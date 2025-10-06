برای سفر به روسیه در سال 2025 چند روبل لازم است؟

سفر به روسیه در سال‌های اخیر با رشد نرخ ارز و تغییرات اقتصادی، برای بسیاری از ایرانیان به گزینه‌ای گران‌تر و پیچیده‌تر تبدیل شده است. مسکو، پایتخت تاریخی و فرهنگی روسیه، یکی از مقصدهای محبوب گردشگران ایرانی است. اما پرسش اصلی این روزها این است که برای سفر به روسیه در سال ۲۰۲۵، چند روبل باید همراه داشت؟

پاسخ کوتاه این است: بسته به سبک سفر و میزان رفاه مورد انتظار، هزینه‌ها تفاوت چشمگیری دارند؛ اما در ادامه، جزئیات دقیق از قیمت‌ها، بودجه روزانه و هزینه‌های اقامت، غذا و حمل‌ونقل در مسکو بررسی می‌شود.

بودجه روزانه؛ از صرفه‌جویی تا سفر میان‌رده

بر اساس داده‌های جدید، حداقل بودجه روزانه در مسکو حدود ۱۶۷۵ روبل (معادل ۲۰.۴ دلار آمریکا) برآورد می‌شود. این مبلغ شامل اقامت در یک هاستل ارزان، دو وعده غذا در کافه‌های اقتصادی و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی است.

البته این رقم هزینه بلیط هواپیما، بیمه سفر یا انتقال از فرودگاه به مرکز شهر را شامل نمی‌شود و بیشتر برای گردشگران جوان یا سفرهای کوتاه‌مدت مناسب است.

در سطح میان‌رده، هزینه‌های روزانه می‌تواند تا ۳۵۰۰ روبل (۴۲ دلار) نیز افزایش یابد، به‌ویژه اگر اقامت در هتل‌های سه‌ستاره یا وعده‌های غذایی در رستوران‌های محلی انتخاب شود.

هزینه بلیت پرواز و ورود به مسکو

در پروازهای داخلی روسیه یا مسیرهای کوتاه، بلیت رفت‌وبرگشت معمولاً بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ روبل قیمت دارد.

اما برای مسافران خارجی، به‌ویژه ایرانیان، هزینه پرواز بین تهران و مسکو به‌مراتب بیشتر است و باید به نرخ دلاری آن توجه داشت. با این حال، نوسانات قیمت روبل می‌تواند بر هزینه نهایی سفر تأثیر بگذارد، چراکه بسیاری از خدمات محلی در روسیه مستقیماً با روبل محاسبه می‌شوند.

هزینه حمل‌ونقل شهری؛ مترو ارزان‌تر از تاکسی

سیستم حمل‌ونقل عمومی مسکو یکی از پیشرفته‌ترین و ارزان‌ترین شبکه‌ها در میان پایتخت‌های اروپایی است.

بلیت تک‌سفره مترو یا اتوبوس: ۵۵ روبل

بلیت ۹۰ دقیقه‌ای قابل استفاده برای چند وسیله: ۵۹ روبل

مسیر فرودگاه تا مرکز شهر با اتوبوس یا مترو: حدود ۱۰۰ روبل

اگر قصد دارید از Aeroexpress (قطار سریع‌السیر فرودگاه) استفاده کنید، هزینه بلیت یک‌طرفه ۴۵۰ روبل و بلیت رفت‌وبرگشت ۸۵۰ روبل است.

در مقابل، تاکسی‌ها بسته به فرودگاه و مسیر بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ روبل هزینه دارند.

کارشناسان حمل‌ونقل در روسیه تأکید دارند که تاکسی در ساعات اوج ترافیک، نه‌تنها سریع‌تر نیست بلکه گران‌تر هم تمام می‌شود. به همین دلیل مترو، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر و قابل‌اعتمادتر برای گردشگران است.

تاکسی‌های اینترنتی و وسایل اشتراکی

در مسکو تقریباً همه سفرهای درون‌شهری با اپلیکیشن انجام می‌شود.

دو برند Yandex.Taxi (که به "اوبر روسیه" شهرت دارد) و Citymobil حدود ۹۰ درصد از بازار حمل‌ونقل آنلاین را در اختیار دارند.

در کنار آن، اجاره اسکوتر برقی و دوچرخه نیز به سرعت در حال گسترش است.

