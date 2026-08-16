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تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر پیگیری مسائل صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراق

تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر پیگیری مسائل صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراق
کد خبر : 1826700
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رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در سفارت ایران در بغداد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در بازار عراق را بررسی کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در سفارت ایران در بغداد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در بازار عراق را بررسی کرد.

موضوعاتی مانند موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای، مطالبات پیمانکاران و نیاز به ضمانت‌نامه حسن انجام کار مطرح شد.

همتی با تأکید بر اهمیت بازار عراق، اعلام کرد این مسائل با جدیت پیگیری می‌شود و بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی دریغ نخواهد کرد.

وی همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.

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