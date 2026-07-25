خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقشه راه جدید انرژی ایران و ارمنستان

نقشه راه جدید انرژی ایران و ارمنستان
کد خبر : 1818182
لینک کوتاه کپی شد.

تهران و ایروان با تشکیل کارگروه تخصصی انرژی، مسیر جدیدی را برای تجارت گاز و صادرات از طریق ارمنستان به بازارهای منطقه ترسیم کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (شنبه، سوم مرداد) در دیدار با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان، با بیان اینکه ایروان در روزهای سخت در کنار تهران بوده است، افزود: ایران آمادگی دارد در چهارچوب توانمندی‌های خود به کشور دوستِ ارمنستان کمک کند و همکاری‌ها را توسعه دهد.

وی با اشاره به مذاکرات بین دو طرف گفت: در این دیدار، زمینه‌های همکاری در حوزه انرژی ازجمله تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تأمین نیازهای ارمنستان در حوزه فرآورده‌های نفتی بررسی شد.

وزیر نفت با اشاره به روابط دوستانه تهران و ایروان، ارمنستان را یکی از همسایگان مهم ایران برشمرد و تأکید کرد: ظرفیت‌ها و زمینه‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در بخش انرژی، بین دو کشور وجود دارد.

پاک‌نژاد از توافق برای تشکیل کارگروه تخصصی مشترک خبر داد و تصریح کرد: به وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان پیشنهاد شد این کارگروه هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کند تا در نشست بعدی، نتایج و دستاورد پیگیری‌ها بررسی شود.

وی با اشاره به همکاری‌های کنونی دو کشور در بخش انرژی بیان کرد: الگوی کنونی همکاری ایران و ارمنستان بر پایه تهاتر گاز و برق است، اما پیشنهاد روشن جمهوری اسلامی ایران، تعریف الگوی تجاری جدیدی برای صادرات گاز است.

وزیر نفت تأکید کرد: اجرای این پیشنهاد مستلزم بررسی زیرساخت‌های موجود و امکان توسعه تجارت گاز، حتی فراتر از بازار ارمنستان و از مسیر این کشور است.

پاک‌نژاد با بیان اینکه این الگو پیچیدگی‌های فنی و تجاری دارد، گفت: بررسی ابعاد مختلف این طرح نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی مشترک و انجام مطالعات کارشناسی است تا زمینه اجرای آن فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل