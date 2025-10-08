مدیرعامل شرکت رادان صنعت در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
تخصیص دیرهنگام ارز، مانع توسعه صنعت است
چالشهای واردات در سایه الزامات ارزی
علی غلامی، مدیرعامل شرکت رادان صنعت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار که در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار شد، گفت: شرکت رادان صنعت یک مجموعه بازرگانی است که بیش از ۱۵ سال در زمینه واردات تجهیزات و ماشینآلات صنعتی فعالیت دارد. ما با توجه به نیاز صنایع مختلف کشور، تجهیزات مورد نیاز بخشهای ماشینکاری، خطوط تولید و مونتاژ را وارد میکنیم.
وی افزود: در کنار واردات، شرکت ما در حوزه صادرات نیز فعال است. صادرات مواد خام و مصالح ساختمانی از جمله آهنآلات به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله فعالیتهای مستمر ماست. حتی در یکی از سالها، بهعنوان صادرکننده برتر استانی در حوزه فولاد شناخته شدیم.
غلامی ادامه داد: محصولاتی که وارد میکنیم، با استفاده از تکنولوژی روز دنیا تولید شدهاند و عمدتاً از شرکتهایی تأمین میشوند که محصولاتشان تحت لیسانس اروپا و با استانداردهای بینالمللی ساخته میشود. بسیاری از این محصولات از نظر کیفیت با برندهای اروپایی رقابت میکنند.
مدیرعامل رادان صنعت با اشاره به حضور بینالمللی شرکت گفت: در حال حاضر شرکت ما در نمایشگاه بینالمللی صنعت "هانوفر آلمان" نیز غرفه دارد که یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنعتی جهان است. با وجود تداخل زمانی این دو رویداد، حضور ما در هر دو نمایشگاه نشاندهنده تداوم فعالیت و گستره ارتباطات بینالمللی شرکت است.
تمرکز بر صنایع خودروسازی، فولاد و هوافضا
وی در خصوص بازار هدف شرکت توضیح داد: عمده بازار هدف ما صنایع خودروسازی، فولادی و غذایی کشور هستند. همچنین در سالهای اخیر توانستهایم وارد زنجیره تأمین صنایع هوافضا نیز شویم. با توجه به پیشرفتهای صنعتی کشور، بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه هوافضا نیازمند تجهیزات باکیفیت و اقتصادی هستند و ما توانستهایم با محصولات رقابتی خود رضایت آنها را جلب کنیم.
غلامی تأکید کرد: شعار ما این است که اگر بزرگ نیستی، حداقل بهترین باش. ما تلاش کردهایم حتی در مقیاس کوچک، بهترین خدمات و محصولات را به مشتری ارائه دهیم.
صادرات داریم اما اجازه واردات نه
مدیرعامل رادان صنعت درباره چالشهای پیشروی شرکت گفت: بزرگترین مشکل فعلی ما در حوزه واردات است. با وجود اینکه صادرکننده هستیم و ارز وارد کشور میکنیم، همچنان برای تخصیص ارز و ثبت سفارش با تأخیرهای طولانی مواجهیم. این در حالی است که دولت صادرکنندگان را ملزم کرده تا ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند، اما تخصیص ارز برای واردات ما بعضاً تا شش ماه زمان میبرد.
وی افزود: این موضوع باعث شده بسیاری از شرکتها تمایل خود را به صادرات از دست بدهند. وقتی کالایی صادر میکنیم اما اجازه نداریم در ازای آن واردات انجام دهیم، عملاً تعادل اقتصادی شرکت به هم میخورد. به ما گفته میشود صادرات کنید تا واردات انجام دهید، اما در عمل امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات وجود ندارد.
غلامی با بیان اینکه این روند به ضرر کل اقتصاد کشور تمام میشود، گفت: وقتی واردات محدود شود، رقابت از بین میرود و قیمت محصولات بالا میرود. نتیجه آن است که تولیدکننده داخلی زیان میبیند. ما از اسفند سال گذشته برای واردات برخی کالاهای صنعتی در انتظار تخصیص ارز هستیم، در حالی که مشابه همان کالا با چند برابر قیمت در بازار آزاد فروخته میشود.
دور زدن تحریمها با شرکت ثبتشده در عمان
وی درباره فعالیت بینالمللی شرکت توضیح داد: شرکت ما حدود ۱۰ سال است که در کشور عمان نیز دفتر دارد و از طریق این دفتر توانستهایم بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریم را برطرف کنیم. بسیاری از مشتریان ما بهدلیل مشکلات بانکی نمیتوانند مستقیماً با شرکتهای خارجی معامله کنند، بنابراین ما از طریق شرکت عمانیمان قراردادهای رسمی منعقد میکنیم و تبادلات مالی را به شکل قانونی انجام میدهیم.
غلامی افزود: این کار هزینهبر است، اما به تداوم صادرات و حمایت از تولید داخل کمک میکند. با این حال متأسفانه حمایتی از چنین فعالیتهایی نمیشود و گاهی احساس میکنیم کسانی که رانت دارند، مسیرشان هموارتر است، اما مجموعههایی مثل ما که بر اساس اصول حرفهای کار میکنند، با موانع بیشتری روبهرو هستند.