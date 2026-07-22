خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل ایران‌خودرو در مجمع عمومی سالیانه مطرح کرد:

پایان روند ۸ ساله زیاندهی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴

پایان روند ۸ ساله زیاندهی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1816948
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل ایران‌خودرو با تشریح عملکرد یک‌سال گذشته ایران‌خودرو، بااعلام این‌که این شرکت برای نخستین بار پس از حدود هشت سال از روند زیان‌دهی خارج شده است، تاکید کرد: این اتفاق تنها حاصل یک عامل یا افزایش قیمت محصولات نبوده، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان در ساختار شرکت است؛ از بهینه‌سازی بهای تمام‌شده و مدیریت خریدهای داخلی و خارجی گرفته تا اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه، کاهش جرائم ناشی از تعهدات معوق، استانداردسازی قطعات و ساماندهی ساختار سازمانی، همه در این نتیجه نقش داشتند.

به گزارش ایلنا، حسن قره‌یی با اشاره به شرایط دشوار صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: انفجار بندر شهید رجایی، تحمل دو جنگ تحمیل شده، ناترازی انرژی، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت‌های تأمین، تولید کل صنعت خودرو را حدود ۲۸ درصد کاهش داد، اما ایران‌خودرو نه‌تنها افت تولید نداشت، بلکه توانست با تولید ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ تولید خود را حدود سه درصد افزایش دهد و سهمش از تولید خودروهای سواری کشور به ۵۸ درصد برساند. این عدد در بهار ۱۴۰۵ برای گروه سواری به ۶۷ درصد رسید. 

قره‌یی مهم‌ترین عوامل خروج از زیان را مدیریت هزینه‌ها، اصلاح ساختار شرکت، ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه، کاهش تنوع قطعات، بهینه‌سازی خریدهای داخلی و خارجی و تمرکز بر افزایش داخلی‌سازی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته تنها از محل مدیریت خریدهای خارجی حدود ۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی محقق شده است. معتقدیم سودآوری زمانی ارزشمند است که بر پایه بهره‌وری شکل بگیرد. 

مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه کیفیت مهم‌ترین مطالبه مشتریان است، اظهار کرد: شاخص تعویض قطعات در دوره گارانتی ۴۳ درصد و مراجعات به تعمیرگاه‌ها ۲۴ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد اقدامات کیفی از مرحله شعار عبور کرده و آثار آن در عملکرد محصولات قابل مشاهده است. حتی برای مراجعه گیربکس به تعمیرگاه در پیمایش کمتر از ۱۰ هزار کیلومتر خودرو را تعویض می‌کنیم. 

وی از برنامه گسترده توسعه محصول نیز خبر داد و گفت: عرضه سورن با موتور TU۵P، تارا توربوشارژ، شوال ۲، سفیر R۷، خودرو ۲۰۷ فیس‌لیفت و تارا هیبرید در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، ۲۰۷ فیس‌لیفت با چهار سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر گارانتی و تارا توربو با سه سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر گارانتی عرضه خواهند شد. 

وی ادامه داد: خودرو ۲۰۷ پرطرفدارترین خودرو داخلی است که مدل فیس لیفت آن با با گیربکس جدید و طراحی داخلی متفاوت و ظاهری اسپرت تا ابتدای سال آینده به صورت اتوماتیک عرضه خواهد شد. 

قره‌یی افزود: راهبرد ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۵ تمرکز بر توسعه موتورهای کم‌مصرف، گیربکس‌های نسل جدید، خودروهای هیبریدی و ارتقای مستمر کیفیت خواهد بود تا محصولات شرکت از نظر قوای محرکه، مصرف سوخت و تجربه رانندگی در سطح رقابتی‌تری قرار گیرند و این چیزی است که مردم درنظرسنجی های انجام شده خواهان آن بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل