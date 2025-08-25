پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته دولت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ دکتر افشین خانی مدیرعامل این بانک در پیامی هفته دولت را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته دولت، یادآور ایثار و فداکاری شهیدان والامقام انقلاب اسلامی و به‌ویژه دولتمردان شهید رجایی و باهنر است؛ مردانی که با ایمان، اخلاص و ساده‌زیستی، خدمتگزاری را به معنای حقیقی کلمه معنا کردند و معیار ماندگار مدیریت جهادی شدند.

هفته دولت فرصتی مغتنم است برای تکریم تلاش‌های بی‌وقفه مردان و زنانی که در سنگر خدمت، با صداقت و فداکاری بار سنگین اداره کشور را بر دوش می‌کشند. در این میان، کارکنان شریف نظام بانکی کشور جایگاهی ویژه دارند؛ آنان که با تعهد، دقت و پشتکار، نقش مستقیم در پشتیبانی از تولید ملی، رونق صادرات و تقویت اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی تخصصی دولت در حمایت از صادرات غیرنفتی، خود را متعهد می‌داند که در مسیر توانمندسازی تولیدکنندگان، پشتیبانی از صادرکنندگان و گسترش بازارهای صادراتی برای کالای ایرانی گام بردارد. باور ما این است که رونق اقتصادی و اقتدار ملی جز از مسیر حمایت عملی از کارآفرینان و تلاشگران عرصه تولید و تجارت میسر نخواهد شد

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دولت، از تلاش‌های ارزشمند همه کارکنان نظام بانکی کشور و به‌ویژه همکاران خدوم خود در بانک توسعه صادرات ایران صمیمانه قدردانی نموده و امیدوارم در پرتو الطاف الهی و همدلی جمعی، خدمت به ملت شریف ایران هر روز ثمربخش‌تر گردد.

انتهای پیام/