ثبت نام لاتاری آمریکا ۲۰۲۷ رسماً پولی شد! راه حل برای ایرانیان
بر اساس اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا، از ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ هر متقاضی موظف است برای ثبتنام اولیه، مبلغ ۱ دلار آمریکا را بهصورت الکترونیکی پرداخت کند. گرچه این مبلغ بسیار ناچیز است، اما برای ایرانیان میتواند به مانعی جدی تبدیل شود.
لاتاری گرین کارت آمریکا (DV Lottery) همواره یکی از محبوبترین مسیرها برای ایرانیانی بوده که به دنبال فرصت مهاجرت قانونی به ایالات متحده هستند. هر سال هزاران نفر از سراسر جهان فرمهای خود را تکمیل میکنند تا شاید شانس به آنها لبخند بزند. اما خبر جدیدی که اخیراً منتشر شد، معادله را کمی تغییر داده است: از دوره DV-2027، ثبتنام لاتاری دیگر رایگان نخواهد بود.
چرا این تغییر برای ایرانیان مهمتر است؟
شاید در نگاه اول، هزینه یک دلاری چیزی نباشد که ارزش بحث داشته باشد، اما مشکل اصلی در شیوه پرداخت آن نهفته است. در ایران به دلیل تحریمهای بانکی و نبود دسترسی مستقیم به شبکههای بینالمللی، متقاضیان نمیتوانند با کارتهای اعتباری معتبر مثل ویزا یا مستر کارت این هزینه را پرداخت کنند. این مسئله چند چالش اساسی ایجاد میکند:
- دسترسی محدود به روشهای پرداخت رسمی: متقاضیان مجبور میشوند از واسطهها یا سایتهای غیررسمی استفاده کنند.
- افزایش احتمال کلاهبرداری: سایتهای نامعتبر ممکن است اطلاعات شخصی افراد را ذخیره یا حتی جعل کنند.
- ریسک خطا در ثبتنام: اشتباه در تکمیل فرم یا بارگذاری عکس میتواند منجر به حذف کامل فرد از لاتاری شود.
- هزینههای جانبی سنگینتر: بسیاری از واسطهها برای پرداخت ۱ دلاری، هزینههای اضافی چند ده دلاری دریافت میکنند.
این شرایط باعث شده که ثبتنام برای ایرانیان پیچیدهتر از گذشته باشد. در حالی که شهروندان دیگر کشورها تنها با یک کلیک ساده فرآیند ثبتنام خود را تکمیل میکنند، متقاضیان ایرانی باید بهدنبال راههای جایگزین باشند.
راه حل چالش ثبت نام لاتاری : اعتماد به موسسات معتبر
در چنین شرایطی، استفاده از خدمات موسسات معتبر ثبتنام لاتاری بهترین گزینه برای متقاضیان ایرانی است. این موسسات:
- پرداخت دلاری را با کارتهای بینالمللی معتبر انجام میدهند.
- فرمها را با دقت و طبق آخرین استانداردهای وزارت امور خارجه تکمیل میکنند.
- مدارک و عکسها را چند مرحلهای بررسی کرده تا خطایی رخ ندهد.
- روند ثبتنام را در زمان کوتاه و بهصورت مطمئن پیش میبرند.
به این ترتیب، متقاضیان ایرانی میتوانند بدون دغدغه پرداخت یا خطای انسانی، در لاتاری ثبتنام کنند و شانس خود را برای گرفتن گرین کارت امتحان نمایند.
چرا «حامی مهاجر» انتخابی مطمئن است؟
یکی از موسساتی که طی سالهای اخیر توانسته اعتماد هزاران متقاضی را جلب کند، حامی مهاجر است. این مجموعه با تکیه بر تجربه چندین ساله در حوزه مهاجرت و ثبتنام لاتاری، خدمات زیر را ارائه میدهد:
- ثبتنام دقیق و اصولی با رعایت تمامی استانداردهای وزارت امور خارجه آمریکا.
- پرداخت مطمئن دلاری از طریق کارتهای معتبر بینالمللی.
- بررسی چندمرحلهای مدارک و عکسها برای جلوگیری از خطا.
- هزینهای بسیار مناسب در مقایسه با بسیاری از واسطهها.
- پشتیبانی کامل از ابتدای فرآیند ثبتنام تا اعلام نتایج.
لاتاری ۲۰۲۷ با یک تغییر مهم آغاز میشود: ثبتنام پولی. در حالی که این تغییر برای بسیاری از کشورها مسئله بزرگی نیست، برای ایرانیان به دلیل محدودیتهای بانکی میتواند به یک چالش جدی تبدیل شود. در چنین شرایطی، موسساتی مانند حامی مهاجر میتوانند این مسیر را سادهتر و مطمئنتر کنند. اگر قصد دارید شانس خود را در لاتاری ۲۰۲۷ امتحان کنید، توصیه میشود فرآیند ثبتنام را به کارشناسانی بسپارید که تجربه، ابزار و تخصص لازم را دارند. این کار علاوه بر صرفهجویی در وقت و هزینه، آرامش خاطر بیشتری نیز برای شما به همراه خواهد داشت.
- شماره تماس: 02148406
- آدرس موسسه: تهران، مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند، طبقه 6 جنوبی، واحد 606