لیست قیمت لاستیک درار سواری 1404
همزمان با رشد تقاضا در بازار خدمات خودرویی و آپاراتی ها، بررسی و اعلام بهروزترین قیمت دستگاههای لاستیک درار سواری در مرداد ۱۴۰۴ در دستور کار فعالان این حوزه قرار گرفته است. بر اساس پایشهای انجامشده، برندهایی همچون ABCO، Atlas و Waltz بهعنوان گزینههای پرفروش و مورد اعتماد بازار شناخته میشوند. این گزارش با هدف ارائه اطلاعات دقیق و بهروز، شرایط انتخاب مناسبترین دستگاه متناسب با نیاز تعمیرگاهها و و آپاراتی ها را برای خریداران فراهم میکند. (منبع بازرگانی افضلی-تامین کننده انواع تجهیزات آپاراتی و لاستیک فروشی)
به گفته کارشناسان این حوزه، توجه به عواملی مانند حجم کاری، نوع عملکرد، وجود یا عدم وجود هلپر جانبی و کیفیت خدمات پس از فروش، نقش مهمی در انتخاب دستگاه های لاستیک درار مناسب ایفا میکند. همچنین خرید از مراکز معتبر، علاوه بر تضمین کیفیت و اصالت محصول، در کاهش هزینهها و جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده مؤثر است. با توجه به نوسانات بازار، توصیه میشود خریداران تصمیمگیری خود را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
توجه: تمام قیمتهای درجشده دستگاه های لاستیک درار سبک (سواری) در جدول، بر اساس استعلام مستقیم از بازرگانی افضلی تهیه شده و امکان تغییر آنها با توجه به شرایط بازار وجود دارد.
لیست بهروز قیمت دستگاه لاستیک درار سواری در بازار ایران
|
مدل دستگاه
|
برند
|
نوع عملکرد
|
هلپر جانبی
|
قیمت مرداد 1404
|
F-586 سه پدال
|
ABCO
|
نیمهاتومات
|
✖
|
1,025,000,000 ریال
|
X201 اطلس
|
Atlas
|
نیمهاتومات
|
✖
|
1,026,000,000 ریال
|
X200 اطلس
|
Atlas
|
نیمهاتومات
|
✖
|
895,000,000 ریال
|
Waltz 2111R سه پدال
|
Waltz
|
نیمهاتومات
|
✖
|
1,025,000,000 ریال
|
Tornado
|
ABCO
|
نیمهاتومات
|
✖
|
1,014,000,000 ریال
|
GM
|
ABCO
|
نیمهاتومات
|
✖
|
965,000,000 ریال
|
F-587 هلپردار
|
ABCO
|
نیمهاتومات
|
✔
|
1,090,000,000 ریال
این جدول شامل جدیدترین قیمت دستگاههای لاستیک درار سواری موجود در وبسایت بازرگانی افضلی است.
تفاوت اصلی مدلها در وجود یا عدم وجود هلپر جانبی، نوع عملکرد و بازه قیمتی است. دستگاههای دارای هلپر، برای کارگاههای پر ترافیک و تایرهای پهن گزینهای ایدهآل هستند، در حالی که مدلهای سادهتر برای کاربری سبک و متوسط مقرونبهصرفهتر خواهند بود.
پرفروشترین مدلهای لاستیک درآر سواری همراه با قیمت روز
با بررسی آمار فروش و بازخورد مشتریان، چند مدل زیر بهعنوان پرفروشترین و محبوبترین دستگاههای لاستیک درآر در بازار ایران شناخته میشوند:
- F-587 ABCO هلپردار – مناسب برای کارگاههای پر ترافیک با قابلیت نصب سریع و ایمن تایرهای پهن.
- X200 Atlas – گزینه اقتصادی و باکیفیت برای کسبوکارهای نوپا.
- Waltz 2111R سه پدال – قدرت بالا و دوام طولانی برای استفاده حرفهای.
- Tornado ABCO – طراحی صنعتی و مناسب برای تایرهای سنگینتر سواری.
قیمت دستگاه لاستیک درار سواری در حال حاضر چقدر است؟
بسته به مدل و برند، قیمتها در مرداد 1404 بین 89 تا 110 میلیون متغیر است.
تفاوت لاستیک درار ایرانی و خارجی در چیست؟
مدلهای ایرانی مثل ABCO معمولاً خدمات پس از فروش بهتری دارند و قطعاتشان در دسترستر است، در حالی که مدلهای خارجی ممکن است از نظر تکنولوژی و دوام کمی برتری داشته باشند.
کدام نوع لاستیک درار (برقی، نیمهاتومات یا تماماتومات) برای آپاراتی ها مناسبتر است؟
اگر حجم کاری شما بالاست، مدلهای نیمهاتومات یا تماماتومات با هلپر توصیه میشود. برای استفاده سبک، مدلهای ساده و اقتصادی کفایت میکند.
آیا دستگاههای لاستیک درار نیاز به سرویس دورهای دارند؟
بله، سرویس دورهای و روغنکاری بخشهای متحرک، مانع از استهلاک زودرس میشود.
تفاوت دستگاههای دارای هلپر با مدلهای ساده چیست؟
هلپر کمک میکند تایرهای پهن و فاق کوتاه سریعتر و بدون آسیب نصب و جدا شوند.