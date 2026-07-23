تحویل مدارک گمشده زائران اربعین در ۸ پایگاه پستی مسیر نجف به کربلا

محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که "آیا امسال برنامه خاصی برای زائران اربعین دارید؟" گفت: ستاد اربعین شرکت ملی پست از سه هفته پیش فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: به جز همکاری‌هایی که در شکل‌دهی مراسم اربعین در مسیر زائران اباعبدالله الحسین در داخل کشور و تمهیدات دفاتر پستی مرزی که برای ایجاد تسهیل برای سفر زائران صورت می‌گیرد، چند اقدام ویژه نیز داریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد یکی از این اقدامات به پویش "نذر خدمت" اشاره کرد و گفت: رویداد نذر خدمت پست‌یافته را امسال منسجم‌تر از سال‌های گذشته از منظر زیرساخت نرم‌افزاری و اطلاع‌رسانی در ۸ موکب در مسیر کربلا تا نجف در کشور عراق پیاده‌سازی کردیم.

احمدی افزود: بخشی از این خدمت و سرویس در داخل کشور هم ارائه می‌شود. از طرفی امروز تفاهم‌نامه‌ای با سازمان حج و زیارت متناسب با این سرویس و سایر خدماتی که به زائرین به صورت مشترک بین ما و سازمان زیارت اتفاق می‌افتد، امضا خواهد شد.

رونمایی از تمبر اختصاصی اربعین ۱۴۴۸

رئیس شرکت ملی پست به طراحی تمبر اختصاصی پیاده‌روی اربعین ۱۴۴۸ اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم تا یک تمبر اختصاصی را به مناسبت رویداد پیاده‌روی اربعین سال ۱۴۴۸ هجری قمری داشته باشیم. مذاکراتی با طرف عراقی انجام شده و اگر تمهیدات لازم و برنامه‌ریزی و هماهنگی صورت بگیرد مراسم رونمایی از این تمبر را در یکی از روزهای مراسم پیاده‌روی برگزار خواهیم کرد.

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