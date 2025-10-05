مدیرعامل پیشگامان تجارت استیل پارس در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
نااطمینانی ارزی، آینهی بی اعتمادی در صنایع غذائی
مدیرعامل شرکت پیشگامان تجارت استیل پارس گفت: از آنجا که تمام محصولات ما وارداتی و دلاری است، کوچکترین نوسان در قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر بازار میگذارد.
محسن بخشی، مدیرعامل شرکت "پیشگامان تجارت استیل پارس"، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بستهبندی و فرآوری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ با اشاره به سابقه طولانی فعالیت این مجموعه در حوزه واردات و توزیع اتصالات صنایع غذایی، مهمترین چالش این صنعت را نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات گمرکی دانست.
وی تأکید کرد: افزایش نرخ دلار، بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی اثر میگذارد و در نهایت مصرفکننده نهایی متضرر میشود.
از فروشگاهی کوچک تا شرکتی معتبر در حوزه واردات استیل
بخشی در معرفی مجموعه خود گفت: از سال ۱۳۷۰ در حوزه استیل فعالیت داشتیم و تا سال ۱۳۹۹ بهصورت فروشگاهی کار میکردیم؛ اما به دلیل الزامات مالیاتی و نیاز به فعالیت رسمی، از سال ۱۳۹۹ شرکت را ثبت کردیم و به شکل سازمانیافته واردات و توزیع اتصالات صنایع غذایی از جنس استیل را ادامه دادیم. محصولات ما بهصورت عمده از چین وارد میشود و در داخل کشور به شرکتهای بزرگ صنایع غذایی مانند کاله، دومینو، پگاه و حتی شرکت شونیز در تبریز عرضه میکنیم.»
وی ادامه داد: محصولات استیل ما به دلیل مقاومت بالا در برابر رطوبت و آلودگیهای معمول، بهویژه در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کاربرد فراوان دارند. عمده مصرف این محصولات از آلیاژ ۳۱۶ استیل است که ما بهصورت گسترده وارد و بر اساس نیاز مشتریان توزیع میکنیم. سبد محصولات ما متنوع بوده و شامل حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ قلم قطعه و اتصال در حوزه صنایع غذایی و شیمیایی میشود.
نوسان ارز، عامل اصلی بیثباتی بازار
مدیرعامل پیشگامان تجارت استیل پارس با اشاره به مشکلات موجود گفت: از آنجا که تمام محصولات ما وارداتی و دلاری است، کوچکترین نوسان در قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر بازار میگذارد. این مسئله نه تنها ما بهعنوان واردکننده، بلکه تولیدکننده و در نهایت مصرفکننده نهایی را تحت فشار قرار میدهد. بسیاری از کارخانهها به دلیل بیثباتی قیمتها، خریدهای عمده خود را کاهش داده و فقط بهاندازه نیاز روزانه خرید میکنند.
وی افزود: همین بیثباتی باعث میشود که قیمت محصولات نهایی صنایع غذایی مرتب تغییر کند. بارها پیش آمده که یک روز محصولی را در فروشگاه خریدهام و روز بعد همان محصول با قیمت متفاوت عرضه شده است. این شرایط بهطور مستقیم به جامعه و مردم فشار میآورد. ما امیدواریم که سیاستگذاران بتوانند با ایجاد ثبات در نرخ ارز، تکلیف فعالان بازار را روشن کنند.
مشکلات گمرکی و هزینههای اضافی
بخشی درباره دیگر چالشهای صنعت واردات استیل گفت: یکی دیگر از مشکلات جدی ما سختگیریهای گمرکی است. بعضاً کالاهای وارداتی ماهها در گمرک معطل میماند و هزینه دموراژ سنگینی به ما تحمیل میشود. با این حال، مجبوریم این هزینهها را پرداخت کنیم تا بار ترخیص شود و چرخه کار و تولید متوقف نماند.
لزوم ثبات ارزی برای حمایت از تولید و مصرفکننده
وی در پایان تأکید کرد: مهمترین خواسته ما از مسئولان، ایجاد ثبات در بازار ارز است. اگر دلار حتی شش ماه در یک نرخ ثابت بماند، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان میتوانند برنامهریزی درستی برای آینده داشته باشند. در غیر این صورت، نوسانات شدید همچنان به تولید، بازار و مصرفکننده فشار خواهد آورد.