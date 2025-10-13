قیمت ضایعات استیل
در دنیای گسترده و پرنوسان فلزات، قیمت ضایعات استیل همیشه یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات برای خریداران و فروشندگان است. استیل به عنوان آلیاژی مقاوم و پرکاربرد، در صنایع مختلفی مانند ساختوساز، خودروسازی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی حضور پررنگی دارد.
با توجه به تغییرات لحظهای بازار جهانی و نرخ ارز داخلی، تعیین قیمت روز ضایعات استیل کاری ساده نیست، اما اگر انواع گریدها و عوامل مؤثر بر قیمت را بدانید، میتوانید خرید و فروش سودمندتری انجام دهید.
در اینجا، به بررسی دقیق قیمت ضایعات استیل ۳۰۴، ۳۱۶، ۴۱۰ و چند نوع دیگر میپردازیم و در ادامه، شرکتهای معتبر خرید ضایعات مانند استیل شرکا، استیل برتر و اتحاد استیل را نیز معرفی میکنیم. این راهنما بر اساس آخرین دادههای بازار تا مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) نوشته شده و برای سئو بهینه شده است.
|نوع ضایعات استیل
|رنج قیمت (تومان/کیلوگرم)
|استیل ۳۰۴ (نگیر)
|۵۸,۰۰۰ - ۶۰,۰۰۰
|استیل ۳۱۶ (نگیر)
|۱۱۰,۰۰۰ - ۱۴۰,۰۰۰
|استیل ۴۱۰ (بگیر)
|۱۶۰,۰۰۰ - ۲۰۰,۰۰۰
|استیل ۴۲۰ (بگیر)
|۱۸۰,۰۰۰ - ۲۲۰,۰۰۰
|استیل ۴۳۰ (بگیر)
|۲۳,۰۰۰ - ۲۹,۰۰۰
|نسوز ۵٪
|۴۰,۰۰۰ - 8۵,۰۰۰
|نسوز ۱۲٪
|۹۰,۰۰۰ - ۱۲۰,۰۰۰
|نسوز ۲۰٪
|۱۸۰,۰۰۰ - ۲2۰,۰۰۰
|نسوز ۳۳٪
|۲۶۰,۰۰۰ - ۳۵۰,۰۰۰
برای مشاهده لیست کاملتر و بروزرسانی شده میتوانید به سایت اسیتل شرکا سر بزنید و قیمت ضایعات استیل رو مشاهده کنید.
انواع ضایعات استیل
پیش از صحبت درباره قیمت، باید با انواع ضایعات استیل آشنا شوید. این ضایعات معمولاً به دو گروه بزرگ تقسیم میشوند:
۱. استیل نگیر (آستنیتی)
۲. استیل بگیر (فریتی و مارتنزیتی)
دستهی دیگری هم وجود دارد که به آن استیل نسوز میگویند و مخصوص محیطهای با دمای بالا است.
ضایعات استیل نگیر (آستنیتی)
استیلهای نگیر خاصیت مغناطیسی ندارند و مقاومت بالایی در برابر زنگزدگی و مواد شیمیایی دارند.
رایجترین نوع آنها شامل موارد زیر است:
-
استیل ۳۰۴: حاوی حدود ۱۸٪ کروم و ۸٪ نیکل، پرکاربرد در صنایع غذایی و ساختمانی. ضایعات آن بهصورت ورق، لوله یا سفاله (تراشههای ریز حاصل از ماشینکاری) جمعآوری میشود.
-
استیل ۳۱۶: با داشتن ۲٪ مولیبدن، در برابر اسیدها و محیطهای شور مقاومت بالایی دارد. این نوع در صنایع شیمیایی و دریایی بسیار پرمصرف است.
ضایعات استیل بگیر (فریتی و مارتنزیتی)
این نوع خاصیت مغناطیسی دارند و قیمتشان معمولاً کمتر از نوع نگیر است.
-
استیل ۴۱۰: حدود ۱۱.۵٪ کروم دارد و برای تیغهها و فنرهای صنعتی کاربرد دارد.
-
استیل ۴۲۰: شباهت زیادی به ۴۱۰ دارد ولی مقدار کربنش کمی بیشتر است.
-
استیل ۴۳۰: ارزانترین نوع استیل بگیر که در لوازم خانگی مثل سینک ظرفشویی بهکار میرود.
ضایعات استیل نسوز
این نوع بر اساس درصد نیکل و کروم تقسیمبندی میشود و مخصوص محیطهایی با دمای بالا است:
-
نسوز ۵٪ – مناسب برای کورههای صنعتی
-
نسوز ۱۰٪ – تعادل خوب میان قیمت و دوام
-
نسوز ۱۲٪ – پرکاربرد در صنایع پتروشیمی
-
نسوز ۲۰٪ – مقاوم به اکسیداسیون
-
نسوز ۳۳٪ – گرانترین و باکیفیتترین نوع برای صنایع فوقحرارتی
از نظر ظاهری هم ضایعات استیل به شکل سفاله، ورق و لوله، قطعات سنگین و پودر استیل دیده میشود. بازیافت این ضایعات علاوه بر صرفه اقتصادی، باعث صرفهجویی در انرژی هم میشود؛ تولید استیل از ضایعات حدود ۷۵٪ انرژی کمتری مصرف میکند.
چه عواملی بر قیمت ضایعات استیل اثر میگذارد؟
-
افزایش تقاضای جهانی: مخصوصاً در خودروهای برقی و صنایع انرژی.
-
کیفیت ضایعات: هرچه تمیزتر باشد (بدون زنگ یا روغن)، قیمت بالاتری دارد.
-
حجم معامله: خریداران عمده معمولاً تخفیف یا امتیاز نقدی میدهند.
-
هزینه حمل: در تهران و شهرهای بزرگ گاهی تا ۵۰ کیلومتر حمل رایگان است.
انتخاب خریدار مناسب ضایعات استیل
انتخاب خریدار مناسب یکی از مهمترین مراحل فروش ضایعات است. خریداران معتبر معمولاً ویژگیهای زیر را دارند:
-
پرداخت نقدی و سریع در محل
-
استفاده از دستگاه آنالیز دقیق برای تشخیص گرید
-
شفافیت در قیمتگذاری و عدم کمکردن وزنهای غیرواقعی
-
حمل و نقل ایمن و سریع
-
قراردادهای بلندمدت برای تأمینکنندگان صنعتی
گاهی انتخاب نادرست خریدار باعث میشود قیمت ضایعات استیل ۴۱۰ را تا ۱۵٪ کمتر از نرخ واقعی بفروشید! پس حتماً قبل از معامله، درباره اعتبار خریدار تحقیق کنید.
معرفی چند خریدار معتبر ضایعات استیل در ایران
۱. استیل شرکا
از قدیمیترین و معتبرترین خریداران ضایعات استیل، فعال در خرید انواع ضایعات استیل و پرداخت نقدی تا سقف ۱۰۰ تن.
امتیاز مشتریان: ⭐ ۴.۸ از ۵
۲. استیل برتر
فعال در زمینه خرید ضایعات استیل ۳۰۴ و ۳۱۶.
۳. استیل ایرانیان
خرید ضایعات استیل ۴۳۰ و نسوز ۵٪
۴. اتحاد استیل
خریدار ضایعات استیل ۳۱۶
۵. کارا استیل
خرید ضایعات استیل نسوز ۲۰٪
جمعبندی
قیمت ضایعات استیل در سال ۱۴۰۴ بین حدود ۲۳,۰۰۰ تا 3۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است و به گرید، کیفیت و بازار جهانی بستگی دارد. اگر شناخت درستی از انواع استیل و شرایط بازار داشته باشید، میتوانید از این حوزه سود قابل توجهی بهدست آورید.
همیشه برای استعلام دقیق، با خریداران معتبری مثل استیل شرکا یا اتحاد استیل تماس بگیرید تا قیمت روز را بدانید.
بازار ضایعات استیل نهتنها منبعی برای درآمد، بلکه گامی در جهت بازیافت پایدار و حفظ محیطزیست است.