به گزارش خبرنگار ایلنا، نتایج یک بررسی جامع روی داده‌های آموزشی داوطلبان کنکور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان به دلیل تکرار اشتباهات سال کنکور به طور مشابه، از دستیابی به رتبه‌های برتر بازمی‌مانند. کارشناسان آموزشی، مشاوران تحصیلی و مدرسان با سابقه در یک تحلیل آماری، ۱۳ خطای استراتژیک را به‌عنوان اشتباهات کنکوری ها و عوامل اصلی افت عملکرد معرفی کرده‌اند؛ خطاهایی که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسند، اما در عمل بیشترین آسیب را به روند موفقیت داوطلب وارد می‌کنند.

بر اساس این گزارش، اغلب اشتباهات رایج کنکور ریشه در شیوه‌های نادرست برنامه‌ریزی، انتخاب منابع و مدیریت روانی دارند و قابل پیشگیری هستند. مشاوران تأکید می‌کنند که با آگاهی از این موارد و استفاده از راهکارهای علمی، مسیر مطالعه برای کنکور می‌تواند کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.

رایج‌ترین اشتباهات کنکوری‌ ها از منظر آمار

طبق آخرین بررسی مشاوران و معلمان با سابقه، رایج‌ترین اشتباهات کنکوری ها به ۱۳ دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

برنامه‌ریزی ایدئال‌گرایانه و غیرقابل اجرا

طبق بررسی‌های آماری، بیش از ۵۰ درصد داوطلبان در ماه‌های ابتدایی یک برنامه سنگین و غیر عملی می‌نویسند. این برنامه‌ها شامل مطالعه روزانه ۱۲ تا ۱۴ ساعت یا مرور چندین درس در بازه‌های کوتاه است. تجربه نشان داده که چنین برنامه‌هایی تنها در هفته‌های اول قابل اجرا هستند و به سرعت باعث دلسردی و رها کردن مطالعه می‌شوند.

کارشناسان توصیه می‌کنند برنامه درسی باید با شرایط فردی، سطح علمی و توان جسمی شما هماهنگ باشد. استفاده از تجربه رتبه‌های برتر و دریافت مشاوره کنکور باعث می‌شود داوطلب به جای اتلاف وقت در آزمون و خطا، سریع‌تر به یک نقشه راه واقعی و قابل اجرا برسد. البته مهم است که کدام مشاور و موسسه را برای مشاوره کنکور انتخاب می‌کنید. تیم نوتروفیل یکی از باسابقه‌ترین تیم‌های مشاوره کنکور در سال‌های اخیر بوده که رتبه برترهای زیادی نیز داشته است.

انتخاب منابع اشتباه بدون در نظر گرفتن سطح علمی

یکی از اشتباهات رایج کنکوری ها، خرید کتاب‌ها و منابعی است که با سطح درسی داوطلب تطابق ندارد. بسیاری از دانش‌آموزان به دلیل تبلیغات گسترده، سراغ منابع دشوار یا بیش‌ازحد ساده می‌روند. در هر دو حالت، یا با حجم زیاد و پیچیدگی غیرضروری روبه‌رو می‌شوند یا با مطالب بیش‌ازحد ساده دچار اعتمادبه‌نفس کاذب شده و از یادگیری نکات عمیق غافل می‌مانند.

مشاوره با معلمان و افراد متخصص پیش از انتخاب منابع، از بروز این مشکل جلوگیری می‌کند. یک منبع مناسب باید متناسب با سطح فعلی فرد باشد، نه صرفاً محبوب یا پرفروش!

داشتن استرس و اضطراب بیش از حد

مطالعات روانشناسی نشان می‌دهد که اضطراب بیش از حد می‌تواند حافظه کوتاه‌مدت را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. بسیاری از داوطلبان با وجود آمادگی علمی، در جلسه کنکور به دلیل استرس بالا توانایی پاسخگویی به سؤالات را از دست می‌دهند.

استفاده از تکنیک‌های آرام‌سازی، تنفس عمیق، ورزش سبک و خواب کافی در هفته‌های منتهی به آزمون نقش مهمی در کاهش استرس دارد. مشاوران همچنین توصیه می‌کنند داوطلبان با شبیه‌سازی شرایط آزمون در خانه، خود را برای مدیریت فشار روانی آماده کنند.

انتخاب منابع متعدد و سردرگمی

بیشتر داوطلبان بیش از سه منبع برای یک درس تهیه می‌کنند. این موضوع نه تنها باعث سردرگمی می‌شود، بلکه زمان کافی برای تسلط روی یک منبع استاندارد را نیز از بین می‌برد. بهترین روش، انتخاب یک یا نهایتاً دو منبع اصلی و پایبندی به آن‌هاست. تمرکز و استمرار در استفاده از یک منبع معتبر نتیجه‌ای به مراتب بهتر از پراکندگی خواهد داشت.

عدم مدیریت عوامل مزاحم مانند فضای مجازی

بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی، روزانه بین دو تا سه ساعت از زمان مفید داوطلبان را تلف می‌کند. این اتلاف وقت بزرگ، معمولاً از همین وقفه‌های به‌ظاهر کوتاهی شروع می‌شود که داوطلبان با تصور اینکه «چند دقیقه تاثیری ندارد»، به سادگی از کنار آن می‌گذرند.

