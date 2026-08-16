به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در سفارت ایران در بغداد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در بازار عراق را بررسی کرد.

موضوعاتی مانند موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای، مطالبات پیمانکاران و نیاز به ضمانت‌نامه حسن انجام کار مطرح شد. همتی با تأکید بر اهمیت بازار عراق، اعلام کرد این مسائل با جدیت پیگیری می‌شود و بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی دریغ نخواهد کرد. وی همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.