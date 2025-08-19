پلاک مغزی و نخاعی چیست؟

برای درک پلاک، ابتدا باید با ساختار یک عصب سالم آشنا شویم. رشته‌های عصبی در مغز و نخاع ما توسط یک لایه محافظ چرب به نام غلاف میلین پوشانده شده‌اند. این غلاف نقشی حیاتی دارد و عملکردی شبیه روکش پلاستیکی سیم‌های برق از خود نشان می‌دهد. میلین به پیام‌های الکتریکی اجازه می‌دهد تا با سرعت و دقت فوق‌العاده‌ای در طول رشته عصبی حرکت کنند و از هدررفت انرژی جلوگیری می‌کند. سلامت این غلاف برای عملکرد صحیح بینایی، حرکت، حس و تفکر ما ضروری است.

فرآیند شکل‌گیری پلاک یا اسکلروز چگونه است؟

هنگامی که غلاف میلین به دلیل التهاب آسیب می‌بیند یا تخریب می‌شود، فرآیندی به نام دمیلیناسیون اتفاق می‌افتد. در پاسخ به این آسیب، سیستم ایمنی بدن تلاش می‌کند ناحیه را ترمیم کند، اما این ترمیم همیشه کامل نیست. در محل آسیب، بافتی سخت و ضخیم به نام اسکلروز یا همان پلاک شکل می‌گیرد. این پلاک مانند یک اسکار یا جای زخم، مانع عبور روان و سریع سیگنال‌های عصبی می‌شود. در نتیجه، ارتباط بین مغز و سایر نقاط بدن کند، مخدوش یا حتی به طور کامل مسدود می‌شود.

چرا پلاک‌های مغزی و نخاعی به وجود می‌آیند؟

علت اصلی تشکیل این ضایعات در سیستم عصبی مرکزی، اغلب به واکنش‌های غیرطبیعی سیستم ایمنی بدن بازمی‌گردد. شناخت این دلایل به تشخیص درست و انتخاب مسیر درمانی مناسب کمک می‌کند و از پیشرفت آسیب جلوگیری می‌کند.

بیماری‌های خودایمنی

شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین علت ایجاد پلاک‌های متعدد در مغز و نخاع، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا ام‌اس (MS) است. در این بیماری خودایمن، سیستم دفاعی بدن به اشتباه غلاف میلین را یک عامل بیگانه و مهاجم شناسایی می‌کند و به آن حمله می‌کند. این حملات مکرر باعث التهاب و تخریب پیش‌رونده میلین و در نهایت، تشکیل پلاک‌های متعدد در نواحی مختلف سیستم عصبی مرکزی می‌شود. به همین دلیل، علائم ام‌اس بسیار متنوع است و به محل دقیق این پلاک‌ها بستگی دارد.

سایر عوامل خطر و بیماری‌های مرتبط

اگرچه ام‌اس علت اصلی است، اما تنها دلیل تشکیل پلاک نیست. برخی دیگر از بیماری‌های التهابی نادر مانند نورومیلیت اپتیکا نیز می‌توانند ضایعاتی مشابه در عصب بینایی و نخاع ایجاد کنند. علاوه بر این، عوامل ژنتیکی نیز در افزایش استعداد ابتلا به بیماری‌های خودایمن نقش دارند. برخی عفونت‌های ویروسی و عوامل محیطی مانند کمبود ویتامین D نیز به‌عنوان محرک‌های احتمالی برای شروع این فرآیند التهابی در افراد مستعد شناخته می‌شوند.

اصلی‌ترین علائم پلاک مغزی و نخاعی چیست و چه عوارضی دارند؟

از آنجایی که پلاک‌ها می‌توانند در هر نقطه‌ای از مغز یا نخاع ایجاد شوند، علائم آن‌ها بسیار گسترده و متنوع است. گاهی این نشانه‌ها آنقدر خفیف هستند که نادیده گرفته می‌شوند، اما شناخت آن‌ها برای تشخیص زودهنگام بسیار مهم است. علائم اولیه اغلب به صورت گذرا ظاهر شده و سپس برای مدتی بهبود می‌یابند. این ماهیت متغیر گاهی تشخیص را به تأخیر می‌اندازد. برخی از شایع‌ترین نشانه‌ها عبارت‌اند از:

اختلالات حسی: احساس بی‌حسی، مورمور شدن، سوزن‌سوزن شدن یا کرختی در صورت، دست‌ها یا پاها که به طور مداوم وجود دارد

مشکلات حرکتی: ضعف در یک یا چند اندام، احساس سنگینی در پاها، عدم تعادل هنگام راه‌رفتن و لرزش در دست‌ها

اختلالات بینایی: تاری دید، درد در حرکت چشم، دوبینی یا از دست دادن موقتی بینایی در یک چشم که از علائم شایع درگیری عصب بینایی است

