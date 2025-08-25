خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شیرآلات قهرمان: برند ایرانی با کیفیت جهانی

شیرآلات قهرمان: برند ایرانی با کیفیت جهانی
کد خبر : 1677471
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت شیرآلات قهرمان، با بیش از ۴۰ سال تجربه در تولید شیرآلات بهداشتی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین برندهای داخلی در این صنعت شناخته می‌شود و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، محصولات این شرکت با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شود.

به گزارش ایلنا، شرکت "شیرآلات قهرمان" یکی از پیشگامان صنعت تولید شیرآلات بهداشتی در ایران است که بیش از ۴۰ سال سابقه درخشان دارد و در این سال‌ها با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، به نامی معتبر در این حوزه تبدیل شده است.

تاریخچه و بنیان‌گذاری

شرکت قهرمان در سال ۱۳۵۹ توسط آقای قهرمان نیک‌جو در شهرستان گرمی استان اردبیل تأسیس شد. این شرکت از ابتدا با هدف ایجاد اشتغال در مناطق محروم و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی فعالیت خود را آغاز کرد و به‌سرعت در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی کشور قرار گرفت.

ظرفیت تولید و زیرساخت‌ها

کارخانه قهرمان با مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار و زیربنای حدود ۱۰۰ هزار متر مربع، شامل سوله‌های کارگاهی و ساختمان‌های اداری است. این مجموعه با ظرفیت به‌کارگیری بیش از ۳۰۰۰ نیروی کار، بزرگ‌ترین کارخانه تولید شیرآلات در ایران محسوب می‌شود.

محصولات و تنوع تولیدات

شیرآلات قهرمان مجموعه‌ای گسترده از محصولات مختلف را ارائه می‌دهد که شامل:

- شیرآلات روشویی، حمام، آشپزخانه و توالت

- شیرآلات اهرمی و کلاسیک

- فلاش تانک و علم دوش

- شیرآلات هوشمند و بیمارستانی

- لوازم جانبی مانند شلنگ و اتصالات

این محصولات در مدل‌ها و رنگ‌های متنوعی از جمله کروم، طلایی، مشکی و سفید تولید می‌شوند تا پاسخگوی سلیقه‌ها و نیازهای مختلف مشتریان باشند.

صادرات و استانداردها

محصولات قهرمان با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهره‌گیری از کارتریج‌های اسپانیایی SEDAL و شلنگ‌های آلمانی، مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌شوند. این استانداردها شامل ISO 9001 و CE اروپا است. در حال حاضر، تولیدات این شرکت به بیش از ۳۰ کشور صادر می‌شود و سهم مهمی در ارزآوری کشور دارد.

خدمات پس از فروش و گارانتی

محصولات شیرآلات قهرمان با ۵ سال ضمانت و ۱۵ سال خدمات پس از فروش همراه هستند. این خدمات شامل تعمیر و تعویض قطعات معیوب و مشاوره فنی به مشتریان می‌شود، که این خود نشان‌دهنده تعهد شرکت به کیفیت و رضایت مشتریان است.

جایگاه برند

شیرآلات قهرمان با بیش از ۴۰ سال تجربه در تولید شیرآلات بهداشتی و صادرات آنها به بیش از ۳۰ کشور، به‌عنوان یکی از معتبرترین برندهای داخلی شناخته می‌شود. این برند با تمرکز بر کیفیت، طراحی مدرن و استفاده از فناوری‌های نوین، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بازار داخلی و بین‌المللی پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور