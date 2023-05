بهترین هاستل ها برای اقامت به یاد ماندنی در تهران

دلیل شما برای سفر به تهران هرچه که باشد، چه در حال بازدید از جاذبه های گردشگری، چه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یا برگزاری جلسات کاری باشید، مهم ترین مسئله یافتن مکان مناسب برای اقامت است. خبر خوب این است که تهران برای هر بودجه ای گزینه های اقامتی متعددی دارد.

هاستل های تهران همیشه سرزنده است. مانند هاستل های سراسر جهان، هاستل های تهرانی فرصتی بی نظیر برای ملاقات با مردم محلی یا گپ زدن با همسفران در محیطی آرام به مسافران ارائه می دهند. اگر می خواهید در مکانی اقامت کنید که امکانات عالی و پذیرایی عالی ارائه می دهدتا انتهای این مقاله همراه ما باشید. همچنین می توانید با مراجعه به وب سایت هتل متل ارزان ترین بلیط هواپیما و مقرون به صرفه ترین رزو هتل را انجام دهید.

میراث تهران

اتاق‌های این هاستل دارای تخت‌های دو طبقه راحت با کمدهای شخصی، پرده‌های شخصی، پریزها و چراغ‌ها هستند، در حالی که اتاق‌های خصوصی مجلل دارای مبلمان شیک و ملحفه‌های تخت هستند. این هاستل در مرکز شهر واقع شده و تنها چند متر با ایستگاه مترو بهارستان فاصله دارد. همچنین در نزدیکی رستوران ها و کافه های مختلف قرار دارند. برخی از جاذبه های برتر در فاصله کوتاهی از هاستل، موزه ملی هنر، مجلس، باغ نگارستان و موزه ملی جواهرات هستند.

هاستل تهران

هاستل سلام تهران که در قلب شهر واقع شده است مکانی عالی برای استراحت واقعی و به اشتراک گذاشتن تجربیات و خاطرات با مردم محلی و مسافران است. در هر زمان از چای و قهوه رایگان لذت ببرید. با دسترسی به اینترنت پرسرعت از فعالیت های تجاری به روز باشید. از کمدهای ایمن برای ایمن نگه داشتن اشیاء با ارزش خود در حین کاوش در همه چیزهای تهران استفاده کنید.

اتاق های خصوصی جادار و مجهز به میز کار، تهویه مطبوع و تخت های راحت هستند. این هاستل در میان بهترین تفریحات شبانه تهران و نزدیک به ایستگاه مترو هفت تیر قرار دارد.

هاستل بی بی

هاستل بی بی مکانی خوب و در عین حال مقرون به صرفه برای اقامت در تهران است. نه تنها پول کافی برای ماجراجویی های خود در تهران دارید، خوابگاه بی بی نیز در مرکز قرار دارد. این بدان معناست که گشت و گذار در شهر تهران و کشف جاذبه های برتر آن بدون دردسر است. هاستل بی بی تهران را برترین جاذبه های تاریخی مانند کاخ گلستان، کاخ مسعودیه و باغ نگارستان احاطه کرده است. می توانید به این مکان بروید یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

این هاستل دارای 5 اتاق خصوصی دنج است که می تواند به راحتی 2 تا 4 مهمان را در خود جای دهد. بر خلاف اکثر هاستل های تهران، هاستل بی بی صبحانه رایگان ارائه می دهد. از Wi-Fi رایگان لذت ببرید و زمان باکیفیتی را با مسافران دیگر در قسمت های نشیمن زیبای داخلی و خارجی ما بگذرانید.

هاستل یلان

چیزی که به عنوان یک انجمن فیس بوک برای پاسخگویی به نیازهای مسافران ایرانی آغاز شد، هاستل See You in Iran Hostel به یکی از بهترین هاستل های تهران تبدیل شده است. این هاستل توسط Lonely Planet به عنوان بهترین هاستل تهران انتخاب شده است. اتاق ها به زیبایی تزئین شده اند و تخت های بسیار راحت دارند. از باغ بزرگ تحت سایه درختان لذت ببرید.

See You in Iran دارای یک فروشگاه هدیه، کافه، 2 اتاق خوابگاه و 8 اتاق خصوصی است. موقعیت مکانی آن به بهترین نقاط دیدنی و جاذبه های تهران مانند پارک لاله، تئاتر پالیز، پارک هنرمندان و غیره نزدیک است.

