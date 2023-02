راه حل فوری رفع ارورهای مزاحم اینستاگرام

اگر شما نیز جزو آن دسته از کاربران اینستاگرام هستید که، سرد و گرم این پلتفرم اجتماعی را چشیده اید و به عبارت دیگر خاک خورده آن هستید! ممکن است روزی بی خبر از همه جا قصد چک کردن اکانت اینستا خود را داشته باشید و با نمایش پیغام های وحشتناک زیر مواجه شوید:

instagram user

user not found

your account has been disabled for violating our terms

Two-Step Verification

با توجه به حساسیت ها و قوانین وضع شده که اخیرا توسط پلتفرم اینستاگرام، برای استفاده کاربران از این شبکه اجتماعی وضع شده است، طبق گزارش مخاطب شاهد بروز خطاهایی از جمله: دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام، نمایش ارور Instagram user، مشکل فراموشی تایید دومرحله ای و... می باشیم.

در مواردی نیز فراموشی رمز عبور اینستاگرام، مانع ورود شما به این اپلیکیشن خواهد شد.

ممکن است به دلایل مختلف از جمله تعویض تلفن همراه، فلش کردن گوشی موبایل، حذف و نصب مجدد برنامه اینستاگرام و... هنگام ورود به این اپلیکیشن، به دلیل فراموشی رمز اکانت خود، دچار مشکل شوید، که در این شرایط نیاز به انجام عملیات ریست پسورد (بازیابی رمز اینستاگرام ) پیدا خواهید کرد. عملیات ریست پسورد را میتوانید به روش بازیابی از طریق ایمیل و شماره تلفن (که روش های مطمئنی نیستند!) اقدام به بازیابی رمز اینستاگرام خود نمایید.

اما توجه نمایید، که چنانچه هرچه سریع تر جهت بازیابی رمز اینستاگرام خود دست به کار نشوید، سرورهای اصلی این پلتفرم حساب کاربری شما را مسدود نموده و به هیچ عنوان امکان برگرداندن اکانت خود را نخواهید داشت.

کاربران بسیاری در ورود به اینستاگرام، با مشکلات این چنینی مواجه شده و مجبور به ساخت اکانت جدید شده اند، در حالی که اگر در مهلت مقرری که اینستاگرام در اختیار آنها قرار داده، اقداماتی جهت حل خطاهای پیش آمده انجام دهند، موفق به برگرداندن حساب کاربری خود با تمام اطلاعات و داده هایی که از قبل در حساب کاربری وجود داشته شده اند، و نیازی به ساخت اکانت جدید ندارند!

بنابراین جهت جلوگیری از نمایش ارورهای ذکر شده، و همچنین بازیابی رمز عبور اینستاگرام در قدم اول، باید از قوانین و مقررات این شبکه اجتماعی آگاه بوده و در راستای عدم بلاکی اکانت اینستاگرام خود، از انجام فعالیت های خارج چارچوب در استفاده از آن خودداری نمایید.

تا پیش از اعمال محدودیت هایی برای ورود به اینستا، و به طور کلی استفاده از اینترنت، مشکلات و ارورهای اینستاگرام پس از 24 یا نهایت 48 ساعت به خودی خود برطرف می شد! اما همانطور که میدانید، اخیرا با وجود مشکلات عملکردی اینترنت و اختلالات ورود به شبکه های اجتماعی، باید تمام تلاش خود را جهت جلوگیری از بروز هرگونه خطا و محدودیت، در این پلتفرم بکار ببرید.

جدا از ارورهایی که ممکن است اینستاگرام برای اکانت شما اعمال نماید، در بعضی موارد شما شخصا برای حفظ امنیت و حریم شخصی حساب کاربری خود، همچنین جهت جلوگیری از هک اینستاگرام، تصمیم به فعالسازی رمز دو مرحله ای گرفته و پس از مدتی دچار فراموشی آن شده اید!

