راهنمای کامل خرید آپارتمان در پاسداران تهران
اگر به دنبال خرید آپارتمان در یکی از لوکسترین و سرسبزترین محلههای تهران هستید، پاسداران، دروس و هروی انتخابهای طلایی شما هستند.
چرا پاسداران یکی از بهترین مناطق تهران برای خرید آپارتمان است؟
اگر به دنبال خرید آپارتمان در یکی از لوکسترین و سرسبزترین محلههای تهران هستید، پاسداران، دروس و هروی انتخابهای طلایی شما هستند.
بازار املاک تهران همیشه یکی از پویاترین بازارهای کشور بوده است. در این میان، محله پاسداران بهعنوان یکی از مناطق شمالشرق تهران جایگاه ویژهای دارد. خیابانهای سرسبز و منظم، دسترسی مناسب، امکانات رفاهی و امنیت بالا باعث شده پاسداران به یکی از محبوبترین مناطق برای خرید آپارتمان تبدیل شود. اما فقط پاسداران نیست؛ محلههای اطراف آن مثل دروس و هروی هم از موقعیت ممتازی برخوردارند و میتوانند گزینههای جذابی برای سرمایهگذاری یا سکونت باشند.
در این مقاله، با تکیه بر تجربهی آژانس املاک ایوان بهعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین آژانسهای املاک در پاسداران و مشاور مطمئن شما در خرید آپارتمان در پاسداران تهران، قصد داریم راهنمایی جامع برای خرید آپارتمان در این منطقه ارائه دهیم و ویژگیهای سه محلهی کلیدی پاسداران، دروس و هروی را بررسی کنیم. اگر تصمیم به خرید آپارتمان در پاسداران، دروس یا هروی دارید، احتمالا این مقاله برای شما مفید خواهد بود.
۱. چرا خرید آپارتمان در پاسداران تهران محبوب است؟
موقعیت جغرافیایی ممتاز: خیابان پاسداران (سلطنتآباد سابق) نیاوران را به شریعتی متصل میکند و حدود 9 کیلومتر طول دارد. بخش شمالی این خیابان، در محله 1 شهرداری تهران قرار دارد و بخش جنوبی آن، مرز بین منطقه 3 و 4 را مشخص میکند. محله پاسداران که در ضلع شرقی از بخش جنوبی این خیابان قرار دارد، بین بزرگراههای مهمی مثل صیاد شیرازی، همت و صدر قرار دارد که دسترسی به تمام نقاط شهر را راحت میکند.
فضای سبز و خیابانهای آرام: خیابانهای درختکاریشدهی و منظم پاسداران، حس زندگی اروپایی در دل تهران را ایجاد کرده است. هر چه به شرق و به سمت دروس میرویم، این سرسبزی بیشتر میشود.
تنوع واحدهای مسکونی: از ویلاهای شیک و قدیمی تا برجهای مدرن و آپارتمانهای میانسال، پاسداران برای هر سلیقهای یک گزینه جذاب ارائه میدهد. به دلیل قواره بزرگ زمینها (عمدتا ۵۰۰ متری)، متراژ آپارتمانها معمولا بالای ۱۲۰ متر است.
امکانات رفاهی: مراکز خرید مدرن، رستورانها و کافههای لوکس، مراکز آموزشی و درمانی متعدد.
اعتبار اجتماعی: زندگی در پاسداران برای بسیاری از خانوادهها نماد یک سبک زندگی باکیفیت و اصیل است. وجود مراکز خرید مدرن، رستورانها و کافههای لوکس، و مراکز آموزشی و درمانی متعدد، تمام نیازهای ساکنین را برآورده میکند.
۲. مقایسه پاسداران، دروس و هروی برای خرید آپارتمان
ویژگیهای پاسداران:
- مناسب خانوادههایی که به دنبال امنیت، امکانات و پرستیژ اجتماعی هستند.
- خیابانبندیهای منظم خصوصا در کوچههای گلستان و بوستان 1 تا 10.
- قیمتها بالاتر از میانگین تهران اما ارزش سرمایهگذاری بسیار بالاست.
- رونق نسبی بازار املاک به دلیل وجود مشتریان ورودی زیاد از مناطق اطراف.
- به دلیل قواره بزرگ زمینها (عمدتا 500 متری)، متراژ آپارتمانها معمولا بالای 120 متر است.
ویژگیهای دروس:
- یکی از محلههای قدیمی و اصیل شمالشرق تهران.
- کوچههای سرسبز و مشجر که خصوصا در فصل بهار و تابستان بسیار تماشایی هستند.
