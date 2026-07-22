قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۱ هزار و ۱۲۰ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ تومان است.
به گزارش ایلنا؛ امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۱ هزار و ۱۲۰ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۹ هزار و ۷۵۹ تومان است.
قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۸۳۴ تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۱۴۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۷۷۸ تومان است.
نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۲۳ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۰۶ تومان است.
نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۳۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۱۱۸ تومان است.
نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۵ تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۶۹۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۸۶۴ تومان است.
نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۲ هزار و ۸۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۱ هزار و ۱۶۶ تومان است