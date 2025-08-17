درواقع بخشی از تجربه یک اقامت باکیفیت را غذاهایی که در مدت اقامت صرف می‌شود رقم می‌زند. جزیره کیش به‌طور کلی با انواع رستوران‌هایی که دارد این امکان را برای شما رقم می‌زند تا از بهترین و خوشمزه‌ترین غذاهای دریایی و غیر دریایی بهره‌مند شوید. اگر جزو آن دسته از مسافران هستید که هرطور شده باید در مسافرت به شکمتان خوش بگذرد، رزرو هتل پارسیان کیش انتخاب خیلی مناسبی برای شما خواهدبود.

درباره هتل پارسیان کیش

پارسیان هتلی سه ستاره در جزیره زیبا و بی‌نظیر کیش است. مجاورت این هتل با دریا سبب شده‌است که توجهات بیشتری به آن جلب شود. اگر نگاهی به لیست برترین یا محبوب‌ترین هتل‌های این جزیره دوست‌داشتنی بیاندازید، هتل پارسیان را خواهیددید. درواقع اگر می‌خواهید با بودجه‌ای معقول و متوسط به جزیره کیش بروید و در عین حال اقامتی خوب با ارائه خدمات مناسب داشته‌باشید، رزرو هتل پارسیان کیش را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

پارسیان کیش بیش از 25 سال است که میزبان مسافران و گردشگران مختلف از سراسر دنیا بوده‌است. یکی از نقات قوت این هتل، موقعیت مکانی فوق‌العاده آن است. درواقع نزدیکی این هتل به برخی از مراکز خرید و اماکن تفریحی موجب شده‌است تا محبوبیت آن برای مسافران چندین برای شود. گذر هنرمندان، سکله تفریحی، پارک هنگام، بازار دامون دریای 2، سینما لبخند و پارک مرجان ازجمله اماکن نزدیک به هتل پارسیان هستند.

رستوران‌های جزیره کیش

پیش از هر چیزی لازم به ذکر است که رستوران هتل پارسیان، خود جزو گزینه‌های خوب برای صرف انواع وعده‌های غذایی است. با این حال خوب است لیستی از بهترین رستوران‌های جزیره کیش داشته‌باشید تا با صرف غذاهای دریایی و غیردریایی متنوع تجربه بی‌نظیری از سفر به کیش را برای خود رقم بزنید.

رستوران پایاب کیش

رستوران پایاب از محبوب‌ترین و بهترین رستوران‌های جزیره کیش است. بخش زیادی از این محبوبیت به دلیل مجاورت این رستوران با مجموعه تاریخی پایاب است. پایاب کیش که قدمتی دو هزارساله دارد در محلی در نزدیکی مجموعه درخت سبز قرار گرفته است. در منوی این رستوران می‌توانید شاهد انواع غذاهای ایرانی و فرنگی باشید. غذاهای ایرانی و سنتی آن خصوصا کباب‌های دلپذیرش طرفداران بسیاری دارند. این رستوران طراحی زیبایی دارد و پذیرای 300 میهمان است.

رستوران کوه نور کیش

اگر به دنبال صرف یک وعده خاص در فضایی خاص هستید رستوران کوه نور از بهترین انتخاب‌هایی است که می‌توانید داشته‌باشید. این رستوران با محیطی صخره‌ای و نورپردازی فوق‌العاده جذاب، یک شام بسیار رویایی را در شب برای شما رقم می‌زند. اگر می‌خواهید غذایی متفاوت و خاص را در این مکان تجربه کنید، بروشه فرانسوی گزینه بسیار محبوب و مناسبی از این منو است. موسیقی زنده نیز از دیگر نقات قوت رستوران کوه نور است.

رستوران باراکودا کیش

جالب است بدانید نام این رستوران از یک نوع ماهی الهام گرفته شده‌است. در این رستوران گروه زنده موسیقی نیز وجود دارد. گروه معروف دامون بند در این رستوران پذیرای حضور شما خواهدبود. منوی رستوران باراکودا شامل غذاهای مختلف ایرانی و دریایی می‌شود. همچنین می توانید علاوه بر سفارش غذا دراین رستوران از سالاد بار به صورت رایگان استفاده نمایید.

رستوران توتی فروتی کیش

رستوران توتی فروتی کیش جزو آن دسته از رستوران‌هایی است که به عنوان جاذبه گردشگری در جزیره کیش شناخته‌می‌شود. در منوی این رستوران نیز می‌توانید انواع غذاهای ایرانی و فرنگی را با کیفیتی بالا صرف کنید. فضای این رستوران بسیار زیبا و منحصربه‌فرد است. پشت‌بام رستوران توتی فروتی فضایی پوشیده شده با چوب است که چشم‌انداز بی‌نظیری به سمت دریا دارد.

رستوران فودلند کیش

اگر می‌خواهید در رستورانی با تنوع غذایی بی‌نظیر غذا بخورید، باید بدانید در این زمینه رستوران فودلند حرف اول را می‌زند. از تنوع منوی این رستوران همین بس که تا به حال بیش از 100 نوع غذا، دسر و پیش‌غذا از سراسر دنیا در آن وجود دارد. حتی اگر جزو طرفداران فست‌فود باشید، در بخش مجزایی از رستوران فودلند می‌توانید انواع فست‌فود را صرف کنید.

همچنین این رستوران مجهز به دو کافی‌شاپ جذاب است. یکی از آنها کافی‌شاپی مدرن با سرو انواع نوشیدنی سرد و گرم و انواع بستنی است. کافی‌شاپ دیگر آن یک کافی شاپ مراکشی با نام لیالی بوده که به خاصی این رستوران می‌افزاید. پذیرایی چای و قلیان که پس از سرو غذا در تالارهای اصلی از دیگر نقات قوت رستوران فودلند کیش است.