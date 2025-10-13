1000 نفر در بزرگ ترین رویداد فریلنسری ایران وقتی آموزش آنلاین به آینده اقتصاد گره می خورد
بزرگترین رویداد فریلنسری ایران با حضور بیش از ۱۱۰۰ نفر به میزبانی آکادمی کلاه سیاه برگزار شد. این رویداد با هدف ترویج فرهنگ فریلنسری و توسعه اقتصاد دیجیتال برگزار گردید و شرکتکنندگان ضمن آموزش تخصصی، از تجربههای واقعی کارآموزان موفق آکادمی شنیدند. علی کلاه سیاه، مدیر آکادمی، فریلنسری را مسیری نو برای اشتغال آینده ایران دانست. آکادمی تاکنون هزاران نفر را برای ورود به بازارهای بینالمللی آموزش داده است
فریلنسری، یا همان آزاد کاری، امروز یکی از جدی ترین گزینه های شغلی برای جوانان جویای کار و متخصصان در ایران و جهان به شمار می رود .در شرایطی که بازار کار سنتی با محدودیت های زیادی رو به روست مسیر فریلنسری توانسته فرصت های تازه ای برای ورود به بازار های بین المللی ایجاد کند هفته گذشته، آکادمی سیاه کلاه با برگزاری سمیناری بزرگ و کم نظیر، بیش از ۱۱۰۰ نفر از علاقه مندان به .اقتصاد دیجیتال و کسب درآمد دلاری را گرد هم آورد.
کارشناسان معتقدند که فریلنسری می تواند پاسخی روشن به چالش های اشتغال در کشور باشد .در این مدل کاری، افراد می توانند بدون محدودیت جغرافیایی، خدمات تخصصی خود را به کارفرمایان بین المللی ارائه دهند .این روند نه تنها باعث افزایش درآمد شخصی می شود، بلکه می تواند به ورود ارز .و تقویت اقتصاد دیجیتال ایران نیز کمک کند رویداد اخیر نشان داد که عطش یادگیری این مهارت ها در میان جوانان ایرانی بالاست .سالن برگزاری از ساعات ابتدایی روز مملو از شرکت کنندگانی بود که با انگیزه و انرژی بالا در کارگاه ها و پنل های تخصصی حضور یافتند. این در حالی بود که سالن اصلی از ابتدا ظرفیت ۱۰۰۰ نفر داشت و به دلیل استقبال گسترده، ۱۰۰ صندلی دیگر نیز به مجموعه اضافه شد تا تمامی شرکتکنندگان بتوانند در برنامه حضور یابند.
آکادمی سیاهکلاه، شناختهشدهترین مرکز در آموزش مهارتهای فریلنسری است که تحت نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت میکند و به افراد علاقهمند کمک میکند تا با یادگیری مهارتهای تخصصی، تجربه کسب درآمد از فریلنسینگ دلاری را داشته باشند .این مجموعه تاکنون بیش از یک میلیون نفر را با مفاهیم بازارهای بین المللی، شیوه های کسب درآمد دلاری و ابزارهای کاربردی ،فریلنسینگ آشنا کرده است .همکاری های علمی با نهادهای معتبر و برگزاری رویدادهای متعدد ملی .جایگاه این آکادمی را در حوزه آموزش فریلنسری تثبیت کرده است
تجربه واقعی کار آموزان فریلنسری در آکادمی سیاه کلاه
در بخشی از سمینار، چند نفر از کارآموزان آکادمی سیاه کلاه روی صحنه آمدند تا از تجربههای واقعی خود در مسیر ورود به بازار جهانی فریلنسری بگویند؛ روایتهایی که نشان میداد آموزش درست، چطور میتواند مسیر زندگی حرفهای افراد را تغییر دهد.
یکی از شرکتکنندگان جوان که بهتازگی اولین پروژهاش را از اروپا گرفته بود گفت: «از همان ابتدا یاد گرفتم چطور از طریق لینکدین مشتری پیدا کنم. بعد از سه ماه اولین سفارش را از انگلستان گرفتم. جالب بود که وقتی پروژه را گرفتم، تازه بهدنبال تیمی در ایران گشتم تا کار را انجام دهیم.» این تجربه، نقطهی شروع همکاریهای بینالمللی او شد.
شرکتکنندهی دیگری که در حوزه برندینگ فعالیت دارد توضیح داد: «فقط یک هفته بعد از شروع بازاریابی توانستم اولین پروژه را بگیرم. از طریق لینکدین با مدیر یک آژانس برندینگ در نیویورک ارتباط گرفتم. اولین پروژه ۹۰۰ دلار بود و بعد از آن ساعتی ۱۰۰ دلار کار کردم. باورم نمیشد اینقدر سریع بشود با خارج از کشور همکاری کرد.»
در بخش پایانی، یکی از هنرجویان باتجربهتر از مسیرش گفت: «من از طریق آپورک شروع کردم و حالا حدود ۷۰ پروژه انجام دادهام. سالها کارمندی کرده بودم، اما هیچ آزادی نداشتم. فریلنسری باعث شد بتوانم سفر کنم و درعینحال درآمد بیشتری هم داشته باشم.»
این روایتها تنها گوشهای از تغییر نگرش و تجربههای واقعی کارآموزانی بود که با آموزشهای هدفمند آکادمی سیاه کلاه توانستهاند از بازار داخلی فراتر رفته و در سطح بینالمللی فعالیت کنند.
علی سیاه کلاه، مدیر این آکادمی، در سخنرانی خود گفت « :ما فریلنسری را تنها به عنوان یک مهارت شغلی فردی نگاه نمی کنیم .این مسیر می تواند بخشی از فرهنگ اشتغال آینده ایران باشد .هدف ما ایجاد بستری پایدار برای توانمندسازی جوانان و آماده سازی آن ها جهت ورود به بازارهای جهانی ».است یک برنامه مقطعی نیست، بلکه حرکتی در راستای او تأکید کرد که برگزاری چنین رویدادهایی صرفا .ایجاد تحول در فضای کسب وکار کشور به شمار می رود .
سمینار اخیر بار دیگر نشان داد که فریلنسری، اگر با آموزش درست و منابع معتبر همراه شود میتواند آینده ای روشن برای جوانان ایرانی رقم بزند .علاقه مندان میتوانند برای آشنایی بیشتر با دوره های آموزشی درآمد دلاری ، داستان های موفقیت شاگردان و مسیرهای ورود به بازار جهانی، به وب سایت و .شبکه های اجتماعی آکادمی سیاه کلاه مراجعه کنند