزمان با کرونا و نگاههای سیاسی، و اکنون دوره سرافرازی که با برنامهریزی دقیق و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی آغاز شده است.
واگذاری پهنه شمالی به بخش خصوصی برای ساخت ۱۲ سالن جدید
به گفته تقدسینژاد، مهمترین گام در مسیر توسعه شهر آفتاب، اجرای طرح واگذاری پهنه شمالی این مجموعه به بخش خصوصی است. در این طرح، قرار است سرمایهگذار در قالب قرارداد BOT (ساخت، بهرهبرداری، واگذاری) حدود ۹۰ هزار مترمربع سالن جدید در قالب ۱۲ بلوک نمایشگاهی احداث کند و طی مدت مشخصی از کل این پهنه بهرهبرداری کند.
وی افزود: مدلهای سنتی توسعه با اتکا به بودجه دولتی، دیگر پاسخگو نیستند. بخش خصوصی با انگیزه، سرعت و خلاقیت بیشتری وارد عمل میشود. ما به جای اینکه منتظر تخصیص بودجه بمانیم، به سراغ سرمایهگذار رفتیم. این همان تغییری است که میتواند آینده شهر آفتاب را رقم بزند.
ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومانی بستههای سرمایهگذاری
تقدسینژاد از تعریف شش بسته سرمایهگذاری کلان در شهر آفتاب خبر داد که مجموع ارزش آنها به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) میرسد.
وی توضیح داد که علاوه بر پروژه ساخت سالنهای جدید، بستههای دیگری از جمله «احداث سه مرکز تجارت جهانی در پهنه جنوبی (که نخستین مرکز آن در مهرماه ۱۴۰۴ افتتاح خواهد شد)»، «ساخت هتل و مجموعههای اقامتی و خدماتی برای فعالان نمایشگاهی و تجاری»، «راهاندازی نیروگاه تولید همزمان برق و انرژیهای خورشیدی» و «احداث مراکز رفاهی، ورزشی و تفریحی در محدوده جنوبی مجموعه نیز در دستور کار قرار دارند.
مدیرعامل شهر آفتاب تأکید کرد: با این طرحها، شهر آفتاب از یک فضای نمایشگاهی صرف، به یک شهرک اقتصادی و تجاری مدرن تبدیل میشود.