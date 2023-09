معرفی 7 مورد از بهترین رشته ها برای مهاجرت

آینده شغلی رشته‌های تحصیلی‌ مختلف چگونه است؟ آیا آینده شغلی خوبی در انتظار فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها وجود دارد؟ این سوال بسیاری از متقاضیان مهاجرت تحصیلی است که در این مطلب پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد. در بازه‌‌های زمانی مختلف و با تغییر نیازهای جامعه بعضی از رشته‌ها محبوبیت و کاربرد بیشتری کسب می‌کنند؛ بنابراین احتمال موفقیت فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها برای تشکیل زندگی ایده‌آل افزایش می‌یابد. همچنین بعضی از رشته‌ها قابل حذف یا جایگزینی نیستند و درآمد بالایی را برای فرد به همراه دارند. فقط سه دقیقه تا پایان این متن همراه ما باشید تا به معرفی ۷ مورد از بهترین رشته ها برای مهاجرت بپردازیم.

۱. رشته‌های مهندسی؛ بازار کار خوب در آینده فارغ‌التحصیلان مهندسی قرار دارد

رشته‌های مهندسی در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ بازگشت سرمایه تحصیلی بالایی دارند؛ فارغ‌التحصیلان این رشته‌‌ها به‌راحتی و در شغل‌هایی با درآمد مطلوب مشغول به کار می‌شوند. مهندسی داده، کامپیوتر، نرم‌افزار، هوافضا، سیستم و شیمی همگی از بهترین رشته های مهندسی برای مهاجرت با بازار کاری خوبی هستند. همچنین علاوه‌بر درآمد بالا، دانشجویان از جایگاه اجتماعی مناسب این رشته برخوردار خواهید شد.

رشته‌های مهندسی در کشورهای پیشرفته و صنعتی مثل آلمان و کانادا موقعیت‌های شغلی بیشتری دارند؛ همین‌طور تنوع رشته‌‌های مهاجرپذیر در این دو کشور بالاتر است. ازاین‌رو مهاجرت تحصیلی به کانادا و آلمان، هر دو گزینه‌های مطلوبی هستند؛ چرا که امکان تحصیل در بهترین دانشگاه‌های جهان و کسب موقعیت‌های شغلی ایده‌آل را خواهید داشت.

۲. مدیریت کسب‌وکار؛ رشته‌ای با بازار کار خوب و درآمد عالی برای مهاجرت

مدیریت کسب‌وکار یا MBA یکی از رشته‌های انتخابی برای تحصیل در خارج از کشور است که رقابت شدیدی دارد. معمولا بورسیه‌های این رشته در کشورهای مختلف بسیار محدود است و رقابت شدیدی برای اخذ پذیرش وجود دارد.

مدیریت کسب‌وکار یکی از بهترین رشته ها برای مهاجرت به کانادا و آمریکا محسوب می‌شود. تحصیل رشته MBA فقط در دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی خصوصی امکان‌پذیر است و شهریه این دانشگاه‌ها باتوجه‌به مقصد مهاجرت و رزومه فرد تغییر می‌کند.

هزینه تحصیل در رشته مدیریت کسب‌وکار تا ۱۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است؛ علاوه‌بر این، امکان دریافت بورسیه کانادا برای متقاضیان تحصیل در mba وجود ندارد. بااین‌حال نیازی به نگرانی بابت آینده شغلی این رشته نیست. مدیریت کسب‌وکار یکی از پردرآمدترین رشته‌های زیرمجموعه علوم انسانی و بهترین رشته ها برای مهاجرت کاری در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود.

۳. رشته‌‌های مرتبط با it؛ یکی از رشته‌های تحصیلی پر‌تقاضا در دنیا

رشته it در سال‌های گذشته مورد توجه بسیاری از متقاضیان تحصیل در خارج کشور قرار گرفته است. پتانسیل این رشته برای رشد و اهمیت آن در بسیاری از بخش‌های جامعه، باعث شده تا تقاضای تحصیل در IT افزایش یابد. مهاجرت تحصیلی برای رشته IT یا همان فناوری اطلاعات با رقابت بالایی همراه است؛ بااین‌حال به دلیل اهمیت این رشته بورسیه‌ها و برنامه‌های تحصیلی متعددی در اختیار دانشجویان بین‌المللی قرار می‌گیرد.

آینده شغلی فارغ‌التحصیلان این رشته باتوجه‌به موقعیت‌های شغلی متعدد مطلوب است و شرایط زندگی ایده‌آلی را برای افراد ایجاد می‌کند. شرایط تحصیل و بعد از فارغ‌التحصیلی هر رشته در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم کشورهایی پیشرفته در زمینه سیستم‌های هک و امنیت را برای تحصیل در رشته it انتخاب کنید. کشورهایی مثل کانادا به دلیل داشتن دانشگاه‌هایی با رنکینگ جهانی و بیزینس‌های بین‌المللی، زمینه تحصیلی و شغلی بهتری ایجاد می‌کنند. ازاین‌رو لیست دانشگاه های کانادا را مشاهده کنید و در سایت رسمی هر دانشگاه برنامه‌های تحصیلی مرتبط را بیابید.

