مدیرعامل "شایپک" در گفتگو با ایلنا عنوان کرد:
موانع پیچیده ثبت سفارش، سدی در مسیر سفارش کالا
مدیرعامل شرکت بازرگانی کیهان (شایپک) گفت: مهمترین مشکل ما در حال حاضر موانع ثبت سفارش است. متأسفانه از سال گذشته، شرکتهای بازرگانی برای ثبت سفارش ماشینآلات با مشکلات جدی مواجه هستند.
ابراهیم ابوالحسینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی کیهان با علامت اختصاری شایپک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بستهبندی و فرآوری در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب اظهار کرد: حدود سه دهه است که در زمینه واردات ماشینآلات کارتنسازی، جعبهسازی، چاپ، ورقسازی و کاغذسازی از کشور چین فعالیت داریم. امروز کارخانههای متعددی در ایران با ماشینآلات شایپک تجهیز شدهاند و در حال فعالیت هستند.
وی افزود: شرکت ما یک تیم خدمات پس از فروش فعال دارد و به تمامی خریداران گارانتی ارائه میکنیم. مشتریانی که قصد تهیه ماشینآلات برای مجموعه خود دارند، میتوانند از طریق ما ماشین مورد نیازشان را از چین خریداری کنند. ما ضمن معرفی بازار و بهترین محصولات، شرایط خرید را برایشان تسهیل میکنیم.
ابوالحسینی درباره محصولات شاخص این شرکت توضیح داد: در حال حاضر بهصورت اختصاصی در حوزه ماشین چاپ کارتن، خط ورقسازی، ماشین کاغذسازی، ماشین لمینت، کارتن فکی و لبچسب فعالیت داریم. این ماشینآلات همواره در انبار شرکت موجود هستند و با شرایط ویژه به مشتریان عرضه میشوند. در حالی که بسیاری از همکاران فروش نقدی یا دلاری دارند، ما تسهیلات ۱۲ ماهه در نظر گرفتهایم تا مشتریان بتوانند بهصورت اقساطی خرید کنند.
مدیرعامل شایپک در خصوص مزیت رقابتی این شرکت اظهار کرد: ما هیچوقت نگفتیم تنها بخشی از ماشینآلات گارانتی دارد. تمام دستگاهها با گارانتی بیقید و شرط ارائه میشود؛ به این معنا که دو سال گارانتی کامل و ۱۰ سال خدمات پس از فروش را تضمین میکنیم. حتی تیمی از چین برای آموزش به ایران آمده و در هر نقطه از کشور که مشتری باشد، خدمات نصب و پشتیبانی ارائه میدهیم. همین موضوع باعث شده است که برند شایپک در بازار جایگاه ویژهای پیدا کند.