چنانچه بیزنس اکانت شما دچار این مشکل شود، نگرانی ها دو برابر شده و بسیار جدی تر اقدام به رفع مشکل فراموشی تایید دومرحله ای اکانت اینستاگرام خواهید نمود. شما از طریق ایمیل متصل به حساب اینستاگرامی و اتصال اکانت اینستا به فیسبوک میتوانید مشکل تایید دومرحله ای پیج خود را برطرف سازید.

گاهی نیز بدون اینکه مخاطبان هنگام کار با اکانت اینستاگرام خود، فعالیتی خارج از چارچوب داشته، و به طور کلی هیچ یک از قوانین این پلتفرم را زیر پا گذاشته باشند، موقع ورود و از سرگیری فعالیت های عادی خود در اینستا، با خطاهای ورود و نمایش ارورهایی که به آنها اشاره شد، مواجه خواهند شد!

در این شرایط مخاطب به دلیل عدم آگاهی از بروز مشکل، طبیعتا نمی تواند راه حلی برای رفع ارورهای بوجود آمده نیز پیدا کند! در نتیجه باید بلافاصله پس از مشاهده این وضعیت، اطلاعات حساب کاربری خود دراینستاگرام (نام کاربری و رمز عبور) را در اختیار تیم پشتیبانی این پلتفرم گذاشته، که هرچه سریع تر به حل و فصل خطای ناشناخته بپردازند، و از بلاک دائمی اکانت جلوگیری نمایند.

ارورهای مزاحم اینستاگرام

بازگردانی اکانت دیسیبل شده اینستاگرام، یکی از دشوارترین اقداماتی است که باید به این پلتفرم ثابت کنید، فعالیت اسپم نداشته و قوانین و مقررات را زیر پا نگذاشته اید. البته در مواردی که خواسته یا ناخواسته اقدام به انجام فعالیت های اسپم نموده اید، دیسیبل شدن اکانت به صورت موقت تا حدودی تنبیه مناسبی برای شما می باشد! که در آینده به انجام فعالیت های خارج از چارچوبی مانند: نشر اکاذیب، نشر تصویر و ویدئو غیر اخلاقی، استفاده از محتوای اشخاص دیگر، ایجاد مزاحمت و... نپردازید!

دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام معمولا با نمایش پیغام "your account has been disabled for violating our terms " نمایان شده، و تا زمانیکه به حل این مشکل نپردازید، از ادامه فعالیت در اینستا منع خواهید شد.

محدودیت های فالو، آنفالو و لایک و کامنت (که در صورت افراط به دیسیبل شدن اکانت می انجامد) برای اکانت های جدید به این صورت می باشد که، مجاز هستید در ازای هر ساعت 30 عدد لایک، فالو، آنفالو، دایرکت ارسال کرده، و برای اکانت های قدیمی در ازای هر ساعت این تعداد به 60 عدد می رسد.

برای برگرداندن اکانت دیسیبل شده اینستاگرام، می بایست به سرورهای اصلی این پلتفرم هویت خود را اثبات نمایید، به عبارت دیگر مراحل احرازهویت را با استفاده از عکس و فاکتورهای خواسته شده، قدم به قدم و با نهایت دقت انجام دهید.

این نکته نیز حائز اهمیت است که پس از رفع مشکل دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام ، تا مدتی طولانی، زیر ذره بین موتورهای جست و جوی اینستاگرام خواهید بود. چنانچه در طول این مدت فعالیت های قدیم خود را از سر گرفته و آن ها را ادامه دهید، اینستاگرام دیگر اجازه ساخت اکانت به شخص شما را نخواهد داد.

یکی از نکته های قابل توجه در استفاده از اینستاگرام، اهمیت به امنیت در این شبکه اجتماعی می باشد. پشتیبانی اینستاگرام این امکان را برای کاربران خود فراهم ساخته که از قابلیت فعالسازی رمز دومرحله ای استفاده نمایند، و هنگامی که افراد سودجو جهت سواستفاده اکانت شما را هک و یا قصد ورود به آن را داشته باشند، نیاز به درج تایید دو مرحله ای بوده و دسترسی به حساب کاربری شما با فعالسازی این قابلیت، غیرممکن خواهد بود.

