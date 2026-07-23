ایلنا گزارش میدهد؛
سایه سنگین تنشهای ایران و آمریکا بر بازار جهانی/ طلا بالای ۴۱۰۰ دلار ایستاد
قیمت جهانی طلا در معاملات امروز تحت تأثیر کاهش ارزش دلار و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در غرب آسیا، موفق شد موقعیت خود را در بالای مرز ۴۱۰۰ دلار حفظ کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فلزات گرانبها پس از یک دوره فشار فروش مستمر، در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفتهاند؛ با این حال، تحلیلگران معتقدند طلا و نقره برای بازگشت به سقفهای تاریخی که در اوایل سال جاری ثبت کرده بودند، مسیر دشواری را در پیش دارند.
در همین راستا، در آغاز معاملات امروز، هر اونس نقره در بازار نقدی با رشد تقریبی ۶.۳ درصدی نسبت به پایان هفته گذشته (۵۵.۹ دلار)، با قیمت ۵۹.۴۷ دلار داد و ستد شد. طلا نیز در بازار نقدی طی همین بازه زمانی با رشد حدود ۲.۴ درصدی، به قیمت ۴,۱۱۹.۰۴ دلار به ازای هر اونس رسید.
قیمت جهانی طلا در معاملات امروز تحت تأثیر کاهش ارزش دلار و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در غرب آسیا، موفق شد موقعیت خود را در بالای مرز ۴۱۰۰ دلار حفظ کند؛ عاملی که تا حد زیادی فشار ناشی از احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را خنثی کرد.
فلز زرد در طول معاملات بازار آسیا بالاتر از سطح ۴۱۰۰ دلار نوسان کرد و از افت جزئی روز گذشته خود پس از ثبت بالاترین قیمت دو هفته اخیر، فاصله گرفت. از سوی دیگر، به دنبال افزایش تنشها میان آمریکا و ایران و بروز نگرانیهای تازه درباره تورم جهانی، قیمت نفت خام به بالاترین سطح خود از ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد) رسید. این شرایط، انتظارات برای رویکرد انقباضیتر فدرال رزرو آمریکا و افزایش نرخ بهره را تقویت کرده و در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانهداری این کشور را به بالاترین سطح چند ماهه رسانده است؛ موضوعی که به عنوان مانعی برای رشد طلا عمل میکند.
تحلیل تکنیکال؛ طلا در دوراهی مقاومت و حمایت
بررسی نمودارهای فنی نشان میدهد که جفتارز طلا/دلار (XAU/USD) روند صعودی یکهفتهای خود را در محدوده مقاومتی ۴۱۵۵ تا ۴۱۶۵ دلار متوقف کرده است.
در حال حاضر شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی مرز ۶۳ قرار دارد و نشانگر مکدی (MACD) نیز در فاز مثبت نوسان میکند؛ امری که نشاندهنده دست برتر خریداران در بازار است، هرچند که عرضه سنگین در سطوح بالاتر، مانع پیشروی سریع قیمتها میشود.
بر این اساس، طلا برای ادامه مسیر صعودی خود ابتدا باید از سد مقاومت متراکم یادشده عبور کند. تثبیت قیمت بالای این محدوده، راه را برای صعود به سمت سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی در ۴۱۶۴.۹۷ دلار و سپس سطح مقاومتی مستحکمتر ۳۸.۲ درصدی در ۴۳۰۳.۵۹ دلار هموار خواهد کرد. در سناریوی نزولی نیز، سطح حمایتی ساختاری و کلیدی طلا در محدوده ۳۹۴۰.۹۰ دلار قرار دارد؛ جایی که وقوع یک اصلاح عمیقتر میتواند تقاضای خرید جدیدی را وارد بازار کرده و زمینه را برای ایجاد یک کف قیمتی پایدارتر فراهم کند.
تنشهای ژئوپلیتیک و نوسانات بازار انرژی
در بخش بنیادی، تداوم تنشهای نظامی در منطقه غرب آسیا و حملات متقابل در کنار جبهه جدید تنشها در دریای سرخ، مسیر کشتیرانی راهبردی بابالمندب را که ۷ درصد عرضه نفت جهان را پوشش میدهد، با اختلال مواجه کرده است. این وضعیت به همراه کاهش شدید تردد نفتکشها از تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی را دوچندان کرده و روند صعودی بهای نفت خام را که از ماه گذشته آغاز شده بود، تقویت کرده است.
سرمایهگذاران نگرانند که جهش دوباره قیمت انرژی موجب بازگشت فشارهای تورمی شده و بانکهای مرکزی را به اتخاذ سیاستهای انقباضی شدیدتر وادار کند.
بر اساس دادههای شاخص «فدواچ» گروه CME، معاملهگران در حال حاضر شانس افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال جاری میلادی را بالای ۹۰ درصد ارزیابی میکنند. این چشمانداز مانع از کاهش بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا شده و بازده اوراق ۱۰ ساله را در نزدیکی سقف دوماهه خود نگه داشته است. با این حال، افت نسبی ارزش شاخص دلار آمریکا تا حدودی از قیمت طلا پشتیبانی کرده و مانع ریزش شدید آن شده است. بنابراین، برای تایید اتمام روند صعودی یکهفتهای طلا، بازار نیازمند ثبت سیگنالهای فروش قویتر خواهد بود.
رویکرد انقباضی فدرال رزرو و چشمانداز پیشرو
تحلیلگران دویچه بانک در این زمینه تاکید دارند که نوسانات اخیر نرخ بهره با تغییر محسوس انتظارات سیاستی بازار همراه بوده است. به گفته این تحلیلگران، سرمایهگذاران اکنون رویکرد تهاجمیتری را از سوی فدرال رزرو پیشبینی میکنند و بازار احتمال افزایش ۳۴ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر را قیمتگذاری کرده است. این تغییرات به تقویت بازدهی واقعی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و فشار فروش در بازار بدهی منجر شده است.
در حال حاضر، نگاه معاملهگران به انتشار آمار هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در ایالات متحده دوخته شده است تا جهتگیری جدید بازار در آغاز معاملات نیویورک مشخص شود. علاوه بر این، نشست مهم و پیشروی بانک مرکزی اروپا (ECB) و تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه از دیگر محرکهای اصلی خواهند بود که میتوانند نوسانات کوتاهمدتی را در بازار جهانی طلا رقم بزنند.