بانک پارسیان در مجمع سالانه، گزارش عملکرد ۱۴۰۴ را به سهامداران ارائه کرد
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان با حضور سهامداران، مدیران و نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد و مدیران این بانک ضمن ارائه گزارش عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، مهمترین دستاوردها، شاخصهای مالی، برنامههای توسعهای و اقدامات بانک در حوزه تأمین مالی، بانکداری دیجیتال و مسئولیت اجتماعی را تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان صبح امروز با حضور سهامداران، اعضای هیأتمدیره، مدیرعامل، نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بورس و حسابرس قانونی برگزار شد. در این نشست، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ ارائه و مهمترین شاخصهای مالی، برنامههای توسعهای و دستاوردهای بانک در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این مجمع، مدیران بانک پارسیان با تشریح روند فعالیتهای سال گذشته، بر استمرار رشد سودآوری، تقویت ساختار سرمایه، توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و نقشآفرینی در تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد تأکید کردند. همچنین گزارشی از اقدامات بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی، حمایت از تولید، توسعه خدمات ارزی و عملکرد شرکتهای گروه پارسیان به سهامداران ارائه شد.
در ادامه مجمع، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سایر دستورکارهای مجمع مورد بررسی قرار گرفت و سهامداران درباره موضوعات مطرحشده به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین برنامهها و راهبردهای بانک برای تداوم رشد، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت جایگاه بانک پارسیان در نظام بانکی کشور برای سال پیشرو تشریح شد.
رشد پایدار بر پایه انضباط مالی
عملکرد بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد تمرکز بر بهبود کیفیت درآمدها، مدیریت منابع و مصارف و تقویت ساختار سرمایه، مسیر رشد بانک را پایدارتر کرده است. همزمان با ارتقای شاخصهای مالی، کاهش ریسک اعتباری و بهبود کیفیت داراییها نیز بیانگر حرکت بانک به سمت ترازنامهای سالمتر و افزایش تابآوری در برابر نوسانات اقتصادی است؛ روندی که میتواند پشتوانهای مطمئن برای تداوم رشد در سالهای آینده باشد.
نقشآفرینی در توسعه اقتصاد و تولید
بانک پارسیان در سال گذشته با تمرکز بر تأمین مالی پروژههای زیرساختی و صنایع راهبردی، نقش مؤثری در حمایت از تولید و سرمایهگذاری ایفا کرد. هدایت منابع به سمت بخشهایی مانند انرژی، نفت و گاز، معدن، صنایع تولیدی و شرکتهای دانشبنیان، در کنار توسعه خدمات ارزی و تأمین مالی تجارت، نشاندهنده رویکردی است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مشتریان، در راستای تقویت ظرفیتهای اقتصادی کشور نیز تعریف شده است.
شتاب در تحول دیجیتال و ارتقای تجربه مشتری
گسترش خدمات غیرحضوری و توسعه زیرساختهای بانکداری دیجیتال، یکی از محورهای اصلی فعالیت بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ بود. افزایش استقبال مشتریان از خدمات آنلاین و توسعه ابزارهای نوین بانکی، علاوه بر تسهیل دسترسی و کاهش مراجعات حضوری، زمینه ارائه خدمات سریعتر، هوشمندتر و کارآمدتر را فراهم کرده و جایگاه بانک را در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای تجربه مشتری بیش از پیش تقویت کرده است.
خلق ارزش فراتر از بانکداری
رویکرد بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ تنها به شاخصهای مالی محدود نماند و حمایت از خانوادهها، اقشار هدف و اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی نیز با جدیت دنبال شد. در کنار این اقدامات، عملکرد شرکتهای گروه پارسیان در حوزههای سرمایهگذاری، لیزینگ و خدمات پرداخت، با ایجاد همافزایی میان کسبوکارها، به توسعه سبد خدمات مالی و افزایش ارزشآفرینی برای مشتریان، سهامداران و اقتصاد کشور کمک کرده است.
مدیرعامل بانک پارسیان: بانک از مرحله تثبیت عبور کرده و در مسیر توسعه قرار گرفته است
یحیی فروتن، مدیرعامل بانک پارسیان، در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با قدردانی از مدیران، کارکنان، سهامداران، حسابرسان و نهادهای نظارتی برای برگزاری مجمع در موعد مقرر، اظهار کرد: بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ با وجود تغییرات مدیریتی، توانست روند فعالیت خود را با ثبات ادامه دهد و گزارش قابل قبولی از عملکرد سالانه ارائه کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: بانکها در خط مقدم تأمین مالی اقتصاد قرار دارند و بانک پارسیان نیز تلاش کرده است ضمن ایفای مسئولیتهای حرفهای خود، نقش مؤثری در حمایت از تولید، توسعه سرمایهگذاری و تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد ایفا کند.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه این بانک طی سالهای گذشته اصلاحات ساختاری مهمی را پشت سر گذاشته است، گفت: با رفع زیان انباشته، تقویت سرمایه و اصلاح ساختار مالی، بانک از شرایط دشوار گذشته عبور کرده و امروز وارد مرحلهای شده که تمرکز آن بر توسعه کسبوکار، افزایش سهم بازار و ارتقای جایگاه در نظام بانکی کشور است.
فروتن با تأکید بر اینکه راهبرد بانک صرفاً محدود به بانکداری شرکتی یا خرد نیست، تصریح کرد: پارسیان با اتکا به ظرفیتهای خود، توسعه همزمان خدمات به مشتریان بزرگ و بخش بانکداری خرد را دنبال میکند تا بتواند از تمامی ظرفیتهای بازار بهرهمند شود.
وی ادامه داد: توسعه بانکداری دیجیتال، گسترش خدمات غیرحضوری، بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، مدیریت مطالبات، ساماندهی داراییهای مازاد و مشارکت در پروژههای ملی از مهمترین محورهای برنامههای بانک برای افزایش بهرهوری و خلق ارزش برای سهامداران است.
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی بانک خاطرنشان کرد: بانک علاوه بر مأموریتهای اقتصادی، خود را نسبت به ایفای مسئولیتهای اجتماعی متعهد میداند و در سال گذشته بخشی از منابع این حوزه را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت از اقشار کمبرخوردار و اجرای برنامههای حمایتی اختصاص داد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی سهامداران، اعضای هیأتمدیره و کارکنان بانک اظهار کرد: با تداوم اصلاحات، تقویت سرمایه و اجرای برنامههای توسعهای، بانک پارسیان مسیر رشد و ارتقای جایگاه خود در نظام بانکی کشور را با جدیت دنبال خواهد کرد.
افزایش سرمایه بانک پارسیان به تصویب سهامداران رسید
در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان، سهامداران با افزایش سرمایه بانک از حدود ۳۱.۷ همت به ۵۰ همت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها موافقت کردند. همچنین اختیار اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه تا ۶۴.۳ همت، با رعایت ضوابط بانک مرکزی و سازمان بورس، برای مدت یک سال به هیأتمدیره تفویض شد.
در جریان بررسی این دستورکار، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و بر اساس آن، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شامل زمین، ساختمان و سایر داراییهای مشمول، بلامانع اعلام شد. همچنین تأکید شد این افزایش سرمایه به دلیل انجام از محل تجدید ارزیابی داراییها، منجر به ورود منابع نقدی جدید به بانک نمیشود و هدف اصلی آن تقویت سرمایه نظارتی، بهبود نسبتهای مالی و افزایش ظرفیت بانک در ارائه تسهیلات و توسعه فعالیتهای بانکی است.
در نهایت، پیشنهاد افزایش سرمایه با رأی موافق سهامداران به تصویب رسید و مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان به کار خود پایان داد.