احیای سریع سامانههای بانک ملی با فعالیت شبانهروزی تیمهای فنی/ خدمات کارتمحور بانک ملی در کوتاهترین زمان روی بستر «هور» از سر گرفته شد
همزمان با حملات سایبری گسترده به زیرساختهای بانکی کشور، بانک ملی ایران با اتکا به مدیریت بحران، اقدامات جبرانی و پشتیبانی فنی شرکت خدمات انفورماتیک، توانست خدمات حیاتی را در کوتاهترین زمان به مدار بازگرداند؛ موضوعی که رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک از آن به عنوان نتیجه استقرار سریع زیرساخت جایگزین و فعالیت شبانهروزی برای احیای سامانههای اصلی یاد میکند.
به گزارش ایلنا؛ همزمان با حملات سایبری بیسابقه به زیرساخت چهار بانک بزرگ کشور در خرداد ماه ۱۴۰۵، بانک ملی ایران با اقدامات فنی سریع و مدیریت بحران کارآمد، علاوه بر بازگرداندن خدمات کلیدی مانند کارت به کارت، موفق شد وظایف حساس ملی مانند پرداخت یارانه و تأمین ارز اربعین را با کمترین اختلال به انجام رساند؛ عملکردی که در کنار تأکید بر حفظ کامل اطلاعات مشتریان، نشان از آمادگی عملیاتی این بانک دارد.
در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۵، حملات سایبری هماهنگ و پیچیدهای چهار بانک بزرگ کشور از جمله بانک ملی را هدف گرفت و خدمات کارتمحور، همراهبانک و خودپردازها را با اختلال مواجه کرد. این حملات که در میانه مذاکرات دیپلماتیک تهران و واشنگتن رخ داد، با هدف اختلال در خدمات عمومی و تضعیف اعتماد مردم به شبکه بانکی طراحی شده بود. با این وجود، آنچه این بحران را از یک فروپاشی تمامعیار به نمایشی از توانمندی مدیریتی بانک ملی تبدیل کرد، رویکرد فعالانه و اقدامات جبرانی سریع این نهاد مالی در کنار تأکید بر صیانت از اطلاعات مشتریان بود.
بازگشت سریع خدمات حیاتی و اقدامات پیشگیرانه/ رفع سریع اختلالات کارتی و بازگشت به مدار خدمترسانی
در پی حمله سایبری، سامانههای کارتی بانک ملی با اختلال مواجه شد و امکان انجام تراکنشهای کارت به کارت برای مشتریان با مشکل روبرو شد. با این وجود، تیمهای فنی بانک با شناسایی سریع نشانههای غیرعادی و اجرای تدابیر پیشگیرانه برای صیانت از دادههای مشتریان، توانستند اختلال خدمات کارتمحور را برطرف کنند. بر اساس گزارش شرکت خدمات انفورماتیک، بانک ملی از صبح روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه، خدمتدهی با استفاده از بسترهای زیرساختی اصلی را آغاز کرد. سقف کارت به کارت درونبانکی تا ۵۰۰ میلیون تومان از طریق خودپرداز و سامانه بام، و خرید اینترنتی و پایانههای فروش تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در دسترس مشتریان قرار گرفت.
حفظ کامل امنیت اطلاعات مشتریان
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی با اشاره به اینکه اختلال ایجادشده ناشی از یک حمله سایبری محدود بوده، تأکید کرد: بررسیهای دقیق فنی نشان میدهد هیچگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان صورت نگرفته و هیچ موردی از نشت اطلاعات گزارش نشده است. این موفقیت در حفاظت از دادههای حساس در کنار بازگشت سریع خدمات، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی ایفا کرد.
اقدامات جبرانی و ایفای مسئولیتهای ملی/ بخشودگی جریمه دیرکرد و واریز سود سپردهها
یکی از نکات قابل توجه در مدیریت این بحران، اتخاذ تدابیر جبرانی برای جلب رضایت مشتریان بود. بانک ملی با بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط سررسیدشده در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۲۶ تیر ماه، تلاش کرد تا تأثیر منفی ناشی از اختلالات را به حداقل برساند. همچنین فرآیند واریز سود سپردههای بلندمدت انجام شده و سود سپردهها از تاریخ ۲۳ خرداد تا ۱۳ تیر ماه واریز شد.
پرداخت یارانه و تأمین ارز اربعین؛ تداوم وظایف ملی در بحران
با وجود اختلالات ایجادشده، بانک ملی موفق شد وظایف حساس ملی را با موفقیت به انجام رساند. یارانه نقدی به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشتری بانک ملی در دهکهای اول تا نهم واریز شد. همچنین فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر ماه آغاز شد و زائران میتوانستند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق از طریق اپلیکیشن بله و شعب ارزی بانک دریافت کنند که این اقدامات نشاندهنده عمق برنامهریزی و انعطافپذیری عملیاتی بانک در شرایط بحرانی است.
کُر اصلی بانک ملی پس از عملیات فشرده بازیابی دوباره به مدار خدمترسانی بازگشت
در همین ارتباط، اسماعیل آریانی رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک نیز با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازگرداندن خدمات بانک ملی پس از حمله سایبری، اظهار کرد: پس از بروز اختلالات فنی، شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان تأمینکننده و پشتیبان سامانه کُر بانک ملی، در کوتاهترین زمان ممکن امکان ارائه خدمات کارتمحور و بخشی از خدمات بانکی را بر بستر کُر سبک «هور» فراهم کرد تا مشتریان بتوانند از خدمات ضروری استفاده کنند.
وی افزود: همزمان، عملیات احیا و ترمیم کُر اصلی بانک به صورت شبانهروزی در دستور کار قرار گرفت و با توسعه ظرفیتهای سامانه «هور»، امکان ارائه خدمات متنوعتر برای مشتریان بانکهای ملی و صادرات نیز فراهم شد.
آریانی تصریح کرد: در نهایت با تکمیل فرآیند بازیابی، کُر اصلی بانک ملی مجدداً به مدار خدمترسانی بازگشت و اکنون تمام خدمات بانکی بر بستر زیرساخت اصلی در اختیار مشتریان قرار دارد.
اظهارات رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک نشان میدهد که در کنار اقدامات اجرایی بانک ملی برای مدیریت بحران و استمرار ارائه خدمات، آمادهسازی زیرساختهای جایگزین و بازگرداندن سریع سامانههای اصلی نیز نقش مهمی در عبور شبکه بانکی از این حمله سایبری ایفا کرده است؛ موضوعی که زمینهساز ازسرگیری خدماتی همچون کارت به کارت، پرداخت یارانه، پرداخت سود سپردهها و تأمین ارز اربعین در کوتاهترین زمان ممکن شد.