هاستل هفت در تهران

این هاستل به عنوان پرطرفدارترین هاستل ایران شهرت پیدا کرده است. هاستل فضایی گرم و صمیمی دارد. هر اتاق حمام است. دوش راحت و گرم است.

سون هاستل که در قلب این شهر پرجنب‌وجوش قرار دارد، یک انتخاب محبوب برای مسافران مقرون به صرفه است. من آن را به دو دلیل دوست دارم: موقعیت عالی آن و یک پیاده روی کوتاه تا برترین جاذبه های ایران مانند موزه ملی ایران، کاخ گلستان و بازار بزرگ تهران. در فاصله چند کیلومتری دو ایستگاه مترو وجود دارد: ایستگاه مترو ملت و میدان امام خمینی. بنابراین، رسیدن به مقصد انتخابی خود در داخل شهر بسیار آسان است.

هاستل تهران

این هاستل اولین هاستل در پایتخت ایران است که خدمات عالی را به مهمانان خود ارائه می دهد. موقعیت این هاستل در منطقه ای آرام، آن را به مکانی ایده آل برای استراحت پس از یک روز طولانی گشت و گذار در تهران تبدیل کرده است. این هاستل خوابگاه هایی با تخت های راحت ارائه می دهد.

هاستل ونو

Hostel Vono دارای خوابگاه های زیبا و اتاق های خصوصی است. برای مسافرانی که می خواهند دوستان جدیدی پیدا کنند و با مردم محلی آشنا شوند، هاستل ونو امکانات زیادی برای پذیرایی از شما دارد. هاستل دارای آشپزخانه اجتماعی دوستانه، رستوران و کافه کوچک است. این هاستل می تواند حداکثر 20 نفر را در خود جای دهد. کارکنان دوستانه و آگاه هستند.

مانند سایر هاستل ها، ونو در نزدیکی مکان های دیدنی عالی و حمل و نقل عمومی قرار دارد. پذیرش ۲۴ ساعته در دسترس است. برای کمک به برنامه ریزی یک تور تهران سفارشی، از جمله صخره نوردی، کوهنوردی، دوچرخه سواری، دره نوردی و کویرگردی، با کارکنان خوش برخورد در هاستل ونو تماس بگیرید.

هاستل ایران ۵ گیتز

این هاستل خانه ای سنتی با طراحی و فضای سنتی است. هاستل دنج است و فرش های هنری و تعداد زیادی کتاب جالب در مورد همه چیز دارد. هر اتاق ویژگی های خاص خود را برای یکی از شهرهای متعدد ایران دارد. اتاق جادار و دارای یک میز و ۴ صندلی است.

یک آشپزخانه کاملاً مجهز وجود دارد که در صورت تمایل می توانید غذاهای خود را آنجا بپزید. حیاط خلوت زیبا برای استراحت و استراحت پس از یک روز گشت و گذار. موقعیت عالی نزدیک به کاخ گلستان و بازار بزرگ.

هاستل ایوان

هاستل ایوان در سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است. این هاستل در تهران و در خیابان فاطمی واقع شده و به علت موقعیت جغرافیایی خوب، دسترسی مناسبی به مراکز مهم و مرکز شهر دارد. این هاستل جذاب دارای ۳ طبقه و ۱۰ واحد اقامتی است و پرسنل مجرب آن در یک فضای دوست‌داشتنی آماده‌ی پذیرایی از مهمانان هستند. از اتاق‌های هاستل ایوان می‌توان به اتاق‌های VIP دو و سه نفره با نام لاله، ترنج و ترمه، اتاق‌های سه تخته اشتراکی با نام‌های سرو و ستاره، اتاق پنج تخته با نام فرشته، اتاق دورم یا اشتراکی هشت نفره بانوان با نام خورشید، اتاق دورم یا اشتراکی هجده نفره آقایان با نام‌های نیلوفر و پیچک و اتاق ده تخته اشتراکی غنچه اشاره کرد.

به طور کلی هدف این هاستل ایجاد فضایی دلنشین و جذاب برای مسافران است. همچنین فضای کافی‌شاپ این مجموعه محل مناسبی برای برگزاری دورهمی‌های دوستانه و جلسات کاری است و مهمانان مقیم و غیرمقیم می‌توانند لحظات لذت‌بخشی را در یک فضای صمیمی تجربه کنند.