۴. علوم پزشکی؛ رشته‌هایی با بازار کار خوب برای مهاجرت

رشته‌های علوم پزشکی در هیچ زمانی از دایره تخصص‌های موردنیاز جامعه خارج نخواهند شد. پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، هوشبری و علوم آزمایشگاهی در زیرمجموعه علوم پزشکی قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر و با شیوع ویروس‌های خطرناک، بسیاری از کشورها آمادگی خود را برای جذب فارغ‌التحصیلان کادر درمان اعلام کردند. ازاین‌رو پرستاری و پزشکی از بهترین رشته های تجربی برای مهاجرت به شمار می‌روند. همین‌طور بورسیه‌های تحصیلی متعددی برای متقاضیان تحصیل در این رشته‌ها وجود دارد.

۵. حسابداری و مالی؛ یکی از بهترین رشته‌ها برای مهاجرت

حسابداری یکی از رشته‌های مناسب مهاجرت در کشورهای انگلیسی‌زبان است. فارغ‌التحصیلان این رشته به‌عنوان تحلیلگر مالی، حسابدار، بانکدار، حسابرس و کنترل‌گر حقوق و دستمزد مشغول به کار می‌شوند. هزینه تحصیل در دانشگاه‌های مختلف در سال ۲۰۲۳ از ۱۷ تا ۲۳ هزار دلار تغییر می‌کند.

برای اخذ پذیرش از این دانشگاه‌ها نیاز به دانش زبانی در حد آیلتس ۶.۵ دارید. البته شرایط تحصیل در رشته حسابداری در کشورهای مختلف تغییر می‌کند؛ برای کسب اطلاعات دقیق از هر کشور و دانشگاه به سایت رسمی موسسه موردنظر در کشور مقصد مراجعه کنید یا با موسسه‌های مهاجرتی ویزاموندیال تماس بگیرید.

۶. تحقیقات دارویی؛ رشته‌ای با پتانسیل بالا در کشورهای توسعه‌یافته

تحقیقات روی مواد دارویی و توسعه خواص بیولوژیکی آن‌ها یکی از کارهایی است که در کشورهای پیشرفته در حال انجام است؛ بنابراین پذیرش متقاضیان بین‌المللی برای کار در این رشته از برنامه‌های در حال انجام بسیاری از کشورها است. همچنین، بورسیه‌های متعددی از سوی دولت و دانشگاه‌های هر کشور برای جذب افراد مستعد در رشته‌های تحقیق و توسعه وجود دارد.

برای تحصیل در رشته شیمی دارویی و تحقیقات دارویی باید حداقل آیلتس ۶.۵ داشته باشید؛ نمره بالاتر در کنار عوامل دیگری مثل مقالات چاپ‌شده و معدل، شانس فرد را برای دریافت برنامه‌های کمک‌تحصیلی افزایش می‌دهد.

۷. تکنولوژی هوش مصنوعی؛ یکی از بهترین رشته ها برای مهاجرت

هوش مصنوعی یکی از داغ‌ترین بحث‌های روز دنیا است که رقابت جالبی را بین افراد، دانشگاه‌ها و کشورها ایجاد کرده است. پتانسیل‌های بالای این تکنولوژی منجر به افزایش برنامه‌های آموزشی اختصاصی برای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها شده است. در نتیجه نیاز به جذب دانشجویان مستعد برای کار روی این تکنولوژی افزایش یافته است.

افراد برای مقاطع مختلف هوش مصنوعی اپلای می‌کنند؛ با‌این‌حال دوره ۴ تا ۵ ساله این رشته در مقطع کارشناسی متقاضیان بیشتری دارد. داشتن مدرک زبان انگلیسی و معدل بالا در مقطع دیپلم از مهم‌ترین مدارک مورد نیاز برای مهاجرت تحصیلی در رشته هوش مصنوعی به شمار می‌رود.

کوتاه‌ترین مسیر اخذ ویزای تحصیلی را با موسسه ویزاموندیال تجربه کنید

در این مقاله به معرفی ۷ مورد از بهترین رشته ها برای مهاجرت را معرفی کردیم. رشته‌های علوم مهندسی، پزشکی، فناوری اطلاعات، MBA، حسابداری، هوش مصنوعی و شیمی دارویی فرصت‌های مهاجرتی خوبی را برای افراد ایجاد می‌کنند. شرایط تحصیل در دانشگاه کشورهای مختلف، متفاوت است؛ بااین‌حال داشتن مدرک آیلتس و مدرک معتبر تحصیلی در مقطع قبلی، از پیش‌نیازهای اکثر دانشگاه‌ها در سراسر دنیا هستند.

برنامه‌های کمک‌تحصیلی متعددی برای دانشجویان بین‌المللی در رشته‌های گفته‌شده وجود دارد؛ هر چند که بعضی از رشته‌ها مثل MBA بورسیه خاصی را در اختیار دانشجویان قرار نمی‌دهند. شانس دریافت بورسیه به رزومه هر فرد بستگی دارد؛ به همین دلیل قبل از اقدام به مهاجرت تحصیلی با موسسه‌های مهاجرتی تماس بگیرید تا شانس اخذ ویزای تحصیلی افزایش یابد.

موسسه مهاجرتی ویزاموندیال یکی از راهکارهای در دسترس و مطمئن برای پیشبرد بی‌نقص مسیر مهاجرت به شمار می‌رود. دریافت پذیرش از دانشگاه و اخذ ویزای تحصیلی از مهم‌ترین خدمات این موسسه مهاجرتی شناخته می‌شود. برای تماس با ویزاموندیال و دریافت مشاوره به سایت visamondial.com مراجعه کنید.