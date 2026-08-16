رئیس اتاق بازرگانی ایران:
اقتصاد ایران از شوک جنگ عبور کرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آخرین گزارشهای شامخ، پیغامهای امیدبخشی در زمینه بهبود نسبی اقتصاد دارد و نشان میدهد اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیتها فاصله گرفته و فعالیتهای اقتصادی بار دیگر از سر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵) در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه امیدواریم مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافق احتمالی با حفظ اقتدار ایران و تمامی برنامهها و ملاحظاتی که مسئولان در نظر گرفتهاند به مرحله مناسب و نهایی برسد تا فعالین اقتصادی هم بتوانند تکالیف و وظایف خود را برای توسعه برنامههای اقتصادی انجام دهند، گفت: این پیغام امیدبخش در زمینه بهبود نسبی اقتصاد ایران، بازتاب اهتمام جهادی بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارها و همچنین کاهش موقت شدت شوکهای وارده نسبت به سه ماه اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
وی، این روند بهبود نسبی در اقتصاد ایران را نشانه پایبندی و تلاش فعالیت اقتصادی و تحرک دولت و رییسجمهور در تعامل با کشورهای مختلف دانست و تاکید کرد: تداوم این روند بهبود نسبی، مستلزم تحرک بیشتر در حوزه بینالمللی است.
رئیس اتاق ایران با قدردانی از رییسجمهور به دلیل دستور جلوگیری از قطعی برق صنایع در شهریور ماه، گفت: رئیسجمهور به وزرای صمت و نیرو دستور دادهاند که با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری، صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند و در این راستا مقرر شده است که برق شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی تا جای ممکن در شهریور ماه قطع نشود و زیرساختهای لازم برای اجرای این دستور رییس جمهور فراهم شود.
حسنزاده با قدردانی از تمامی ملت ایران و فعالین اقتصادی، حافظان امنیت و همچنین تیم مذاکرهکننده کشورمان، گفت: از تمامی مسئولانی که با عقلانیت و تدبیر برای رسیدن به یک توافق نهایی زحمت میکشند، قدردانی میکنیم و بخش خصوصی از تمامی برنامهها و مذاکراتی که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را در نظر داشته باشد، حمایتهای لازم را انجام میدهد.