- خیابانهای خلوتتر و فرهنگیتر به نسبت خیلی از محلههای لوکس تهران.
- در دروس بیشتر آپارتمانها متراژ بالای 170 متر دارند و موارد زیر این متراژ به ندرت یافت میشود.
- محبوب بین پزشکان، هنرمندان و سفارتخانهها.
- قیمت ملک در دروس بالاتر از پاسداران و گاهی برابر با منطقه یک است اما بافت محله آرامتر و سنتیتر از آن منطقه است.
- از نظر تنوع گزینههای موجود، خرید آپارتمان لوکس در دروس با توجه به انبوهی از سازههای مدرن و بهروز، کار سختی نیست.
ویژگیهای هروی:
- میدان هروی و اطرافش بهعنوان یکی از مراکز خرید و سرگرمی مطرح در شمال شرق تهران شناخته میشود.
- آپارتمانهای میانسال زیادی دارد، اما در سالهای اخیر برجهای مدرن هم ساخته شدهاند.
- نسبت به پاسداران و دروس، قیمت مناسبتری دارد و برای خانوادههای جوان و سرمایهگذاران تازهکار گزینه جذابی است.
- دسترسی عالی به اتوبانهای همت، صیاد و امام علی دارد.
- آپارتمانهای متراژ پایین (70 تا 110 متر) در آن بیشتر از پاسداران و دروس است.
3. نکات مهم در خرید آپارتمان در این مناطق
بررسی سند و مالکیت
در پاسداران و دروس، بسیاری از خانهها به صورت ورثهای یا قدیمی هستند؛ بررسی دقیق سند الزامی است. ضمن اینکه املاک اوقافی و بنیادی هم در بعضی کوچههای این محلهها وجود دارد. مشورت گرفتن از یک مشاور املاک مورد اعتماد میتواند به شما در شناخت ریشه املاک، کمک کند.
توجه به اتصال کوچهها به بزرگراهها
در پاسداران بعضی کوچهها به بزرگراههای اصلی شهر متصل هستند که این مساله باعث شده ترافیک در این کوچهها بیشتر باشد. بهتر است قبل از خرید، ترافیک کوچه را بررسی کنید.
امکانات ساختمان
بسیاری از ساختمانهای نوساز و کم سن و سال پاسداران و دروس، به اصطلاح «فول مشاعات» هستند و امکانات رفاهی کاملی شامل استخر، روف گاردن، سالن اجتماعات، سالن ورزش و حای محل بازی کودکان در آنها تعبیه شده است. تعداد ساختمانهای مجهز به این امکانات، در منطقه هروی کمتر است.
۴. سرمایهگذاری در پاسداران، دروس و هروی
پاسداران: بهترین انتخاب برای سرمایهگذاری بلندمدت زیرا همیشه مشتری دارد و ارزش ملک پایدار است.
دروس: مناسب کسانی که دنبال محیط آرام و خاص هستند، ارزش ملک بالاست ولی فروش زمانبرتر است. قیمت آن خیلی مواقع با منطقه یک مقایسه میشود ولی برای کسانی که به دنبال زندگی بااصالت و آرام هستند، این قیمت بهصرفه است.
هروی: پتانسیل رشد قیمتی بالاتری دارد بهخصوص در پروژههای جدید.
۵. نقش آژانس املاک ایوان در خرید مطمئن
ایوان بهعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین آژانسهای املاک در پاسداران فعالیت میکند و بیش از ۱۳۰ نفر مشاور فعال دارد. این مجموعه با کمک تیم حقوقی مجرب خود، خدمات ملکی را با اطمینان بالا به مشتریان ارائه میکند.
آژانس املاک ایوان پاسداران، متخصص خرید و فروش آپارتمانهای لوکس و میانقیمت در پاسداران، دروس و هروی است. برای آشنایی بیشتر با آژانس املاک ایوان و مشاهدهی فهرستی از آپارتمانهای موجود میتوانید به وبسایت این مجموعه یا پیج اینستاگرام ایوان به نشانی amlakeyvan مراجعه کنید.
جمعبندی
خرید آپارتمان در پاسداران، دروس و هروی یکی از بهترین تصمیمهای ملکی در شهر تهران است. انتخاب بین این سه محله به نیاز، بودجه و سبک زندگی شما بستگی دارد:
پاسداران → لوکس و پرستیژ بالا
دروس → آرام و فرهنگی
هروی → اقتصادی و در حال رشد
اگر قصد خرید آپارتمان در این مناطق را دارید، مشاورین املاک ایوان آمادهاند تا با تجربه و دانش محلی خود بهترین انتخاب را برایتان رقم بزنند.