مشاوران کنکور توصیه می‌کنند داوطلبان در بازه‌های مطالعاتی گوشی هوشمند را از محیط مطالعه دور کنند و در صورت نیاز از اپلیکیشن‌های محدود کننده زمان استفاده نمایند.

درس خواندن بدون تست زدن

مطالعه تئوری بدون تست‌زنی، باعث می‌شود داوطلب در جلسه اصلی با کمبود زمان و خطاهای ساده مواجه شود و این موضوع یکی از رایج‌ترین اشتباهات کنکوری ها است. آمارها نشان می‌دهد درصد بالایی از داوطلبان، به دلیل ناآشنایی با مدیریت زمان و تست‌زنی، قادر به پاسخگویی به بخش بزرگی از سؤالات نیستند.

انجام تست‌های موضوعی پس از هر مبحث و تحلیل دقیق پاسخ‌های صحیح و غلط، روش مؤثری برای تقویت مهارت تست‌زنی است.

متعهد نبودن به برنامه

یکی دیگر از پرتکرارترین اشتباهات سال کنکور این است که بسیاری از داوطلبان در میانه راه از اجرای بخشی از برنامه خود دست می‌کشند. این مسئله معمولاً به دلیل سنگین بودن برنامه، شخصی‌سازی نشدن برنامه درسی و یا نداشتن انگیزه کافی رخ می‌دهد.

برای جلوگیری از این مشکل، داشتن یک برنامه منعطف و ثبت دستاوردهای روزانه (حتی کوچک) به شما کمک می‌کند تا همواره باانگیزه بمانید و به مسیر خود پایبند باشید.

شرکت نکردن در آزمون‌های آزمایشی یا نادیده گرفتن تحلیل آن‌ها

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد داوطلبانی که در آزمون‌های آزمایشی شرکت نکرده‌اند، در جلسه اصلی کنکور بیشترین خطا را در مدیریت زمان دارند. علاوه بر این، عدم تحلیل نتایج آزمون‌های آزمایشی باعث می‌شود نقاط ضعف واقعی فرد شناسایی نشود.

راهکار: شرکت در آزمون‌های آزمایشی و بررسی دقیق نتایج و تحلیل آن‌ها، نقش مهمی در اصلاح روند مطالعاتی دارد.

رعایت نکردن اصول تست‌زنی

یکی از رایج‌ترین اشتباهات در سال کنکور، عدم آشنایی با اصول تست‌زنی مخصوص هر درس است. اصول تست‌زنی کنکور بر پایه مدیریت زمان استوار است؛ به این معنا که داوطلب باید با استفاده از ترفندهایی مانند رد شدن از سوالات سخت و روش حذف گزینه، ضمن کنترل نمره منفی، به بیشترین تعداد سوالاتی که بلد است پاسخ دهد تا در زمان محدود، بهترین نتیجه ممکن را کسب کند.

مقایسه کردن خود با دیگران

یکی از اشتباهات روانی رایج، مقایسه ساعات مطالعه یا درصدهای آزمونی با دیگران است. این مقایسه اغلب منجر به ناامیدی یا فشار روانی می‌شود. مشاوران تأکید می‌کنند هر داوطلب باید تنها با گذشته خود رقابت داشته باشد و مسیر شخصی خویش را دنبال کند.

نداشتن خلاصه‌نویسی، مرور و جمع‌بندی

طبق نظر مشاوران رتبه برتر، داوطلبانی که به مرور و جمع‌بندی پایانی بی‌توجه هستند، در هفته‌های آخر دچار استرس مضاعف می‌شوند و زمان کافی برای مرور مطالب مهم را از دست می‌دهند. یکی از مهم‌ترین اشتباهات کنکوری‌ها در نظر نگرفتن زمان برای مرور و جمع‌بندی است.

خلاصه‌نویسی در طول سال و مرور دوره‌ای، بهترین روش برای مدیریت حجم زیاد مطالب است.

بی‌توجهی به دروس عمومی

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در کنکور، غفلت از دروس عمومی به بهانه حذف شدنشان از آزمون است. داوطلبان فراموش می‌کنند که دروس عمومی از طریق امتحانات نهایی، تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی کنکور دارند. این یعنی بی‌توجهی به این دروس مساوی با از دست دادن بخش بزرگی از نمره است؛ در مقابل، کسب نمرات بالا در آن‌ها می‌تواند به عنوان یک برگ برنده، ضعف شما در برخی دروس تخصصی را جبران کند.

اهمیت ندادن به سلامت جسمی و روانی

کم‌خوابی، تغذیه نامناسب و بی‌توجهی به سلامت روان، بازدهی مطالعه را به شدت کاهش می‌دهد. یکی از بدترین اشتباهات کنکوری‌ها، در نظر نگرفتن زمان استراحت مناسب در برنامه است. اگر شما زمان استراحت مناسبی برای خود در نظر نگیرید، بعد از مدتی فرسوده می‌شوید و قدرت یادگیری کاهش می‌یابد.