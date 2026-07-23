ابلاغ دو بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری برای پروازهای اربعین ۱۴۰۵
سازمان هواپیمایی کشوری با ابلاغ دو بخشنامه، الزامات اجرایی و ضوابط فروش بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ به شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی و فروشندگان برخط؛ بر حفظ حقوق زائران، شفافیت در فروش بلیت، رعایت ایمنی پروازها و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری با ابلاغ دو بخشنامه، الزامات اجرایی و ضوابط فروش بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ به شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی و فروشندگان برخط؛ بر حفظ حقوق زائران، شفافیت در فروش بلیت، رعایت ایمنی پروازها و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.
بر اساس این بخشنامهها، هرگونه ایجاد محدودیت مصنوعی در عرضه بلیت، نگهداری ظرفیت، فروش تبعیضآمیز، فروش بلیت خارج از کانالهای مجاز و دریافت هرگونه مبلغ اضافی تحت عناوینی مانند خدمات ویژه، انتخاب صندلی، خدمات VIP یا بسته سفر ممنوع است و فروش بلیت نیز صرفاً از طریق وبسایت رسمی شرکتهای هواپیمایی، دفاتر فروش برخط دارای مجوز و دفاتر خدمات مسافرتی دارای قرارداد نمایندگی مجاز خواهد بود.
طبق این دستورالعمل، بلیتهای صادرشده پیش از آغاز عملیات اربعین که تاریخ پرواز آنها بین ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ باشد، مشمول این ضوابط نیست؛ اما تمامی بلیتهای صادرشده از ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به بعد تابع مفاد این بخشنامه خواهد بود. همچنین حداکثر نرخ بلیت کلاس تجاری (بیزینس) میتواند تا ۷۵ درصد بیشتر از نرخ مصوب کلاس اکونومی همان مسیر تعیین شود.
همچنین شرکتهای هواپیمایی موظف شدند قیمتهای مصوب را بهصورت شفاف در تمامی کانالهای فروش درج کنند، سامانههای فروش اینترنتی را بهصورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در دسترس متقاضیان قرار دهند و نسبت به راه اندازی مرکز تماس شبانهروزی ویژه اربعین اقدام کنند. هرگونه اختلال عمدی یا ناشی از ضعف زیرساخت که دسترسی عادلانه متقاضیان به بلیت را مختل کند، تخلف محسوب میشود.
همچنین شرکتها مکلفاند در صورت تأخیر، لغو، جابهجایی پرواز یا تغییر نوع هواپیما، در کوتاهترین زمان ممکن از طریق پیامک، تماس تلفنی یا سایر روشهای اطلاعرسانی، مسافران را مطلع کرده و حقوق قانونی آنان از جمله استرداد وجه، پذیرایی، اسکان، انتقال و جبران خسارت را مطابق دستورالعمل حقوق مسافر تأمین کنند.
در این بخشنامهها بر رعایت کامل الزامات ایمنی، آمادگی فنی ناوگان و اجرای مقررات هوانوردی نیز تأکید شده و آمده است که هیچ ملاحظه تجاری یا اقتصادی نباید موجب عدول از استانداردهای ایمنی شود. همچنین درخواستهای گروهی خرید بلیت دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی نیز تنها با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری امکانپذیر خواهد بود.
سازمان هواپیمایی کشوری تاکید می کند در صورت احراز هرگونه تخلف، حسب مورد با اخطار کتبی، الزام به رفع تخلف، اعمال محدودیت پروازی یا دسترسی به سامانه های فروش، کاهش ظرفیت، تعلیق یا لغو مجوزها و معرفی متخلفان به مراجع قانونی و قضایی برخورد خواهد کرد.