بازیابی پسورد اینستاگرام، یکی از عمده مشکلاتی است که اکثر کاربران، در طول استفاده از این پلتفرم حداقل یک بار درگیر آن شده اند.

از دیگر درگیری هایی که ممکن است موقع کار با اینستاگرام به آن دچار شوید، فراموشی رمز عبور اینستا می باشد. اقدامات پیرامون ریست پسورد اینستاگرام، بسیار تخصصی بوده و کوچکترین اشتباه در انجام بازیابی رمزعبور اینستاگرام مساوی است با متلاشی شدن اکانت شما!

ریست پسورد اینستاگرام، روشهای گوناگونی دارد که از جمله آنان میتوان به ریست پسورد با ایمیل و بازیابی پسورد از طریق شماره تلفن همراه می باشد.

چنانچه هنگام ثبت نام در اینستاگرام و ورود اولیه، ایمیل و شماره تلفن خود را وارد نکرده باشید، مشکل دوبرابر خواهد شد، چرا که جهت ریست پسورد در این شرایط باید تنها از طریق پشتیبانی اینستاگرام و سرورهای اصلی این شبکه اجتماعی اقدام به بازیابی رمز نمایید.

معجزه مشکلات اینستاگرامی

با توجه به مشکلات و اختلالات عملکردی اینستاگرام، شاهد خطاها و ارورهای متفاوتی هستیم، که اکثر این پیغام ها ناشی از عدم رعایت ضوابط این اپلیکیشن و همچنین نقض قانون کپی رایت، نشر محتوای غیراخلاقی، ایجاد مزاحمت و... می باشد.

هنگامی که در مخمصه ی ارورهای اینستا گیر افتاده باشید، تنها راه نجات و بازپس گیری حساب کاربری شما، ارتباط با پشتیبانی اینستاگرام و درخواست رفع مشکلات می باشد.

بنابراین، شما با یک تماس تلفنی ساده و ارائه درخواست، خود را از انجام فرآیند طاقت فرسا و حساس رفع ارورها نجات داده، و در آخر نیز شاهد رفع تمامی خطاها و ارورها خواهید بود! بدون اینکه لحظه ای خود را درگیر قطع و وصلی اینترنت و برنامه های تغییردهنده ی آی پی (ف ی ل ت ر ش ک ن) کرده باشید.

کلام آخر

ممکن است برای رفع مشکلات شایع اینستاگرامی، مانند: حل مشکل اینستاگرام یوزر، برگرداندن اکانت دیسیبل شده اینستاگرام، فراموشی تایید دومرحله ای، ریست پسورد اینستاگرام، رفع مشکل من ربات نیستم و... نیازمند اقداماتی قوی تر از انجام مراحل توسط خودتان هستید، در مواردی نیز ممکن است به دلیل انجام بیش از حد فعالیت های اسپم توسط اکانت شما، هرچقدر هم از مراحل

صحیح اقدام به رفع خطاهای ایجاد شده برای آزاد سازی اکانت خود کنید، انجام این اقدامات توسط سرورهای اصلی به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود!

بنابراین شما باید جهت رفع محدودیت های بوجودآمده برای حساب کاربری خود، دست به دامن پشتیبانی اصلی اینستاگرام شوید، در غیر این صورت تمامی اکانت های شما در این پلتفرم مسدود شده و در آینده نیز اقدام به ساخت هر نوع حساب اینستاگرامی (بیزنس اکانت، اکانت شخصی) نمایید، در جا بلاک خواهد شد!

در این شرایط می توانید با پشتیبانی اینستاگرام ارتباط گرفته و از بلاکی دائمی اکانت خود جلوگیری نمایید.

در مطلب فوق دلایل پیدایش اصلی ترین خطاها و ارورهای اینستاگرام را بیان کرده و به معرفی بهترین راه حل آنان پرداخته ایم.

پایان رپرتاژ آگهی