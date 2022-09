آیا می‌خواهید به صورت خیلی ساده و آسان به یادگیری زبان انگلیسی بپردازید؟ در این صورت به احتمال زیاد سوالاتی راجع به یادگیری زبان انگلیسی به ذهنتان خطور خواهد کرد که شاید ندانید پاسخ سوالات خود را از کجا پیدا کنید. در این مواقع اصلا نگران نباشید چراکه در ادامه قرار است به همه سوالات شما پاسخ داده شده و به ارائه توضیحاتی در رابطه‌ با یادگیری و آموزش زبان انگلیسی پرداخته شود. پیش از شروع بهتر است درنظر داشته‌باشید که یادگیری زبان انگلیسی به‌صورت اصولی و صحیح، نیازمند به شرکت در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی به‌صورت آنلاین یا تهیه فایل‌های آموزشی آفلاین خواهد بود. چراکه بدون استفاده از این دو مورد، یادگیری و آموزش شما اصولی نخواهد بود و در نهایت اشتباهات و اشکالاتی برایتان رخ خواهد داد. در ادامه درباره چگونگی اموزش سریع زبان انگلیسی توضیحاتی در اختیارتان قرار خواهد گرفت که می‌تواند شما را در راستای یادگیری زبان انگلیسی یا سایر زبان‌ها راهنمایی کند. هم‌چنین در آخر، سایت و مجموعه‌ای معتبر برای رزرو کلاس آنلاین اموزش زبان معرفی خواهد شد. پس توصیه می‌شود تا پایان این محتوا با ما همراه شوید.

روش‌های آسان برای حفظ لغات زبان انگلیسی

حفظ لغات زبان انگلیسی از مهم‌ترین موارد در راستای آموزش زبان انگلیسی به شمار می‌رود. از این‌رو در این بخش به مواردی پرداخته شده‌است که می‌تواند به یادگیری لغات زبان انگلیسی کمک کند.

زمان گذاشتن برای مرور لغات

هر کلمه‌ای را که در کلاس یا کتاب یاد گرفتید، باید شب همان روز لغات فرا گرفته شده را برای دومین بار مرور کنید. سپس می‌توانید لغات را پس از گذشت 5 روز مرور کرده و با این روش یادگیری لغات انگلیسی را سرعت ببخشید. اگر برخی از لغات را فراموش کرده‌اید، می‌توانید بعد از ۱۵ تا ۲۰ روز دوباره آن لغات را مرور کنید. این روش می‌تواند کمک زیادی برای حفظ لغات زبان انگلیسی کند. لازم به ذکر است که حفظ لغات زبان انگلیسی کار بسیار دشواری نیست و با رعایت برخی از روش‌ها می‌توانید به‌راحتی لغات انگلیسی را به‌خاطر بسپارید.

استفاده از اپلیکیشن و بازی های زبان انگلیسی

این روزها، بسیاری از مردم مشغول به انجام بازی های زبان انگلیسی یا اپلیکیشن های زبان انگلیسی هستند. این امر دلیل خوبی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی به شمار خواهد رفت. چراکه با مکالماتی که در بازی صورت می‌گیرد، می‌توانید زبان انگلیسی را بهتر درک کرده و سرعت یادگیری زبان انگلیسی را افزایش دهید. به‌عبارت ساده‌تر در حال حاضر، جوانان و کودکان مشغول بازی های زبان انگلیسی هستند که باید تمرکزشان را روی بازی بگذارند تا شکست نخورند. همین امر باعث افزایش تمرکز آن‌ها روی دیالوگ‌های بازی خواهد شد که نتیجه آن آموزش بهتر و یادگیری زبان انگلیسی خواهد بود. در این مقاله و سایر مقالات این وب‌سایت به معرفی چند بازی برای موبایل برای افزایش میزان یادگیری زبان انگلیسی پرداخته می‌شود که می‌تواند در کنار استفاده از پکیج‌های آموزشی و شرکت در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، به یادگیری شما کمک کند.

Classic Words Solo

Word Up Vocabulary

این بازی‌ها بیشتر روی تمرکز شما کار کرده و زمینه‌ای برای کلمات فراهم می‌کنند. مثلا اگر لغت دشواری از مکالمه یک کاراکتر یاد بگیرید، متوجه خواهید شد که یادگیری آن لغت با بازی بسیار راحت‌تر است.

کتاب‌های مخصوص برای یادگیری لغات زبان انگلیسی را مطالعه کنید

مطالعه کتاب‌های اموزش لغات زبان انگلیسی، کمک بسیار زیادی برای یادگیری لغات زبان انگلیسی به زبان‌آموزان خواهد کرد. می‌توانید با مرور لغات در سطح متوسط، کمی از زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

چگونه می‌توانیم سریعتر زبان انگلیسی را یادبگیریم؟

اگر می‌خواهید بدانید چگونه می‌توان در سریع‌ترین زمان به‌طورکامل زبان انگلیسی را در کنار شرکت در دوره‌های آنلاین، کلاس‌های حضوری و فایل‌های آموزشی یاد گرفت، پیشنهاد می‌شود به مطالب این بخش از محتوا توجه کنید.

