خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل پیشگامان تجارت استیل پارس در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:

نااطمینانی ارزی، آینه‌ی بی اعتمادی در صنایع غذائی

نااطمینانی ارزی، آینه‌ی بی اعتمادی در صنایع غذائی
کد خبر : 1695540
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت پیشگامان تجارت استیل پارس گفت: از آنجا که تمام محصولات ما وارداتی و دلاری است، کوچک‌ترین نوسان در قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر بازار می‌گذارد.

محسن بخشی، مدیرعامل شرکت "پیشگامان تجارت استیل پارس"، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ با  اشاره به سابقه طولانی فعالیت این مجموعه در حوزه واردات و توزیع اتصالات صنایع غذایی، مهم‌ترین چالش این صنعت را نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات گمرکی دانست.

وی تأکید کرد: افزایش نرخ دلار، به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات صنایع غذایی اثر می‌گذارد و در نهایت مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شود.

از فروشگاهی کوچک تا شرکتی معتبر در حوزه واردات استیل

بخشی در معرفی مجموعه خود گفت: از سال ۱۳۷۰ در حوزه استیل فعالیت داشتیم و تا سال ۱۳۹۹ به‌صورت فروشگاهی کار می‌کردیم؛ اما به دلیل الزامات مالیاتی و نیاز به فعالیت رسمی، از سال ۱۳۹۹ شرکت را ثبت کردیم و به شکل سازمان‌یافته واردات و توزیع اتصالات صنایع غذایی از جنس استیل را ادامه دادیم. محصولات ما به‌صورت عمده از چین وارد می‌شود و در داخل کشور به شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی مانند کاله، دومینو، پگاه و حتی شرکت شونیز در تبریز عرضه می‌کنیم.»

وی ادامه داد: محصولات استیل ما به دلیل مقاومت بالا در برابر رطوبت و آلودگی‌های معمول، به‌ویژه در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کاربرد فراوان دارند. عمده مصرف این محصولات از آلیاژ ۳۱۶ استیل است که ما به‌صورت گسترده وارد و بر اساس نیاز مشتریان توزیع می‌کنیم. سبد محصولات ما متنوع بوده و شامل حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ قلم قطعه و اتصال در حوزه صنایع غذایی و شیمیایی می‌شود.

نوسان ارز، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار

مدیرعامل پیشگامان تجارت استیل پارس با اشاره به مشکلات موجود گفت: از آنجا که تمام محصولات ما وارداتی و دلاری است، کوچک‌ترین نوسان در قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر بازار می‌گذارد. این مسئله نه تنها ما به‌عنوان واردکننده، بلکه تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی را تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها، خریدهای عمده خود را کاهش داده و فقط به‌اندازه نیاز روزانه خرید می‌کنند.

وی افزود: همین بی‌ثباتی باعث می‌شود که قیمت محصولات نهایی صنایع غذایی مرتب تغییر کند. بارها پیش آمده که یک روز محصولی را در فروشگاه خریده‌ام و روز بعد همان محصول با قیمت متفاوت عرضه شده است. این شرایط به‌طور مستقیم به جامعه و مردم فشار می‌آورد. ما امیدواریم که سیاست‌گذاران بتوانند با ایجاد ثبات در نرخ ارز، تکلیف فعالان بازار را روشن کنند.

مشکلات گمرکی و هزینه‌های اضافی

بخشی درباره دیگر چالش‌های صنعت واردات استیل گفت: یکی دیگر از مشکلات جدی ما سختگیری‌های گمرکی است. بعضاً کالاهای وارداتی ماه‌ها در گمرک معطل می‌ماند و هزینه دموراژ سنگینی به ما تحمیل می‌شود. با این حال، مجبوریم این هزینه‌ها را پرداخت کنیم تا بار ترخیص شود و چرخه کار و تولید متوقف نماند.

لزوم ثبات ارزی برای حمایت از تولید و مصرف‌کننده

وی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین خواسته ما از مسئولان، ایجاد ثبات در بازار ارز است. اگر دلار حتی شش ماه در یک نرخ ثابت بماند، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای آینده داشته باشند. در غیر این صورت، نوسانات شدید همچنان به تولید، بازار و مصرف‌کننده فشار خواهد آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی