خرید کنسول نینتندو از فروشگاه گنگ پی اس

از مشهورترین کنسول‌های نینتندو مدل‌های نینتندو سوییچ و نینتندو سوییچ لایت هستند. اگر دوست دارید در مورد این دو مدل مشهور کنسول اطلاعات بیشتری به‌دست آورید، قطعا این مطلب مختص شماست. همچنین در ادامه به بررسی تفاوت‌ها و شباهات‌های این دو کنسول پر طرفدار هم می‌پردازیم. پس به هیچ‌عنوان ادامه این مطلب را از دست ندهید.

هر آنچه که باید در مورد نینتندو سوییچ بدانید!

کمپانی نینتندو هشتمین کنسول خود را به اسم نینتندو سوییچ در سال‌های گذشته روانه بازار کرد. دلیل نام گذاری این کنسول به‌خاطر این است که شما با خرید کنسول نینتندو سوییچ می توانید هم یک کنسول خانگی و هم یک کنسول قابل حمل داشته‌باشید. در واقع شما می توانید از یک کنسول خانگی به یک کنسول که در جیب می‌گذارید و در مترو و تاکسی به ادامه گیمتان می‌پردازید سوییچ می‌کنید.

این کنسول با همه نوع‌های که قبلا در بازار دیده‌اید متفاوت است. در برخورد اول صفحه‌ای به‌اندازه یک تبلت نظر شما را به خود جلب می‌کند. شما با استفاده از همین تبلت حدود 6 اینچی می توانید تمام کنترل کنسول خود را در دست بگیرید. کنسول را خاموش و روشن کنید، ولوم صدا را تنظیم کنید، گیم کارت‌های خود را متصل کنید و...

همچنین این محصول قابلیت این را دارد که از کارت حافظه تا 2 ترابایت پشتیبانی کند. پس اگر به خرید کنسول نینتندو گرفتید به هیچ‌عنوان نگرانی بابت مقدار حافظه این دستگاه نداشته‌باشید. در قسمت پشتی این کنسول هم می توانید نام و لوگو اختصاصی برند نینتندو را مشاهده کنید و با استفاده این کنسول جذاب لذت بیشتری ببرید.

باید در زمان خرید کنسول نینتندو سوییچ در نظر داشته‌باشید که طراحان این محصول راحتی گیمرهایی که قرار است از این کنسول لذت ببرند را در نظر گرفته‌اند. به همین دلیل در پشت کنسول پایه‌ای قراردارد که به شما کمک می‌کند بتوانید از نینتندو سوییچ به‌صورت افقی استفاده‌کنید و آن را مقابل خود قرار دهید.

امکانات سخت افزاری برای خرید کنسول نینتندو سوییچ

کمپانی نینتندو با همکاری برند مشهور انویدیا پردازنده مخصوصی را برای این محصول طراحی کرده‌اند. بنابراین اگر قصد دارید که دست به خرید کنسول نینتندو بزنید، باید بدانید که قرار است با یک پردازنده بسیار خوب از گیم‌های مورد علاقه تان نهایت لذت را ببرید.

کمپانی انویدیا جزئیاتی در مورد پردازنده گرافیکی طراحی شده برای نینتندو سوییچ منتشر نکرده‌است. اما بنا بر گفته خود کمپانی نینتندو، این کنسول بسیار مشهور از توانایی گرافیکی مشابه کارت گرافیک‌های نرمال انویدیا برخوردار است. به همین دلیل افراد زیادی در سال‌های اخیر در صف خرید کنسول نینتندو سوییچ قرار گرفتند.

قسمت سوییچ این دستگاه از بخش تبلت مانند آن جداست که امکانات به خصوصی را به گیمر ارائه می‌دهد. از جمله این امکانات تامین باتری مورد نیاز دستگاه، اتصال وای‌فای، اتصال به سایر کنسول‌ها برای گیم‌های گروهی و... است. باتری تعبیه شده برای این کنسول به شما اجازه می‌دهد که 2 تا 6 ساعت بسته به نوع و حجم گیم مورد نظرتان، به بازی کردن بی وقفه ادامه دهید.

دیگر قابلیت‌هایی که باید قبل از خرید کنسول نینتندو سوییچ از آن مطلع باشید

جوی کان ها قسمت‌های متصل شده به این کنسول هستند که امکانات زیاد و جالبی را در اختیار گیمر ها قرار می‌دهند. برخلاف شباهات ظاهری که جوی کان چپ و راست این محصول به‌هم دارند، امکاناتی که به شما ارائه می‌دهند متفاوت است. اگر جوی کان سمت راست را در دست خود بگیرید متوجه می‌شوید که به ویژگی مانند دوربین مادون‌قرمز و تکنولوژی NFC مجهز است.

شما با استفاده از این دوربین مادون‌قرمز می توانید فاصله اشیا را تشخیص دهید. این قابلیت به این معناست که می توانید گیم‌هایی انجام دهید که فاصله فیزیکی از آنها اهمیت دارد. همچنین با قابلیت NFC این دستگاه می توانید عروسک‌های طراحی شده کمپانی نینتندو را به کنسول خود متصل کنید و از بازی با آنها در گیم‌های مختلف لذت بیشتری ببرید.

از مهم‌ترین مزایای جوی کان ها این است که شما می توانید از آنها به‌صورت جداگانه استفاده‌کنید. مثلا می توانید به‌صورت دو نفره بازی کنید و هر کدام از گیمر ها با استفاده از یکی از جوی کان ها به کنترل بازی بپردازد. طراحان نینتندو سوییچ در این قسمت هم به فکر رفاه گیمر ها بوده‌اند. به همین علت بندهایی تعبیه کرده‌اند که در زمان بازی با یکی از جوی کان ها به‌صورت تکی، دور مچ دست بیفتد و احتمال سقوط جوی کان از دست شما را کم کند.

مهم‌ترین دلیل خرید کنسول نینتندو سوییچ، تبدیل آنی

اگر بخواهیم مهم‌ترین دلیل خرید نینتندو سوییچ را نام ببریم قطعا به قابلیت سوییچ شدن آن اشاره می‌کنیم. در حالت اول می توانید سوییچ را درون داک قرار دهید و با اتصال به تلویزیون تجربه گیم با یک کنسول خانگی را داشته‌باشید. با استفاده از نینتندو سوییچ به‌حالت اتصال به داک و تبدیل شدن به کنسول خانگی شما می توانید بالاترین گرافیک و وضوح تصویر را از کنسول دریافت کنید. نینتندو سوییچ در این حالت تصاویر عالی P1080 به شما خواهد داد.

سرعت پردازنده در زمان استفاده سوییچ متصل به داک در بالاترین حالت خود قرار دارد. به همین دلیل بهتر است زمانی که می‌خواهید طولانی مدت به بازی بپردازید، از این فرمت کنسول استفاده‌کنید. در حالت دوم استفاده از کنسول نینتندو سوییچ شما می توانید از این وسیله به‌عنوان کنسول قابل حمل استفاده‌کنید.

برای تبدیل کنسول خانگی به یک کنسول قابل حمل فقط کافیست که کنسول را از داک جدا کرده و جوی کان ها را به دو طرف آن متصل کنید. کیفیت صفحه نمایش و زاویه دید صفحه و روشنایی در این حالت به مطلوبیت کنسول خانگی و اتصال به تلویزیون نیست. اما با این حال، برای یک کنسول قابل حمل که بتوانید در هر زمان و مکانی از آن استفاده‌کنید کاملا با کیفیت است.

حالت سوم تبدیل کنسول نینتندو سوییچ

سومین حالت استفاده از کنسول نینتندو سوییچ، به‌صورت رومیزی است. در قسمت قبل توضیح دادیم که طراحان این محصول برای راحتی کسانی که دست به خرید کنسول نینتندو سوییچ می‌زنند، پایه‌ای در پشت دستگاه قرار داده‌اند که شما با استفاده از آن می توانید کنسول را مقابل خود قرار دهید و به رقابت بپردازید.

البته برای ایستادگی خوب کنسول باید آن را روی سطح محکم مانند میز قرار دهید. به همین دلیل معمولا امکان استفاده پایه کنسول نینتندو بر روی تخت وجود ندارد. از قابلیت‌های مهم این کنسول این است که شما می توانید به‌صورت فوری و بدون قطع شدن بازی، کنسول را از حالتی به حالتی دیگر سوییچ کنید.

مثلا فرض کنید که حین بازی با شما تماس گرفته‌می‌شود و مجبور هستید که منزل را ترک کنید. در این حالت می توانید بدون متوقف کردن گیم خود کنسول را از داک جدا کرده و به‌صورت قابل حمل با خود به بیرون از منزل ببرید. هیچ امکاناتی نمی‌تواند جذابیتی بیش از این به گیمرهای حرفه‌ای منتقل کند!

نرم‌افزار نینتندو سوییچ

نرم‌افزار این کنسول هنوز در ابتدای راه است. اما تا همین جا هم امکانات قابل قبولی را در اختیار گیمر ها قرار داده است. شما با استفاده از این نرم‌افزار می توانید بازی‌های مختلف را اجرا کنید. همچنین در فروشگاه‌های آنلاین که امکانات و دسترسی‌های مختلف نینتندو را به فروش می‌گذارند جست و جو کنید.

همچنین نرم‌افزار سوییچ به خریداران کنسول نینتندو این امکان را می‌دهد که تصاویر مورد علاقه خود را در بازی‌های مختلف ثبت کنند. در آینده قرار است که این نرم‌افزار برای خدمات آنلاین خود از گیمر ها حق اشتراک دریافت کند. اما در حال حاضر امکانات این برنامه نوپا برای تمام کاربران رایگان ارائه می‌شود.

نوبتی هم که باشد، نوبت معرفی نینتندو سوییچ لایت است!

کمپانی نینتندو دو سال پس از ارائه دادن نینتندو سوییچ به بازار و سود خوب از یک کنسول همه جانبه شگفت‌انگیز، دست به طراحی کنسول دیگری زد. این کمپانی نسخه لایت کنسول نینتندو سوییچ را به بازار عرضه کرد که به نسبت نسخه قبلی امکانات و دسترسی‌های محدود تری را برای گیمر ها به ارمغان می‌آورد.

هر گیمری پیش از خرید کنسول نینتندو باید در نظر داشته‌باشد که قطعا نینتندو سوییچ لایت قیمت بسیار مناسب تری دارد اما امکانات آن هم به‌اندازه همان قیمت کاهش یافته‌است. به‌عنوان مثال باتری این محصول عمر بسیار کوتاه‌تری دارد و برای بازی‌های که مصرف باتری بالایی دارند چندان مناسب نیست.

طراحی و سخت‌افزار نینتندو سوییچ لایت

مهم‌ترین تفاوت در ظاهر نینتندو سوییچ و نینتندو سوییچ لایت در این است که مدل سوییچ لایت فقط یک کنسول قابل حمل است و شما دیگر نمی توانید آن را به تلویزیون متصل کنید. به همین خاطر وزن آن سبک‌تر و ابعاد آن کمی کوچک‌تر است. این کنسول فقط 275 گرم وزن دارد با حفظ کیفیت تصویر مدل قبلی توانسته است ابعاد کوچک‌تر و وزن کمتری داشته‌باشد.

جوی کن‌ها نسخه سوییچ لایت به دستگاه متصل هستند و شما نمی توانید مانند مدل سوییچ آنها را جدا کنید و استفاده‌های مختلفی داشته‌باشید. البته کسانی که به فکر خرید کنسول نینتندو هستند باید در نظر داشته‌باشند که همیشه می‌توانند جوی کن‌های جداگانه‌ای برای این کنسول تهیه کنند و از آن لذت ببرند.

به‌صورت کلی به‌جز حالت اتصال به داک نینتندو سوییچ و نینتندو لایت تفاوت چشمگیر دیگری با یکدیگر ندارد. که خب همین تفاوت مهم‌ترین ویژگی و دلیل شهرت سری قبلی این کنسول بود. از دیگر تفاوت‌های این دو کنسول این است که نینتندو سوییچ لایت دوربین مادون‌قرمز سری قبل خود را ندارد.

با توجه به همین نکته کسانی که به فکر خرید نینتندو سوییچ لایت هستند باید به‌خاطر داشته‌باشند که با خرید این کنسول فقط می‌توانند بازی‌هایی که مناسب سری دستی است را انجام دهند. البته اگر یک داک درون منزل داشته‌باشید می توانید به‌صورت بی سیم سوییچ لایت خود را به داک متصل کنید و از بازی‌های کنسول خانگی هم لذت ببرید.

دلایل جذاب برای خرید کنسول نینتندو سوییچ و سوییچ لایت

اگر پس از خواندن این مطلب هنوز هم برای خرید نینتندو سوییچ یا نینتندو سوییچ لایت مردد هستید، باید دلایل جذابیت این کنسول‌های دوست داشتی را مطالعه کنید. در ادامه به بررسی چند مورد از آنها می‌پردازیم.

دکمه کپچر

یک دکمه بی نام و نشان در جوی کان سمت چپ کنسول قرار دارد. شما با فشردن این دکمه می توانید از هر صحنه‌ای که دوست داشته‌باشید عکس بگیرید و با گیمرهای دیگر به اشتراک بگذارید. باید این نکته را اضافه کرد که قرار است در آینده نزدیک این دکمه آپدیت شده و قابلیت ضبط ویدئو به آن اضافه شود.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild

این بازی از آن دسته گیم هاییست که اگر یکبار امتحان کنید تا آخر عمر معتادش می‌شوید. قطعا برای بسیاری از گیمرهای حرفه‌ای خود این بازی ارزش خرید کنسول نینتندو سوییچ را دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم به هیچ‌عنوان امتحان کردن این تجربه فو العاده را از دست ندهید.

امکان بازی چند نفره

اگر به‌دنبال یک کنسول هستید که بتوانید با آن بدون هزینه‌های اضافه بازی‌های چند نفره بازی کنید یا برای مهمانی‌های دسته جمعی سرگرمی داشته‌باشید قطعا خرید کنسول نینتندو سوییچ به شما پیشنهاد می‌شود. در بالا گفتیم که جوی کان های این کنسول جدا شده و می توانید بدون دردسر بازی‌ها را چند نفره کنید.

سخن آخر

اگر در جست و جوی یک کنسول تمام‌عیار هستید که بتوانید هم به‌صورت کنسول خانگی و متصل به تلویزیون از آن لذت ببرید و هم بتوانید آن را درون کیف خود قرار دهید و در تمام زمان خالی خود بیرون از خانه گیم بزنید قطعا خرید نینتندو سوییچ به شما پیشنهاد می‌شود.

اما اگر دوست دارید با هزینه‌ای کمتر همان قابلیت‌ها را فقط به‌صورت کنسول کوچک دستی داشته‌باشید و ساعات کمتری را به بازی مشغول شوید، می توانید نینتندو سوییچ لایت بخرید و از این کنسول کوچک ژاپنی نهایت استفاده را ببرید. تهیه کنسول نینتندو به تمام گیمر ها توصیه می‌شود اما اینکه خرید کدام نوع نینتندو را انتخاب کنید کاملا به سلیقه خودتان بستگی دارد.

