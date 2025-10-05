بروکراسی فرساینده، بزرگترین مانع پیش پای توسعه کشور

رسول عبدی، مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی "اسوه" در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: این شرکت از سال ۱۳۹۳ به‌طور تخصصی در حوزه طراحی و ساخت ماشین‌آلات فرآوری خرما فعالیت می‌کند و توانسته است با تکیه بر فناوری‌های روز، کیفیت محصولات خود را به سطح استانداردهای اروپایی نزدیک کند. تمرکز اصلی ما ارتقای امنیت غذایی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان خرما در ایران است.

تمرکز بر فرآوری خرما و ارتقای امنیت غذایی

وی افزود: شرکت ما از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده و از ابتدا فقط در حوزه فرآوری خرما کار کرده‌ایم. هیچ‌گاه وارد شاخه‌های دیگر مانند بسته‌بندی یا صنایع غیرمرتبط نشده‌ایم. سبد محصولات ما شامل خط شست‌وشو، خشک‌کن، سورت خرما، دستگاه‌های خمیرگیر خرما، تولید خرما شکلاتی، حبه خرما و خرمابار است. در سال ۱۴۰۱ نیز موفق شدیم به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شناخته شویم و به عضویت انجمن ملی خرما درآییم.

عبدی ادامه داد: محصولات ما در درجه اول به ارتقاء امنیت غذایی کشور کمک می‌کنند. خرما در ایران پتانسیل بالایی دارد اما به دلیل نبود فرآوری صنعتی، آلودگی‌های میکروبی و قارچی زیادی به آن وارد می‌شود. ماشین‌آلات ما که مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند، این آلودگی‌ها را کاهش داده و ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.

چالش‌های صنعت: از بوروکراسی اداری تا نوسانات ارزی

مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی اسوه در ادامه درباره مشکلات صنعت ماشین‌سازی در حوزه خرما گفت: توانسته‌ایم بخش زیادی از نیازهای خود را با تولید داخل برطرف کنیم؛ اما همچنان با چالش‌هایی مواجهیم. بوروکراسی اداری یکی از موانع جدی است؛ برای مثال، دریافت یک مجوز ساده ممکن است ماه‌ها طول بکشد و حتی پس از ثبت شکایت هم پاسخی دریافت نمی‌کنیم. حتی در موضوع دریافت کارت بازرگانی با قوانین سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستیم که برای شرکت‌های نوپا عملاً امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: از طرف دیگر، تمام ماشین‌آلات ما با استیل ساخته می‌شوند و قیمت استیل مستقیماً به نوسانات دلار وابسته است. در فصل برداشت خرما، تقاضا برای دستگاه‌ها زیاد می‌شود اما به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها، گاهی از عقد قرارداد خودداری می‌کنیم چون امکان ارائه قیمت قطعی وجود ندارد.

عبدی با اشاره به حضور این شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی گفت: سالانه در ۵ نمایشگاه داخلی و نمایشگاه گلفود دبی حضور پیدا می‌کنیم تا برند ایرانی ماشین‌سازی اسوه را به کشورهای حوزه خلیج فارس معرفی کنیم.