خستگی شدید: احساس خستگی عمیق و غیرقابل توجیه که با استراحت معمولی برطرف نمی‌شود و فعالیت‌های روزمره را دشوار می‌کند

عوارض بلندمدت و تاثیر بر کیفیت زندگی

اگر فرآیند التهابی کنترل نشود، آسیب به سیستم عصبی می‌تواند دائمی شود و عوارض جدی‌تری به همراه داشته باشد. این عوارض شامل اسپاسم‌ها و گرفتگی‌های دردناک عضلانی، مشکلات در کنترل ادرار یا مثانه، سرگیجه مزمن و اختلالات شناختی می‌شود. مشکلات حافظه، کاهش تمرکز و کندی در پردازش اطلاعات از جمله عوارضی هستند که می‌توانند به طور جدی استقلال و روابط اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار دهند و نیازمند مدیریت تخصصی هستند.

روش‌های تشخیص پلاک در سیستم عصبی مرکزی

تشخیص دقیق پلاک‌های مغزی و نخاعی اولین و مهم‌ترین گام برای کنترل بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن است. پزشک متخصص با استفاده از ابزارهای تشخیصی مدرن و بررسی شرح حال بیمار، علت اصلی علائم را شناسایی می‌کند. باید اشاره کرد که در کنار ابزارهای تشخیصی، تجربه پزشک برای تشخیص درست بیماری نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ادامه با اصلی‌ترین روش‌های تشخیصی در این زمینه آشنا می‌شویم.

نقش کلیدی ام‌آر‌آی (MRI) در شناسایی پلاک مغزی و نخاعی

تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا ام‌آر‌آی (MRI)، استاندارد طلایی برای تشخیص پلاک‌ها است. این روش بدون استفاده از اشعه ایکس، تصاویری با جزئیات بسیار بالا از بافت نرم مغز و نخاع تهیه می‌کند. پلاک‌ها به صورت لکه‌های روشن در تصاویر MRI دیده می‌شوند و محل، اندازه و تعداد آن‌ها اطلاعات ارزشمندی درباره شدت و الگوی بیماری به پزشک می‌دهد. گاهی از تزریق یک ماده حاجب (گادولینیوم) نیز استفاده می‌شود تا پلاک‌های فعال و جدید که دچار التهاب هستند، از پلاک‌های قدیمی و غیرفعال متمایز شوند.

سایر آزمایش‌های تشخیصی مکمل

در کنار MRI، ممکن است پزشک برای تأیید تشخیص و رد کردن سایر بیماری‌هایی که علائم مشابه دارند، از آزمایش‌های دیگری نیز کمک بگیرد. این آزمایش‌ها به ارائه یک تصویر کامل از وضعیت بیمار کمک می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

آنالیز مایع مغزی-نخاعی (LP): در این روش، نمونه کوچکی از مایع اطراف نخاع گرفته می‌شود تا از نظر وجود پروتئین‌های التهابی خاص که نشانه فعالیت سیستم ایمنی در سیستم عصبی هستند، بررسی شود

تست پتانسیل برانگیخته (Evoked Potentials): این تست سرعت انتقال پیام‌های عصبی را در مسیرهای بینایی، شنوایی یا حسی اندازه‌گیری می‌کند. کندی در این مسیرها می‌تواند نشان‌دهنده آسیب ناشی از پلاک باشد

درمان پلاک مغزی با رویکرد تخصصی دکتر محسن القاسی

مواجهه با پلاک‌های مغزی و نخاعی می‌تواند نگران‌کننده باشد، اما تشخیص درست و شروع درمان به‌موقع، کلید کنترل علائم و حفظ یک زندگی فعال و باکیفیت است. در این مسیر پیچیده، انتخاب یک پزشک متخصص و باتجربه نقشی حیاتی دارد. دکتر محسن القاسی، متخصص جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات، با تکیه بر دانش روز و سال‌ها تجربه در زمینه جراحی‌های پیچیده قاعده جمجمه و نوروآندوسکوپی، به بیماران کمک می‌کنند تا بهترین مسیر تشخیصی و درمانی را طی کنند.

رویکرد ایشان بر اساس ارزیابی جامع بیمار، استفاده از دقیق‌ترین روش‌های تشخیصی و ارائه یک طرح درمانی شخصی‌سازی‌شده استوار است. اگر شما یا نزدیکانتان با علائمی مانند ضعف عضلانی، اختلالات حسی یا مشکلات بینایی مواجه هستید، پیگیری تخصصی را به تعویق نیندازید. برای دریافت مشاوره و ارزیابی کامل، می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی موجود، با مطب دکتر القاسی در تماس باشید و اولین قدم را برای مدیریت سلامتی خود بردارید. به یاد داشته باشید که تشخیص زودهنگام، قدرتمندترین ابزار شما برای مدیریت کانل پلاک‌های مغزی و نخاعی است.

