نقشه راه جدید انرژی ایران و ارمنستان
تهران و ایروان با تشکیل کارگروه تخصصی انرژی، مسیر جدیدی را برای تجارت گاز و صادرات از طریق ارمنستان به بازارهای منطقه ترسیم کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد امروز (شنبه، سوم مرداد) در دیدار با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقهای و زیرساختهای ارمنستان، با بیان اینکه ایروان در روزهای سخت در کنار تهران بوده است، افزود: ایران آمادگی دارد در چهارچوب توانمندیهای خود به کشور دوستِ ارمنستان کمک کند و همکاریها را توسعه دهد.
وی با اشاره به مذاکرات بین دو طرف گفت: در این دیدار، زمینههای همکاری در حوزه انرژی ازجمله تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تأمین نیازهای ارمنستان در حوزه فرآوردههای نفتی بررسی شد.
وزیر نفت با اشاره به روابط دوستانه تهران و ایروان، ارمنستان را یکی از همسایگان مهم ایران برشمرد و تأکید کرد: ظرفیتها و زمینههای مناسبی برای توسعه همکاریهای دوجانبه، بهویژه در بخش انرژی، بین دو کشور وجود دارد.
پاکنژاد از توافق برای تشکیل کارگروه تخصصی مشترک خبر داد و تصریح کرد: به وزیر مدیریت منطقهای و زیرساختهای ارمنستان پیشنهاد شد این کارگروه هرچه سریعتر فعالیت خود را آغاز کند تا در نشست بعدی، نتایج و دستاورد پیگیریها بررسی شود.
وی با اشاره به همکاریهای کنونی دو کشور در بخش انرژی بیان کرد: الگوی کنونی همکاری ایران و ارمنستان بر پایه تهاتر گاز و برق است، اما پیشنهاد روشن جمهوری اسلامی ایران، تعریف الگوی تجاری جدیدی برای صادرات گاز است.
وزیر نفت تأکید کرد: اجرای این پیشنهاد مستلزم بررسی زیرساختهای موجود و امکان توسعه تجارت گاز، حتی فراتر از بازار ارمنستان و از مسیر این کشور است.
پاکنژاد با بیان اینکه این الگو پیچیدگیهای فنی و تجاری دارد، گفت: بررسی ابعاد مختلف این طرح نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی مشترک و انجام مطالعات کارشناسی است تا زمینه اجرای آن فراهم شود.