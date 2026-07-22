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وزیر صمت اعلام کرد؛

راهکارهای جدید تأمین ارز صنایع به بانک مرکزی ارائه شد

راهکارهای جدید تأمین ارز صنایع به بانک مرکزی ارائه شد
کد خبر : 1816871
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وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه راهکارهای جدید تأمین ارز صنعت به بانک مرکزی خبر داد و گفت: در صورت موافقت با واردات بدون انتقال ارز، بخش قابل توجهی از نیاز ارزی تولیدکنندگان تأمین خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک اظهار کرد: برای تامین ارز مواد اولیه و قطعات در صنایع، راه‌هایی نظیر استفاده از سپرده‌ها و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران را با بانک مرکزی در میان گذاشتیم و تمهیدات لازم برای اجرای این روش‌ها در حال انجام است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه تلویزیونی گفت: اگر بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز موافقت کند بخش زیادی از ارز مورد نیاز صنایع تامین می‌شود.

وی ادامه داد: اوایل امسال با توجه به محدودیت‌های ارزی، سیاست‌های تجاری را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کردیم، در این سیاست‌ها تعرفه‌هایی به عنوان تعرفه‌های ضروری مشخص شده است.

وزیر صمت افزود: بانک مرکزی بر اساس اولیت‌بندی تعرفه‌های ضروری، ارز مورد نیاز صنایع را تخصیص می‌دهد البته این میزان برای صنایع ما کافی نیست.

وی گفت: صنعتگران و فعالان اقتصادی شرایط بسیار سختی را نسبت به سال گذشته پشت سر گذاشتند و توانستند تاب آوری کنند، باید مشکلات صنعت و به ویژه بخش خصوصی در حوزه ناترازی انرژی، کمبود سرمایه در گردش و تامین ارز در دولت پیگیری و رفع شود و راه‌های واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان هموار شود

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