خواندن و گوش دادن به فایل آموزش زبان انگلیسی

تنها مکالمه و صحبت‌کردن برای یادگیری کامل کافی نیست و باید حتما به readingها و listeningها توجه کنید. برای این کار به اندازه کافی بخوانید و گوش دهید. هم‌چنین می‌توانید رمان‌های زبان انگلیسی ساده بخوانید تا در اموزش زبان انگلیسی به شما کمک کنند یا به داستان‌هایی که به صورت فایل صوتی هستند، گوش کنید تا بهتر زبان انگلیسی را درک کنید.

تمرین با صدای بلند

هنگام مطالعه و مرور مطالب، آن‌ها را با صدای بلند مرور کنید. اگر روزنامه یا کتابی مطالعه می‌کنید که معنی و طرز صحیح خواندن کلمات را نمی‌دانید هم‌چنان به مطالعه با صدای بلند ادامه دهید. بعد از انجام این کار به طور مستدام، شما متوجه خواهید شد که به زبان انگلیسی مسلط شده‌اید.

صحبت کردن با دوستان و با خود

هنگام انجام بازی‌ها و کارهای خانه با خود یا دوست خود به زبان انگلیسی صحبت کنید و کارهایی که می‌خواهید انجام دهید را با زبان انگلیسی برای خود یا دوستانتان توضیح دهید.

گوش‌کردن به اخبار شبکه‌های دیگر

گوش‌دادن به اخبار نیز به یادگیری زبان انگلیسی کمک می‌کند. با این روش می‌توانید طرز صحبت‌کردن با طرف مقابل را به زبان انگلیسی کاملا درک کنید.

کار‌های خود را با زبان انگلیسی انجام دهید

هروقت می‌خواهید کاری را انجام دهید، قبل از شروع حتما برای خودتان با زبان انگلیسی یاد‌آوری کنید که قصد انجام چه‌کاری را دارید برای مثال اگر فردا قصد رفتن به کلاسی را دارید، جمله زیر را برای خود بیان کنید.

I will go to class tomorrow که اگر هرروز با همین روند پیش بروید، به سرعت به زبان انگلیسی مسلط خواهید شد.

برای یادگیری زبان انگلیسی به‌صورت کلاس آنلاین به کجا باید مراجعه کنیم؟

بهتر است بدانید که یادگیری زبان انگلیسی با اموزش زبان انگلیسی به‌صورت کلاس آنلاین بسیار راحت‌تر است. از‌این‌رو می‌توانید با یک کلاس اموزش زبان انگلیسی کلی از مطالب را یاد بگیرید. ولی باید کجا مراجعه کنیم که هم با کیفیت‌ باشد و هم معتبر؟ جواب این سوال کاملا معلوم است. باید به همیارزبان مراجعه کنید و پاسخ تمام سوالات خود را در راستای آموزش زبان انگلیسی در سایت زیر پیدا کنید.

http://hamyarzaban.com

همیارزبان کلاس‌های اموزش زبان انگلیسی را برای همه سنین برگزار می‌کند و قیمت های مختلفی برای هر کلاس تعیین شده‌است. در این مجموعه‌ استادهای دلسوز همیشه در کنارتان خواهند بود تا در مسیر یادگیری زبان انگلیسی به شما کمک کنند. فقط کافی است هزینه کلاس و میزان تسلط به زبان انگلیسی را تعیین کنید و باقی کارها را به همیارزبان بسپارید. هم‌چنین فایل‌های کمک آموزشی بسیاری هم وجود دارند که می‌توانید با تهیه آن‌ها با کمک همیارزبان به زبان انگلیسی مسلط شوید. این مجموعه در آموزش زبان‌های دیگر نیز فعالیت می‌کند که می‌توانید برای یادگیری آنها، به همیارزبان مراجعه کرده و در کلاس آموزش زبان مدنظر خود ثبت‌نام کنید.

کلام آخر

در این محتوا به‌صورت کامل درباره روش‌های یادگیری سریع زبان و چگونگی یادگیری زبان انگلیسی توضیحاتی در اختیارتان قرار داده‌شد. از‌این‌رو اگر در صدد آموزش زبان انگلیسی و یادگیری آن هستید، می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت همیارزبان، اقدامات لازم را در راستای رزرو آنلاین کلاس زبان انگلیسی انجام دهید. این مجموعه می‌تواند با به‌کارگیری جدیدترین متدهای آموزشی زبان انگلیسی دوره آموزش و یادگیری زبان را برای شما کوتاه‌تر کنند. چراکه شما با همراهی استادان مجموعه همیارزبان در سریع‌تر زمان ممکن به یادگیری زبان انگلیسی خواهید رسید. درصورت بروز هرگونه سوال یا ابهامی در جهت رزرو آنلاین کلاس زبان، کارشناسان این مجموعه می‌توانند شما را راهنمایی کنند.