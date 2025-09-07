به گزارش ایلنا، صراف یک اپلیکیشن فین‌تک ایرانی با هدف ساده‌سازی فرآیندهای پیچیده مالی است که از سال ۱۳۹۸ توسط شرکت توسعه زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر مالی پارسا راه‌اندازی شده است. این شرکت از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن فین‌تک ایران و دارنده رتبه دانش‌بنیان است.

تنوع دارایی و ابزارهای معاملاتی

صراف امکان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های متنوع از جمله ارزهای فیات (دلار، یورو، یوآن، درهم و غیره)، طلا (مانند سکه امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه)، ارزهای دیجیتال (BTC، ETH و بیش از ۳۰ ارز دیگر)، و حتی برخی نمادهای بورسی (مثل شستا، فولاد و وبانک) را فراهم کرده است .

سادگی و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاری

ثبت‌نام و احراز هویت در کمتر از ۲ دقیقه انجام می‌شود و امکان آغاز سرمایه‌گذاری حتی با ۵۰ هزار تومان وجود دارد.

رابط کاربری پلتفرم ساده و بدون نیاز به دانش پیشرفته است و امکان مشاهده سود و زیان لحظه‌ای دارایی‌ها فراهم است.

ابزارهای نوآورانه و خدمات افزوده

صراف‌کارت: کارت بانکی ویژه‌ای که به شبکه شتاب متصل است و اجازه‌ی انتقال فوری دارایی دیجیتال به نقدینگی و استفاده در هر کارت‌خوان یا درگاه اینترنتی را فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری خودکار: تعیین بازه‌های زمانی، مبلغ مورد نظر و ارزها – پلتفرم به‌صورت اتوماتیک خرید را انجام می‌دهد.

پیشنهادهای هوشمند سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی، با ارزیابی سطح ریسک‌پذیری کاربران.

امنیت و انطباق قانونی

نگهداری دارایی در کیف‌پول سرد (offline)، همراه با نظارت لحظه‌ای توسط تیم امنیتی، از ویژگی‌های کلیدی امنیتی است.

انجام تراکنش‌ها در بستر امن شاپرک و دارا بودن مجوزهای رسمی از نهادهای معتبر، اعتماد کاربران را تقویت می‌کند.

ساختار کارمزد و پشتیبانی

صراف از هر معامله کارمزد ثابت ۰.۷۵٪ دریافت می‌کند. پشتیبانی در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق تماس تلفنی، ایمیل یا ارسال تیکت فراهم است؛ گرچه پشتیبانی آنلاین (چت زنده) در برخی منابع محدودیت نشان داده شده است .

نقاط قوت:

تنوع گسترده دارایی‌ها

حداقل سرمایه‌گذاری پایین و شرایط آسان ورود

ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری خودکار

امنیت بالا و پشتوانه قانونی معتبر

پلتفرم صراف، ارائه‌دهنده‌ای نوآور و امن در بازارهای مالی دیجیتال ایران است. با تنوع دارایی شامل فیات، طلا، رمزارز و بورس، امکان سرمایه‌گذاری از ۵۰ هزار تومان، ابزارهایی مانند صراف‌کارت، پیشنهاد هوشمند با هوش مصنوعی، و سرمایه‌گذاری خودکار—همراه با امنیت بالا و مجوزهای معتبر—صراف گزینه‌ای جذاب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای به‌حساب می‌آید. بااین‌حال، توصیه می‌شود برای بررسی عملکرد دقیق پلتفرم، سرمایه‌گذاری اولیه را با مقادیر کوچک آغاز کنید.