هاستل حراتیج تهران

این هاستل یکی از بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین هاستل‌هایی است که در تهران وجود دارد. بنای این هاستل یک ساختمان قدیمی است که مورد بازسای قرار گرفته و اتاق‌های این هاستل هم شامل خوابگاه‌ها، کلبه‌های چوبی، اتاق‌های خصوصی و اتاق‌های حریتیج (میراث) هستند. تخت‌های خوابگاهی این هاستل دارای پرده، چراغ مطالعه اختصاصی، سوکت USB و پریز برق بوده و اتاق‌های خصوصی هم طراحی و امکانات عالی دارند. جالب است بدانید موسسین این هاستل، از سیاحان حرفه‌ای هستند و سعی کرده‌اند تجربیات خود از هاستل‌ها را در هاستل حراتیج اجرا کنند.

این هاستل در تهران دسترسی بسیار خوبی به مراکز اصلی شهر و مترو دارد و مسافران به راحتی می‌توانند به انواع رستوران‌ها، کافه‌ها و آبمیوه‌فروشی‌ها دسترسی داشته باشند. هاستل حراتیج دارای خدمات پذیرش ۲۴ ساعته است و مسافران در هر ساعتی که نیاز داشته باشند می‌توانند به این مجموعه مراجعه کنند. همچنین این هاستل جذاب فضای بسیار امنی را فراهم کرده و مهمانان بدون هیچ نگرانی بابت لوازمشان می‌توانند در فضای عمومی هاستل و بیرون از هاستل به گشت‌وگذار بپردازند.

هاستل کرگدن تهران

هاستل کرگدن تهران یک اقامتگاه هفتاد ساله است که توسط خواهر و برادری معمار در یک بنای قدیمی بازسازی شده تاسیس شده است. این هاستل در تهران و در یکی از بهترین و زنده‌ترین خیابان‌ها یعنی کریمخان زند قرار دارد. ساختمان هاستل کرگدن تهران متعلق به شاگرد هوشنگ سیحون بوده و در ۲ طبقه و۶ اتاق از مهمانان خود پذیرایی می‌کند. ۴ اتاق این هاستل با نام‌های آفتاب، نور، کنج و دنج دارای صبحانه رایگان هستند و مسافران از این نظر راحت خواهند بود. همچنین دو اتاق ماه(مخصوص بانوان) و مهر(مخصوص آقایان) مشترک بوده و هزینه صبحانه برای مسافران به صورت جداگانه(نفری) محاسبه می‌شود. محیط سرزنده، دسترسی مناسب به مرکز شهر، تعویض روزانه ملحفه‌ها، ضدعفونی روزانه، خدمات خشکشویی(با هزینه جداگانه) و قیمت مناسب از مزیت‌های هاستل کرگدن است.

هاستل کوژین

اگر برای مهمان خارجی خود به دنبال یک مکان فوق‌العاده جذاب باشید هاستل کوژین انتخاب ایده‌آلی است. این هاستل در تهران و در یکی از پرترددترین خیابان‌ها یعنی خیابان کریمخان قرار دارد و با نام seeyouiniran در بین گردشگران خارجی شناخته می‌شود. معماری ساختمان هاستل کوژین مربوط به دوران پهلوی است و حال و هوای گذشته را برای مهمانان زنده می‌کند. این هاستل به علت خدمات عالی به خوبی توانسته رضایت گردشگران را جلب کند.

جالب است بدانید هاستل کوژین یک کافه‌ی عمومی هم دارد که بسیار دنج و دوست‌داشتنی است. همچنین این هاستل علاوه بر پذیرایی از مهمانان خارجی به محلی جذاب برای برگزاری رویدادهای فرهنگی تبدیل شده است. از امکانات و مزایای این هاستل می‌توان به رستوران، کافی‌شاپ، اینترنت وای‌فای رایگان در اتاق‌ها و لابی، اتاق‌های دورم و خصوصی، شستشوی لباس رایگان، پرسنل خوش‌برخورد، فضای دوستانه و دسترسی مناسب اشاره کرد.

در مقاله ی بهترین هاستل ها برای اقامت به یاد ماندنی در تهران سعی کردیم تا اطلاعات جامع و کاملی از بهترین هاستل های تهران ر ا در اختیار شما قرار دهیم .اگر قصد اقامت در تهران را دارید و در عین حال نمی خواهید در هاستل ها اقامت کنید می توانید از هتل متل کمک بگیرید و مقرون به صرفه ترین و در عین حال بهترین رزو هتل را انجام دهید.

پایان رپرتاژ آگهی