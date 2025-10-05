جایگزینی تولید با واردات زنگ خطری برای اقتصاد ملی

محمدرضا فتوتی، مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی موحد در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری در گفتگو با ایلنا؛ با اشاره به سابقه ۴۰ ساله این برند در صنعت ماشین‌سازی تأکید کرد: دستگاه‌های دربند قوطی فلزی این شرکت به‌عنوان قلب خطوط تولید در صنایع مختلف شناخته می‌شوند.

وی مهم‌ترین چالش صنعت را کمبود نیروی متخصص و مشکلات صادرات به دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی دانست.

دستگاه دربند قوطی فلزی قلب خط تولید است

فتوتی بیان کرد: حدود ۴۰ سال پیش آقای مهندس احمد موحد به همراه یکی از همکارانشان برای اولین‌بار در ایران اقدام به ساخت دستگاه دربند قوطی فلزی کردند. از آن زمان تاکنون این فعالیت ادامه داشته و من نیز به‌ عنوان شاگرد ایشان وارد این حوزه شدم. امروز بخش عمده‌ای از مسئولیت‌ها به نسل جوان سپرده شده و مهندس موحد همچنان به‌صورت مشورتی نظارت دارند.

مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی موحد افزود: اصلی‌ترین محصول ما دستگاه دربند قوطی فلزی است که در تمامی کارخانجاتی که محصولات خود را در قوطی عرضه می‌کنند، به‌عنوان آخرین و حساس‌ترین بخش خط تولید به‌کار می‌رود. به همین دلیل این دستگاه در واقع قلب خط تولید محسوب می‌شود، زیرا اگر در این مرحله کوچک‌ترین اشکالی رخ دهد، کل محصول به ضایعات تبدیل خواهد شد.

فتوتی با اشاره به چالش‌های موجود در صنعت گفت: در وهله اول ما با مشکل جدی کمبود نیروی متخصص روبه‌رو هستیم. متأسفانه نسل قدیمی صنعتگران در حال کنار رفتن است و نسل جدید نیز تمایلی برای ورود به صنعت ندارد. بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند به مشاغل واسطه‌گری یا خدماتی روی بیاورند که درآمد راحت‌تر و بیشتری دارند. این موضوع آینده صنعت را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: البته در زمینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات هم چالش‌هایی وجود دارد. دستگاه‌های روز دنیا به‌سختی در دسترس ما قرار می‌گیرند. اما به نظر من، مهم‌ترین معضل همچنان کمبود نیروی کار متخصص و متعهد است.

مشکلات صادرات و محدودیت‌های مالی

مدیرعامل ماشین‌سازی موحد درباره صادرات گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما در صادرات، بخش مالی است. به دلیل نداشتن ال‌سی (LC) و محدودیت‌های بانکی، انتقال پول یا دریافت وجه از مشتریان خارجی بسیار دشوار است. در حالی‌که در دنیا معمول است ابتدا وجه پرداخت شود و سپس کالا ارسال گردد، اما شرایط ایران متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: ما حتی توانسته‌ایم به کشورهای مختلف از جمله ونزوئلا در آمریکای لاتین صادرات داشته باشیم، اما این فرآیند با مشکلات بسیار زیادی همراه بوده است. متأسفانه این محدودیت‌ها موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان به سمت واردات روی بیاورند، زیرا سود بیشتری دارد و دردسر کمتری نسبت به تولید و صادرات دارد.

تولیدکنندگان ناچار به سمت واردات می‌روند

فتوتی عنوان کرد: به نظر من تا زمانی که صنعت از پایه اصلاح نشود، وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل همین مشکلات به سمت واردات روی آورده‌اند، چون سود بیشتری دارد. اما این روند در نهایت به زیان کشور و اشتغال تمام می‌شود. ما در کارگاه خود حدود ۲۰ تا ۲۲ نیروی مستقیم داریم و حفظ همین سطح اشتغال نیز کار دشواری است.

