یکی از از مدیران شرکت مرکز تست و کالیبراسیون در گفتگو با ایلنا:
استفاده از تجهیزات وارداتی در کنار حمایت از تولید داخل اجتنابناپذیر است
یکی از مدیران شرکت مرکز تست و کالیبراسیون گفت: هرچند از تولید داخلی حمایت میکنیم، اما در مواردی که تجهیزات داخلی پاسخگوی نیازها با دقت بالا نیستند، استفاده از تجهیزات وارداتی اجتنابناپذیر است.
علی محبی، از مدیران شرکت مرکز تست و کالیبراسیون در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار که در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار شد، اظهار کرد: مرکز تست و کالیبراسیون هاسال یکی از شرکتهای فعال در حوزه خدمات کالیبراسیون است که با نظارت اداره ملی استاندارد ایران فعالیت میکند و دارای گواهینامه بینالمللی ISO/IEC 17025 و تأییدیههای صلاحیت متعدد است.
وی افزود: مأموریت اصلی این شرکت، بررسی و تأیید صحت عملکرد تجهیزات اندازهگیری مورد استفاده در صنایع مختلف است تا اطمینان حاصل شود اندازهگیریها دقیق و مطابق استاندارد انجام میشود.
این مدیر شرکت مرکز تست و کالیبراسیون در ادامه گفت: در کنار فعالیتهای کالیبراسیون، شرکت اینسایز بهعنوان یکی از تولیدکنندگان برتر تجهیزات اندازهگیری در جهان، توسعه شبکه فروش و توزیع خود در ایران را به ما واگذار کرده است. این همکاری به دلیل پشتوانه علمی، تخصص فنی و توان خدماترسانی گسترده ما شکل گرفته است.
وی با اشاره به فناوریهای نوین شرکت اینسایز خاطرنشان کرد: این تجهیزات از جدیدترین فناوریهای روز دنیا برخوردارند و قادرند در کمتر از یک ثانیه تا صد قطعه را با دقت بسیار بالا اندازهگیری کنند. همچنین سیستمهای ارتباطی سریع میان دستگاه و رایانه، موجب افزایش سرعت، دقت و کاهش خطای انسانی در فرآیندهای تولیدی میشود.
محبی تصریح کرد: شرکت اینسایز طیف وسیعی از دستگاههای اندازهگیری را برای پارامترهای گوناگون ارائه میدهد؛ از جمله اندازهگیری ابعاد، خواص مکانیکی و شیمیایی مواد، ویژگیهای الکتریکی و الکترونیکی و نیز پارامترهای محیطی مانند نور، دما، فشار و رطوبت. به جرأت میتوان گفت پارامتری وجود ندارد که برای صنعتگر مهم باشد و دستگاهی برای اندازهگیری آن در سبد محصولات ما موجود نباشد.
وی تأکید کرد: اندازهگیری دقیق، معادل تولید باکیفیت است. هرچند ما از تولید داخلی حمایت میکنیم، اما در مواردی که تجهیزات داخلی پاسخگوی نیازهای دقت بالا نیستند، استفاده از تجهیزات وارداتی اجتنابناپذیر است. در مقابل، هر جا که نمونه داخلی با کیفیت مناسب وجود داشته باشد، از آن حمایت کرده و از واردات بیمورد پرهیز میکنیم.
مدیر فروش مرکز تست و کالیبراسیون در پایان درباره سابقه فعالیت این مجموعه بیان کرد: فعالیت ما از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و در طول سالها با شرکتهای بینالمللی متعددی در زمینه تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات همکاری داشتیم. در نتیجه این تعاملات، شرکت اینسایز با شناسایی دانش فنی و تجربه ما، پیشنهاد رسمی همکاری و توسعه شبکه فروش خود در ایران را ارائه داد و این همکاری امروز به شکل رسمی ادامه دارد.