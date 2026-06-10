طی مراسمی مطرح شد؛
تأکید مسئولان البرز بر بهرهگیری از تجربه بازنشستگان در مدیریت و توسعه ورزش استان
مدیران پیشکسوت ادارهکل ورزش و جوانان البرز تجلیل شدند
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز و معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی این استان، با تأکید بر نقش ارزشمند بازنشستگان در انتقال دانش و تجربه، خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت پیشکسوتان در قالب شوراهای مشورتی و تقویت ارتباط میان نسلهای مختلف کارکنان برای ارتقای کیفیت مدیریت و توسعه ورزش استان شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حمیدرضا رضایی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز، در مراسم تجلیل از بازنشستگان این اداره کل که با حضور مدیر صندوق بازنشستگی کشور، معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز برگزار شد از حضور رضا گلمحمدی و علی فیروزگاه به عنوان مدیران پیشکسوت این ادارهکل تقدیر کرد و اظهار داشت: این مراسم به صورت ساده اما با هدف تکریم و قدردانی از افرادی برگزار شده است که سالها برای توسعه ورزش و خدمت به جوانان استان تلاش کردهاند.
وی با اشاره به فرارسیدن روز تکریم بازنشستگان افزود: هدف ما این بود که پیش از این مناسبت در کنار عزیزان بازنشسته باشیم و به آنان اعلام کنیم که همچنان برای مجموعه ورزش و جوانان ارزشمند هستند و هرگز فراموش نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه کارکنان امروز نیز در آینده به جمع بازنشستگان خواهند پیوست، گفت: همانگونه که امروز از پیشکسوتان و بازنشستگان تجلیل میکنیم، انتظار داریم نسلهای آینده نیز این فرهنگ احترام و قدردانی را ادامه دهند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز همچنین بر نقش مؤثر مدیران و پیشکسوتان در انتقال تجربیات تأکید کرد و گفت: بسیاری از مدیران و بازنشستگان حاضر در این جمع از استادان و الگوهای مدیریتی ما بودهاند و تجربیات ارزشمند آنان در مسیر خدمترسانی به مردم و توسعه ورزش استان همواره راهگشا بوده است.
وی ادامه داد: طی ماههای گذشته در بسیاری از موضوعات و تصمیمگیریها از نظرات و مشورت مدیران باسابقه و بازنشسته بهره گرفتهایم و این ارتباط باید تقویت شود.
رضایی با اشاره به برنامههای آینده این اداره کل اظهار داشت: تلاش داریم به تدریج از برگزاری صرف مراسمهای تشریفاتی عبور کنیم و زمینه تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از بازنشستگان و مدیران پیشین را فراهم آوریم تا از دانش، تجربه و نگاه کارشناسی آنان در مدیریت حوزه ورزش و جوانان بهرهمند شویم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مدیرکل صندوق بازنشستگی کشور در این مراسم، خواستار تعامل بیشتر برای ارتقای سطح رفاه کارکنان و بازنشستگان شد و گفت: انتظار داریم با همکاری صندوق بازنشستگی و دستگاههای مرتبط، مسیرهای قانونی و اجرایی لازم برای بهبود خدمات و امکانات رفاهی بازنشستگان و همچنین کارکنانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، بیش از پیش فراهم شود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در پایان ضمن قدردانی از حضور بازنشستگان، مدیران سابق و مسئولان حاضر در مراسم، بر تداوم ارتباط مجموعه ورزش و جوانان با پیشکسوتان و بهرهگیری از تجربیات آنان در مسیر توسعه ورزش استان تأکید کرد.
انتقال تجربه بازنشستگان به نسل جدید سرمایهای ارزشمند است
زبرجد، معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز، در مراسم تجلیل از بازنشستگان اداره کل ورزش و جوانان استان، با قدردانی از تلاشهای پیشکسوتان و بازنشستگان این حوزه اظهار کرد: حضور در جمع افرادی که سالها عمر، توان، دانش و تجربه خود را در مسیر اعتلای ورزش استان و کشور صرف کردهاند، برای ما افتخاری بزرگ است.
وی افزود: بازنشستگان ورزش و جوانان در دورههایی خدمت کردهاند که امکانات و شرایط موجود به مراتب محدودتر از امروز بوده است، اما با تلاش، تعهد و پشتکار خود نقش مهمی در توسعه ورزش و پیشبرد اهداف این حوزه ایفا کردهاند.
معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز با اشاره به ضرورت بهرهگیری از تجربیات نیروهای بازنشسته تصریح کرد: باور داریم که ارتباط میان نسلهای گذشته، امروز و آینده باید حفظ شود، زیرا تجربهای که طی سالها خدمت به دست آمده، سرمایهای ارزشمند برای مدیران و کارکنان نسل جدید محسوب میشود.
زبرجد ادامه داد: انتقال تجربیات بازنشستگان به نیروهای جوان میتواند بسیاری از مسیرهای پیش رو را هموارتر کرده و به ارتقای کیفیت مدیریت و تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی کمک کند.
وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، خاطرنشان کرد: دیدار با همکاران و مدیرانی که سالها در عرصه خدمت حضور داشتهاند، فرصتی ارزشمند برای تجدید خاطرات و قدردانی از تلاشهای آنان است.
معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز در پایان با آرزوی سلامتی و موفقیت برای بازنشستگان و خانوادههای آنان، بر ضرورت تکریم پیشکسوتان و حفظ ارتباط مستمر با این سرمایههای انسانی تأکید کرد.