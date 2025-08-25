شیرآلات قهرمان: برند ایرانی با کیفیت جهانی

به گزارش ایلنا، شرکت "شیرآلات قهرمان" یکی از پیشگامان صنعت تولید شیرآلات بهداشتی در ایران است که بیش از ۴۰ سال سابقه درخشان دارد و در این سال‌ها با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، به نامی معتبر در این حوزه تبدیل شده است.

تاریخچه و بنیان‌گذاری

شرکت قهرمان در سال ۱۳۵۹ توسط آقای قهرمان نیک‌جو در شهرستان گرمی استان اردبیل تأسیس شد. این شرکت از ابتدا با هدف ایجاد اشتغال در مناطق محروم و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی فعالیت خود را آغاز کرد و به‌سرعت در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی کشور قرار گرفت.

ظرفیت تولید و زیرساخت‌ها

کارخانه قهرمان با مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار و زیربنای حدود ۱۰۰ هزار متر مربع، شامل سوله‌های کارگاهی و ساختمان‌های اداری است. این مجموعه با ظرفیت به‌کارگیری بیش از ۳۰۰۰ نیروی کار، بزرگ‌ترین کارخانه تولید شیرآلات در ایران محسوب می‌شود.

محصولات و تنوع تولیدات

شیرآلات قهرمان مجموعه‌ای گسترده از محصولات مختلف را ارائه می‌دهد که شامل:

- شیرآلات روشویی، حمام، آشپزخانه و توالت

- شیرآلات اهرمی و کلاسیک

- فلاش تانک و علم دوش

- شیرآلات هوشمند و بیمارستانی

- لوازم جانبی مانند شلنگ و اتصالات

این محصولات در مدل‌ها و رنگ‌های متنوعی از جمله کروم، طلایی، مشکی و سفید تولید می‌شوند تا پاسخگوی سلیقه‌ها و نیازهای مختلف مشتریان باشند.

صادرات و استانداردها

محصولات قهرمان با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهره‌گیری از کارتریج‌های اسپانیایی SEDAL و شلنگ‌های آلمانی، مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌شوند. این استانداردها شامل ISO 9001 و CE اروپا است. در حال حاضر، تولیدات این شرکت به بیش از ۳۰ کشور صادر می‌شود و سهم مهمی در ارزآوری کشور دارد.

خدمات پس از فروش و گارانتی

محصولات شیرآلات قهرمان با ۵ سال ضمانت و ۱۵ سال خدمات پس از فروش همراه هستند. این خدمات شامل تعمیر و تعویض قطعات معیوب و مشاوره فنی به مشتریان می‌شود، که این خود نشان‌دهنده تعهد شرکت به کیفیت و رضایت مشتریان است.

جایگاه برند

شیرآلات قهرمان با بیش از ۴۰ سال تجربه در تولید شیرآلات بهداشتی و صادرات آنها به بیش از ۳۰ کشور، به‌عنوان یکی از معتبرترین برندهای داخلی شناخته می‌شود. این برند با تمرکز بر کیفیت، طراحی مدرن و استفاده از فناوری‌های نوین، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بازار داخلی و بین‌المللی پیدا کند.

