محمد نوروزی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «ماشین‌سازی سپنتای زنجان»، در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری، عنوان کرد: این شرکت از سال ۸۵ فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون حدود ۲۱ سال (۱۹ سال رسمی) در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی ویژه مایعات فعال است و قادر به تأمین خطوط کامل بسته‌بندی انواع مایعات صنعتی و سازمانی برای صنایع مختلف است.

وی درباره ظرفیت بازار داخلی و وضعیت صادرات گفت: بازار بسته‌بندی مایعات در ایران بازار بزرگی است و ماشین‌سازان مطرحی نیز در کشور فعال‌ هستند. ما می‌توانیم برای هر نوع مایع و هر صنفی، خط کامل بسته‌بندی طراحی و تولید کنیم.

او با اشاره به محدودیت‌های فعلی در عرصه صادرات افزود: متأسفانه به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و مسائل مرتبط با انتقال ارز و تحریم‌ها، امکان حضور گسترده در بازارهای بین‌المللی برای ما بسیار دشوار شده است. هر چند تاکنون صادرات محدودی انجام شده، اما مشکلاتی مانند دریافت وجه، ارسال تجهیزات و موانع بانکی روند صادرات را عملاً پیچیده کرده است.

مدیرعامل سپنتای زنجان تأکید کرد: شرکت‌های ماشین‌سازی ایرانی آمادگی ارائه تکنولوژی‌های روز را دارند، اما در شرایط فعلی نمی‌توانیم به‌راحتی این ظرفیت را در کشورهای همسایه و اوراسیا عرضه کنیم. نبود ابزارهای مطمئن تبادل پول و موانع بانکی، ما را به کار در بازار داخلی محدود کرده است.

نوروزی در بخش دیگری از این گفتگو درباره نیاز به حمایت‌های سیاست‌گذاری و تسهیل صادرات، افزود: باید تمهیداتی فراهم شود تا حداقل بستر صادرات ماشین‌آلات فراهم شود تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند در بازارهای همسایه و منطقه حضور یابند؛ و گرنه شرکت‌ها ناچار به تمرکز تنها بر بازار داخلی می‌شوند.

مدیرعامل سپنتای زنجان در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، نیز گفت: «استفاده از این ابزارها در برنامه شرکت قرار دارد و به‌زودی باید به این سمت حرکت کنیم، اما تاکنون حرکت عملی ملموسی در این زمینه انجام نشده است.

گفتنی است؛ شرکت ماشین‌سازی سپنتای زنجان از جمله واحدهای فعال در حوزه ساخت دستگاه‌های بسته‌بندی مایعات است که بر طراحی خطوط کامل و سفارشی‌سازی برای صنایع مختلف تمرکز دارد؛ اما همچون بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، با چالش‌های مرتبط با صادرات در دوره‌ی کنونی روبه‌رو است.