در سال ۲۰۲۵، هزینه یک سفر ۱۰ دقیقه‌ای با اسکوتر برقی حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ روبل است؛ قیمتی که برای مسیرهای کوتاه قابل‌قبول اما در مقایسه با حمل‌ونقل عمومی نسبتاً بالا محسوب می‌شود.

هزینه بنزین و پارکینگ

برای مسافران با خودرو شخصی یا اجاره‌ای، دانستن قیمت سوخت و پارکینگ اهمیت زیادی دارد.

در ژانویه ۲۰۲۵، قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ در مسکو ۶۱ روبل بوده است.

نرخ پارکینگ نیز بر اساس منطقه متفاوت است:

مرکز شهر (منطقه با نرخ بالا): ۳۸۰ روبل در ساعت در روز

منطقه بلوار رینگ: ۲۰۰ روبل در ساعت در روز

منطقه گاردن رینگ: ۱۵۰ روبل در ساعت در روز

محدوده بیرونی (TTR): ۶۰ روبل در ساعت در تمام روز

با چنین قیمت‌هایی، کارشناسان توصیه می‌کنند گردشگران به جای استفاده از خودرو، از مترو یا سرویس‌های حمل‌ونقل ترکیبی استفاده کنند تا از هزینه‌های سنگین پارکینگ در مرکز شهر جلوگیری شود.

هزینه اقامت؛ از هاستل تا هتل زنجیره‌ای

اقامت در مسکو، بسته به موقعیت مکانی و سطح خدمات، گستره‌ی وسیعی از قیمت‌ها را شامل می‌شود:

نوع اقامت محدوده قیمت (به روبل) توضیح هاستل اقتصادی ۳۰۰ تا ۶۰۰ خارج از مرکز شهر، امکانات پایه هاستل با امتیاز بالا ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ در مرکز شهر با فضای تمیز و مشترک هتل ۳ ستاره ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مناسب خانواده‌ها یا سفرهای کاری هتل ۴ ستاره ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ با صبحانه و موقعیت مرکزی آپارتمان اجاره‌ای ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مناسب اقامت‌های چندروزه

در برخی هتل‌های زنجیره‌ای مانند Winterfell می‌توان اتاق‌های دو تخته را با حدود ۱۵۰۰ روبل نیز پیدا کرد. اما گزینه‌های نزدیک بلوار رینگ معمولاً از ۳۵۰۰ روبل به بالا قیمت دارند.

هزینه غذا در مسکو

غذا در روسیه، به‌ویژه در پایتخت، در مقایسه با کشورهای اروپای غربی هنوز مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

در سال ۲۰۲۵، هزینه یک وعده ناهار ساده در کافه‌های زنجیره‌ای حدود ۳۵۰ روبل، و یک وعده شام کامل در رستوران میان‌رده حدود ۹۰۰ روبل است.

قهوه در کافی‌شاپ‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ روبل قیمت دارد.

برای صرفه‌جویی، گردشگران می‌توانند از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای مانند Perekrestok یا Magnit خرید کرده و وعده‌های غذایی خود را آماده کنند.

جمع‌بندی؛ برای سفر به روسیه چقدر روبل ببریم؟

بر اساس میانگین قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵، هزینه یک سفر پنج‌روزه اقتصادی به مسکو برای یک نفر حدود ۸ تا ۱۰ هزار روبل (۱۰۰ تا ۱۲۵ دلار) است.

برای سفری با سطح رفاه متوسط، این رقم به ۱۷ تا ۲۰ هزار روبل (۲۱۰ تا ۲۵۰ دلار) می‌رسد.

در سفرهای خانوادگی یا تجملی، بودجه روزانه می‌تواند تا ۵۰۰۰ روبل (۶۰ دلار) افزایش یابد.

به طور کلی، گردشگران ایرانی باید با در نظر گرفتن هزینه پرواز، اقامت، غذا، حمل‌ونقل و تفریح، بین ۴۰ تا ۶۰ هزار روبل برای یک هفته سفر به مسکو در نظر بگیرند.

البته این رقم به نرخ تبدیل روبل به ریال در زمان خرید بستگی دارد.

با توجه به نوسانات نرخ ارز، همراه داشتن روبل نقد یا استفاده از خدمات انتقال و خرید روبل از طریق اپلیکیشن‌های ایرانی می‌تواند راهی مطمئن و سریع برای مدیریت هزینه‌ها باشد.

پایان رپرتاژ آگهی