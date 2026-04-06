پرداخت تسهیلات اعتباری در قالب طرح حاتم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه تعاون؛ در این طرح براساس سیاستهای اعتباری جاری بانک امکان پرداخت تسهیلات تا سقف 50 میلیارد ریال (حداکثر 70درصد قیمت تمام شده کالا) پس از ایجاد میانگین حساب با حداکثر مدت بازپرداخت 48 ماه برای شرکتها و اتحادیه های تعاونی و تا سقف 20 میلیارد ریال (حداکثر 70درصد قیمت تمام شده کالا) و حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماه برای شرکت های خارج بخش تعاون، جهت خرید و یا جایگزینی اقلام و کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات و ادوات مورد نیاز متقاضیان در بخش‌های تولیدی و خدمات فراهم می‌باشد. براساس این طرح فاصله اقساط حداکثر سه ماه می باشد.

بر اساس موازین شرع مقدس اسلام بانک برای پرداخت وام قرض الحسنه هیچ گونه شرط و تعهدی نداشته و متقابلاً از مشتریان محترم هم شرطی را نخواهد پذیرفت. پرداخت وام براساس آیین نامه و ضوابط داخلی بانک می باشد.

ویژگی های محصول:

تسهیلات تا سقف 50 میلیارد ریال و حداکثر 70 درصد قیمت تمام شده کالا برای شرکتها و اتحادیه های تعاونی

تسهیلات تا سقف 20 میلیارد ریال و حداکثر 70 درصد قیمت تمام شده کالا برای شرکت های خارج بخش تعاون

حداکثر فاصله اقساط 3 ماه

امکان بازپرداخت تا 48 ماه برای تعاونی ها و تا 36 ماه برای شرکت های خارج از بخش تعاون

فرآیند دریافت خدمت/محصول:

افتتاح سپرده کوتاه مدت ( با نرخ سود 0.01 درصد و...)

گردش حساب و ایجاد میانگین

ارائه درخواست تسهیلات توسط متقاضی

توسط متقاضی تشکیل پرونده اعتباری مطابق با مقررات

پرداخت تسهیلات

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:

مدارک مورد نیاز مطابق سیاست های جاری بانک و الزامات تشکیل پرونده اعتباری می باشد.

1- افتتاح حساب و تکمیل فرم درخواست و سایر فرم های مورد نیاز،

2- اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات ثبتی و لیست سهامداران/اعضای تعاونی (اشخاص حقوقی)

3- مجوزهای قانونی فعالیت (جواز کسب، پروانه بهره­برداری و ...)

4- صورت های مالی حسابرسی شده (بابت مشمولین)، اظهارنامه مالیاتی و تراز آزمایشی.

5- ارائه مستندات محل فعالیت (سند مالکیت/ اجاره نامه)

6- ارائه پیش فاکتور خریداری کالا

7- تشکیل پرونده اعتباری مطابق با مقررات ناظر برآن

گزارش طرح توجیهی، فنی ، مالی و اقتصادی مورد تایید بانک

انتهای پیام/