نیم فاصله جزو اون کاراکترهاییه که خیلی‌ها اون رو اشتباه تایپ می‌کنن و یا اصلا تایپ نمی‌کنن و وقتی که نیاز به استفاده از این کاراکتر میشه دنبال راه‌حل‌هایی هستند که بتونند سریعتر این کاراکتر رو در نرم‌افزار ورد استفاده کنند.

توی این مطلب اول میریم و می‌بینیم که روش تایپ نیم فاصله چیه و بعد راه حلی رو برای اصلاح نیم فاصله هایی که اشتباه تایپ شده میگم و مهم‌تر از اون روشی رو میگم که حتی نیاز نباشه نیم فاصله تایپ کنید و بدون دردسر و با یک کلیک تمام نیم فاصله‌های متن‌های ورد رو اصلاح کنید.

چطور نیم فاصله رو تایپ کنیم؟

خب اول خیلی سریع و بدون هیچ معطلی روش‌های تایپ نیم فاصله رو میگم:

کلیدهای CTRL+Shift+2 : روش استاندارد تایپ نیم فاصله در هر نرم افزاری مثل فتوشاپ، ورد، پاورپوینت، اکسل و ... استفاده از کلیدهای CTRL + Shift + 2 از کیبورد است.

: روش استاندارد تایپ نیم فاصله در هر نرم افزاری مثل فتوشاپ، ورد، پاورپوینت، اکسل و ... استفاده از کلیدهای CTRL + Shift + 2 از کیبورد است. کلید CTRL + Space: اگر از کیبورد استاندارد فارسی استفاده می‌کنید برای تایپ نیم فاصله می‌توانید از کلیدهای ترکیبی CTRL + Space در کیبورد استفاده کنید. (اگر وقتی زبان صفحه کلید را فارسی می‌کنید در قسمت زبان ویندوز کلمه FAS را مشاهده می‌کنید یعنی کیبورد استاندارد است اما اگر FA را می‌بینید یعنی باید از روش اول استفاده کنید)

تبصره خیلی خیلی مهم: توجه کنید که برای تایپ کاراکتر نیم فاصله یا نیم اسپیس به هیچ عنوان از کلیدهای ترکیبی CTRL + - در کیبورد استفاده نکنید. استفاده از این کلیدهای ترکیبی باعث ایجاد نیم فاصله کاذب در نرم افزار ورد می‌شود. ولی اگر قبلا استفاده کردید، نگران نباشید چون در این مطلب یک نرم افزار معرفی می‌کنم که نیم فاصله‌های ایجاد شده با استفاده از این CTRL + - را هم اصلاح می‌کند.

۲ روش سریع برای اصلاح نیم فاصله در ورد به صورت یکجا

روش اول استفاده از بخش Replace در نرم‌افزار ورد است و روش دوم نرم‌افزاری است که در ابتدای مطلب در مورد آن توضیح دادم. پس به هیچ عنوان ادامه مطلب رو از دست ندید.

روش اول اصلاح نیم فاصله با استفاده از بخش Replace در ورد

به احتمال خیلی زیاد با بخش Replace در ورد آشنایی دارید ولی آیا می‌دونید که با استفاده از این بخش می‌تونید خیلی از اصلاحات نگارشی و ویرایشی رو انجام بدید؟

خب برای اصلاح نیم فاصله ‌ها در نرم‌افزار ورد ابتدا در سربرگ Home و در سمت راست صفحه روی گزینه‌ی Replace کلیک کنید و بعد از اون تصویری مشابه تصویر زیر برایتان نمایش داده می‌شود.

در قسمت Find What عبارتی را وارد کنید که قصد دارید نیم‌ فاصله‌های آن اصلاح شود و در قسمت Replace with عبارتی را وارد کنید که اصلاح شده‌ی قسمت Find What است.

مثلا فرض کنید که می‌خواهیم نیم فاصله کلماتی مثل (می شود، می کند، می دهد و...) را اصلاح کنیم یعنی نیم فاصله های پیشوند "می" را اصلاح کنیم. برای اینکار در قسمت Find What ابتدا پیشوند "می" را تایپ می‌کنیم و سپس Space را می‌زنیم تا یک فاصله نیز ایجاد شود.

در قسمت Replace With نیز دوباره پیشوند "می" را تایپ می‌کنیم و سپس CTRL+Shift+2 را تایپ می‌کنیم. در واقع در قسمت اول عباراتی که اشتباه تایپ کرده‌ایم را وارد می‌کنیم و در قسمت Replace with عبارتی که اصلاح شده قسمت Find What است را تایپ می‌کنیم.

حالا اگر روی گزینه‌ی Find Next کلیک کنید، با هر بار کلیک یکی از کلمات مشکل دار در فایل وردتان را مشاهده می‌کنید. اگر روی Replace کلیک کنید کلمه‌ای که پیدا شده را اصلاح می‌کند اما اگر روی Replace All کلیک کنید تمام کلمات مشکل‌دار با هم اصلاح می‌شوند. البته این روش خطاهایی نیز دارد مثلا اگر در فایل شما کلماتی مثل "آکادمی" باشد کلمه "آکادمی" را با کلمه بعد از آن نیم‌فاصله دار می‌کند چون از عبارت “می” در آن استفاده شده است. پس اگر فایل‌تان، فایل مهمی است بهتر است به جای Replace All از Replace استفاده کنید. البته اگر فایل‌تان طولانی است روش بعدی این مشکل را حل می‌کند.

روش دوم استفاده از نرم افزار ویرایش متن فارسی در ورد

در حال حاضر که این مقاله رو می‌نویسم سایت ویراستار یک ماکرو ایجاد کرده که با اضافه شدن این ماکرو توی ورد، به راحتی و در کمتر از چند دقیقه تمام مشکلات نگارشی و ویرایشی رایج در فایل‌های ورد به صورت یکجا اصلاح می‌شود. حتی این نر‌افزار نیم‌فاصله‌های بیشتر فعل‌های چسبیده رو حل می‌کنه.

استفاده از این نرم افزار برای اصلاحات نگارشی و ویرایشی بسیار کاربردیه و کسانی که با ورد زیاد کار می‌کنن خیلی راحت می‌تونن از این نرم افزار استفاده کنند. البته در صفحه خود نرم افزار به صورت کامل جزئیات مطالبی که ویراستاری می‌کند را توضیح داده است. برای دانلود به صفحه دانلود نرم افزار ویرایش متن فارسی برای کامپیوتر مراجعه کنید.

کلام آخر

روش اولی که در این مقاله توضیح دادم رو در یکی از مطالب سایت فرازسافت با عنوان اصلاح نیم فاصله در ورد مطالعه کردم و لازم دونستم این مطلب رو هم معرفی کنم. اگر نظری در مورد هر کدام از روش‌ها داشتید در پایین همین مقاله برای ما بنویسید.

